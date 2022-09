Depuis trente ans, il parcourt à ses frais la maison des personnes âgées à l’accordéon. Il a travaillé la plupart du temps dans le théâtre de marionnettes de Náchod (Un)regular | Potins | Potins de Hradecka

Miloš Jirman est né en 1945 dans une famille de producteurs pauvres. À cause de cela, ils étaient tous durs dans l’index politique et persécutés. L’école que M. Jirman voulait fréquenter appartenait au passé pour lui. Mais au final, les choses se sont passées pour le mieux. Il est diplômé de deux universités, est devenu directeur adjoint, directeur, enseignant, capitaine de hockey, a rejoint le théâtre de marionnettes où il a eu plusieurs fonctions, et quoi d’autre ? Il a conduit avec son harmonica et un groupe d’amis à ses propres frais autour de l’établissement pour personnes âgées, où ils ont répandu la joie. Par conséquent, nos rédacteurs ont décidé de classer M. Jirman parmi les (pas) ordinaires.

Miloš Jirman a eu une enfance qui n’a certainement pas été une promenade de santé. Certaines situations ont été vraiment décisives pour sa vie. Par exemple, aussi dans le fait qu’il voulait aller à Nové Město nad Metují pour devenir mécanicien après l’école primaire. Mais on lui a dit à l’avance qu’il ne le ferait pas. Et c’est précisément à cause de la situation financière. Pour lui, seules l’exploitation minière, la métallurgie ou l’agriculture étaient envisagées. Il ne voulait pas non plus le faire parce qu’il n’avait pas la bonne relation pour ça.

Le père de M. Jimman est passé par tous les métiers possibles pour lui trouver une école. Mais des messages négatifs sont venus de partout. Puis il a trouvé la raison. « En fait, le directeur de l’école primaire de Náchod a écrit plus tard sur ma candidature à Nové Město en lettres rouges de deux centimètres « JE NE RECOMMANDE PAS » et a signé en dessous, » dit-il tristement Milos Jirman.

Il y a une autre option. Usine de machines-outils à Hronov. Ils ont amené M. Jirman ici. L’examen d’entrée d’artisan en mathématiques était comme un bonbon sucré pour lui. « Les mathématiques ont été mon passe-temps de toujours et je les ai enseignées du primaire à l’université. J’ai alors tout calculé dans ma tête. Cela ne m’a pas pris une heure pour le faire. J’ai écrit les résultats en cinq minutes. Les maîtres d’atelier juste secoué la tête. et pensez à moi comme un meunier, « dit-il avec un sourire. Dans ce domaine, il est nécessaire d’effectuer un certain nombre de calculs. Il est ensuite allé à leur école d’apprentissage pendant un an.

« Ma vie est une piste poussiéreuse et gelée, où je glisse de haut en bas, de colline en colline, puis je dois remonter. »

À la fin, il est entré dans l’école industrielle de ses rêves

Après la danse, elle s’est lancée dans la danse de compétition, à laquelle elle a consacré quatre ans. L’année dernière, il a commencé l’université et a fait la navette depuis Prague.

Au bout d’un an, l’entreprise elle-même a envoyé M. Jirman dans un lycée professionnel à Nové Město nad Metují. Cela l’a amené là où j’avais postulé l’année précédente. Chaque semaine, le mardi, il se rend de Nové Město à Hronovo, où il travaille sur une fraiseuse, afin d’obtenir un nombre approprié d’heures de pratique. « Quand j’ai obtenu mon diplôme, j’ai aussi fait un brevet d’enseignement en même temps. Au bout de cinq ans, j’ai fait un stage dans une usine et l’entreprise m’a envoyé à la CTU à Prague. J’ai aussi obtenu une bourse. J’ai étudié ici pendant trois ans, puis ils m’ont approché de l’école de stages de Hronov, me demandant si je viendrais à eux pour enseigner des matières professionnelles, avec l’idée que je finirais mes études universitaires à distance. » dit-il avec un sourire sur son visage.

