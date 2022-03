DERNIER: La France s’emploie à protéger les cultures en Ukraine

Les dernières nouvelles sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine et la réaction dans le monde :

___

PARIS – La France proposera bientôt des mesures concrètes pour assurer la sécurité des cinq principales centrales nucléaires ukrainiennes, a annoncé le bureau du président Emmanuel Macron.

Les mesures seront élaborées conformément aux critères de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a indiqué samedi le communiqué.

L’attaque de la Russie contre le complexe nucléaire a déclenché un incendie samedi et a brièvement suscité des craintes mondiales de catastrophe. Selon la note, Macron était « profondément préoccupé par les risques pour la sûreté, la sécurité et la mise en œuvre des garanties internationales résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ».

Macron a déclaré que Moscou « devrait immédiatement cesser ses actions militaires illégales et dangereuses » et permettre aux autorités ukrainiennes de prendre le contrôle total de toutes les centrales nucléaires à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Il a également exhorté la Russie à permettre « l’accès libre, l’utilisation régulière et sans entrave du personnel de l’installation afin d’assurer son fonctionnement continu et sûr ».

___

KIEV – L’armée russe mettra en place un cessez-le-feu dans deux parties de l’Ukraine à partir de samedi pour permettre aux civils d’évacuer, selon l’agence de presse d’Etat russe. Les autorités ukrainiennes n’ont pas confirmé dans l’immédiat la mesure, qui serait la première à permettre aux habitants de fuir plus facilement la guerre.

Le ministère de la Défense a expliqué qu’il avait approuvé des itinéraires d’évacuation pour les troupes ukrainiennes pour le départ des civils de la ville portuaire stratégique de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, et de la ville orientale de Volnovakha « à partir de 10h00, heure de Moscou ». », selon un communiqué publié par RIA Novosti et Tass.

On ne sait pas combien de temps cette route sera ouverte.

Le chef du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiy Danilov, a demandé au Kremlin de créer des couloirs humanitaires afin que les enfants, les femmes et les personnes âgées puissent échapper aux combats, qualifiant l’initiative de « priorité numéro un ».