La Chine respecte « la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays », a déclaré vendredi à Pékin le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian.

« La Chine défend toujours le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les pays, adhère aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, attache de l’importance aux préoccupations légitimes de sécurité de tous les pays, soutient tous les efforts qui conduisent à la résolution pacifique des crises et promouvoir la paix. pourparlers et apaiser la situation humanitaire », a déclaré Zhao.

« La position de la Chine est supérieure, juste, objective et incontestable », a-t-il ajouté.

L’amitié de la Chine avec la Russie : Depuis la rencontre de février entre Xi et le président russe Vladimir Poutine, la Chine parle d’un « partenariat illimité » avec la Russie.

Les responsables américains pensent que la Russie a demandé à la Chine un soutien militaire et économique pour mener une guerre injustifiée en Ukraine et que Pékin a signalé sa volonté d’aider Moscou. La Russie et la Chine ont nié les allégations.

Les États-Unis ont indiqué que la Chine paierait le prix économique si son soutien à la Russie allait au-delà de la rhétorique.

Dans son discours de vendredi, Zhao a répété la réprimande publique de la Chine, affirmant que « certaines personnes aux États-Unis ont répandu la désinformation pour salir et faire pression sur la Chine, ce qui est très irresponsable et n’aidera pas à résoudre ce problème. La Chine est fermement contre cela et ne l’acceptera jamais. » ça. »

« Les États-Unis devraient sérieusement réfléchir à leur rôle dans la crise ukrainienne, assumer leurs responsabilités et prendre des mesures concrètes pour atténuer la situation et résoudre le problème, au lieu d’ajouter de l’huile sur le feu et de transférer le conflit à quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré.

Zhao a déclaré que l’Ukraine avait besoin de nourriture et non d’armes, et que l’envoi d’une aide militaire par les États-Unis au pays n’apporterait pas la paix.

Pourquoi la réunion des dirigeants est importante : L’appel intervient à un moment potentiellement déterminant pour les relations américano-chinoises. Les responsables de la Maison Blanche observent le partenariat naissant entre Xi et Poutine avec une inquiétude croissante, et la réponse de la Chine à l’invasion russe de l’Ukraine inquiète les observateurs occidentaux.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’appel s’intensifie; Une rencontre préliminaire entre les assistants des deux dirigeants a duré sept heures en début de semaine.