M. Jirman a été transféré à l’université de Liberec. C’est le seul qui propose des matières professionnelles à ceux qui les étudieront. Par conséquent, il l’a complété à distance, a gagné son titre et avait toutes les qualifications. « L’apprentissage s’est bien passé et j’ai apprécié. Depuis que j’ai fait des contacts dans le département de l’école de Liberec, cela m’a aidé à commencer mon stage ici. Je refuse ici, mais je fais un autre diplôme d’ingénieur dans un autre domaine », dit-il avec beaucoup d’intérêt.

Capitaine de l’équipe de hockey

Au début de leurs études à l’université de Prague, ils ont fondé l’équipe de hockey Benfica à Dolní Radechová. Mais il n’est pas possible d’obtenir des combinaisons de hockey n’importe où. Il a donc visité la Maison du Sport sur la place Venceslas à Prague. « Le chef m’a tout donné. Je me suis précipité chez moi le soir, j’ai récupéré le Spartak et j’ai récupéré un ami à quatre heures du matin samedi. À sept heures, nous étions déjà devant le magasin, chargeant la voiture au toit avec de l’équipement et le conduisant fièrement à Radechová. Même si j’étais le plus jeune de l’équipe, après leur rencontre, ils ont fait de moi le premier capitaine de ce club. » il se souvient.

Amoureux des trains

M. Jirman s’intéresse beaucoup aux trains. Enseignante à l’école des apprentis de Hronov, elle se rendait toujours en Slovaquie avec ses enfants à la fin de l’année. Ici, ils installèrent leur campement et marchèrent dans les montagnes.

En 1980, il devient directeur adjoint de l’école de Nové Město nad Metují.

Il a continué cela même après avoir déménagé pour enseigner dans une école de Nové Město nad Metují en 1972. Il a conduit avec des enfants comme celui-ci pendant vingt-deux ans. « Il y avait toujours vingt à vingt-cinq enfants de différentes classes et quelques bons amis. Nous avons fait nos sacs à dos, pris le train à Náchod et sommes arrivés à Chocna, où nous avons attendu le train express. C’était plein à craquer. C’était toujours à nuit. utilisé dans les toilettes, dans les allées et partout. Nous étions dans trois wagons. Je connais tous les noms des trains, des lignes de train et comment chaque gare se succède, Littéralement et littéralement, j’ai transporté par rail ce feu comme passe-temps de toute une vie. » dit-il avec enthousiasme.

Eclairagiste et metteur en scène du théâtre de marionnettes de Náchod

Les écoles et les cours ne suffisent pas à M. Jirman. Déjà en 1967, il a commencé à travailler au théâtre de marionnettes Loutková scena dětem pro radost à Náchod, en tant que marionnettiste. Il a également joué avec des poupées pendant un certain temps, mais est ensuite devenu éclairagiste. « Je change l’éclairage selon l’ambiance de l’histoire et au besoin. C’est ce que j’aime le plus et je l’ai fait toute ma vie. Le théâtre très sensible est construit sur des lumières. C’est un élément très important. Je dirais plus important que le décor. L’éclairage peut créer de la profondeur, vous pouvez faire ressortir les détails. « expliquer l’importance de cette caractéristique.

Il est récipiendaire de plusieurs prix pour le théâtre de marionnettes et récipiendaire du prix de la Personnalité culturelle de l’année pour le théâtre de marionnettes et pour ses activités d’enseignement.

M. Jirman était à l’origine un directeur de spectacle de marionnettes. « Je suis l’auteur de plusieurs textes originaux et adaptations de contes de fées. Je participe à des enregistrements vocaux et je peux pratiquement tout faire. Je participe également à la construction de scènes. » il a dit juste une liste de ses œuvres au théâtre.

La pièce d’Alois Jirásk Lucerna prend également la forme d’un spectacle de marionnettes. Il l’a adapté pour l’utiliser pour les poupées et était une heure plus court que l’original. Les parties qui ne peuvent pas être jouées par wayang doivent être supprimées.

Il a séduit tous les méchants et les monstres du théâtre. Ce sont des dragons, des hommes de l’eau, des démons et des magiciens.

