Dernières nouvelles de l’Ukraine. Moscou fixe les conditions d’un cessez-le-feu

10:52

Le géant du jeu Epic Games limite les ventes russes

Epic Games, le géant du jeu vidéo et éditeur du populaire jeu vidéo Fortnite, a suspendu les ventes via sa boutique numérique en Russie. C’est encore une autre réponse du géant de la technologie à l’invasion de l’Ukraine par Poutine. Ces derniers jours, Meta, Google, Apple, Microsoft, Paypal, pour n’en citer que quelques-uns, ont pris des précautions pour bloquer leurs produits et services dans le pays. Au cours des dernières heures, Samsung a également été ajouté à la liste. Avec la décision d’Epic Games, les utilisateurs russes pourront accéder à des jeux vidéo gratuits, à Epic Games Store et au contenu Fortnite, mais sans effectuer d’achat. Cette politique s’applique aux jeux vidéo eux-mêmes, ou à leurs éventuels coûts de possession, et aux achats en jeu, aux microtransactions en jeu. « Epic a décidé d’arrêter de commercer avec la Russie dans son jeu en réponse à l’invasion de l’Ukraine – a déclaré la société sur Twitter – Nous ne bloquerons pas l’accès au service pour la même raison que d’autres systèmes de communication restent en ligne : le monde libre devrait garder tous possible dialogue ouvert » Dans le secteur du jeu vidéo, Epic Games s’aligne sur des décisions similaires qui ont été prises par Electronic Arts, Activision Blizzard, Intel, AMD et Nvidia, pour censurer partiellement la présence de titres aux frontières russes, agissant avec une position claire dans Par exemple, EA Games a retiré l’équipe russe des jeux populaires de la FIFA et de la NBA, tandis que Microsoft a suspendu toutes les nouvelles ventes en Russie, y compris Minecraft, qui a été retiré du Google Play Store et de l’App Store d’Apple.

