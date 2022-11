Des centaines de Polonais ont manifesté devant la maison de Kaczyński contre l’interdiction de l’avortement

Plusieurs centaines de femmes ont manifesté devant la résidence du chef du parti au pouvoir à Varsovie, Jaroslaw Kaczyński, lundi soir. La manifestation était l’expression d’une rébellion contre l’interdiction de facto de l’avortement dans ce pays catholique, avec la non-disponibilité de l’insémination artificielle et des tests de grossesse ou la création de bases de données sur la grossesse et la contraception, qui étaient perçues par les femmes comme une introduction au contrôle de l’État. à leur sujet, a rapporté la télévision tvN 24, citant les organisateurs de la manifestation.

Le taux de natalité en Pologne est d’environ 1,4 enfant par femme en 2020. En République tchèque, il est de 1,7, en Allemagne de 1,5 et en France de 1,8. Les opposants à Kaczyński ont attribué cette situation aux conditions vécues par les partis conservateurs et nationalistes sous le gouvernement de Kaczynski. En plus des violations des droits des femmes, il y a aussi une inflation élevée, l’indisponibilité de logements et d’installations préscolaires pour les enfants.