Il voyage avec ses amis à ses frais jusqu’à la maison de ses parents, où il leur joue de l’harmonica

Malgré le fait que le théâtre prend beaucoup de temps de M. Jirman, une autre chose qu’il aime est de jouer de l’harmonica. Déjà en 1987, il jouait et montait des chants de Noël avec un groupe d’amis. Au final, ils ont décidé de l’amplifier avec des chansons. « Nous chantons des chansons célèbres sur la situation politique de ce pays. Les paroles sont uniques. Nous en avons d’abord appris quatre. Après cela, nous avons décidé de monter dessus. J’ai écrit environ quatre-vingts textes », il raconte et en même temps montre des images d’où ils jouent partout.

Ils ont été invités dans divers établissements pour personnes âgées. Aujourd’hui, ils le font depuis trente ans. Le tout à ses frais, composé de deux accordéons, guitare, klaxon de voiture et chanteuse. Ils se sont produits dix-neuf fois avant Noël. Ils jouent dans des centres Alzheimer et des maisons de retraite. « Nous jouons aussi des chansons qui ont été jouées il y a cinquante ans », mention

Miloš Jirman (au centre) avec ses amis Miloš Jirman (au centre) avec ses amis

Il traverse l’Europe avec le code 1203

M. Jimman se décrit comme un bon connaisseur de l’opéra italien. Quelques années après la révolution, lui et sa femme ont acheté un koda 1203 biplace d’une capacité de charge de mille kilogrammes. Ils ont décidé de faire une tournée européenne de deux semaines avec lui. En tant que grands amateurs d’opéra, ils ont réussi à obtenir des billets pour Vérone, en Italie, pour deux spectacles d’opéra.

« Nous avons chargé 360 litres d’essence dans des jerrycans, un baril d’eau de cinquante litres, un accordéon, huit boîtes portables avec de la nourriture, des légumes et tout, et quelques autres valises avec des vêtements. » il dit.

Avec ses camarades de classe, il est arrivé en Yougoslavie au Spartak, qui nécessitait un litre d’huile pour une centaine de kilomètres. Il a apporté vingt litres d’huile à remplir et dix bougies de rechange.

Comme il s’agissait d’un camion à deux places, ils ont dû le modifier pour que six personnes puissent y entrer, « Nous avons mis un vieux bus à deux places et une chaise de camping pliante dans la zone de chargement. La sixième personne présente n’avait pas de place pour s’asseoir, alors il s’est assis sur une couverture au-dessus d’une boîte de conserve. Lorsque nous avons chargé la voiture, le fond était déjà assis jusqu’au sol et il semblait impossible de partir. Heureusement, il est facile de monter de niveau après avoir roulé. » il se souvenait de cette expédition.

Ils sont allés en Autriche, où tout s’est bien passé. A la frontière austro-italienne, ce n’est plus aussi simple. Mais à la fin, après quelques changements, ils ont traversé la frontière, sont arrivés à Vérone à temps et se sont rendus au spectacle.

Le lendemain, ils montent un deuxième spectacle et continuent sur la Côte d’Azur jusqu’à Nice et Cannes, Monte Carlo, Saint Tropez et Marseille, où leur voiture est volée. « En vingt minutes, l’accordéon, que mon père m’avait acheté quand j’ai obtenu mon diplôme, a disparu de lui. Cela coûtait beaucoup d’argent à l’époque et c’était la plus grande perte pour moi. Ils ont également volé nos jumelles et nos montres. Nous avons continué notre voyage dans les Alpes, en Suisse et en Allemagne, où nous avons pris de l’essence pour la première fois. Les vingt derniers litres d’essence pour rentrer chez nous.

Ils traversèrent l’Europe en deux semaines et rentrèrent brillamment en Bohême. Ils ont parcouru une distance de 2 700 kilomètres sur le circuit. « C’était bien quand nous sommes allés en France avec les cafards (velorex) pour voir la Tour Eiffel », sourit M. Jirman et conclut « Je sais tellement que cela durera cinq vies de plus. »