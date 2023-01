Depuis qu’il aimait Paris. Drábek présente un hommage à la comédie tabloïd française

Rendant hommage à Georges Feydeau, dramaturge français du tournant des XIXe et XXe siècles, et au genre comique du vaudeville en général, David Drábek a écrit une nouvelle pièce pour le Théâtre de la ville de Prague. Sous le nom de Navel of Paris, il a été présenté en première sur ABC la semaine dernière, avec d’autres rediffusions les 6 et 29 décembre.

Drábek, metteur en scène de cinquante-deux ans et auteur de près de quatre douzaines de pièces, voulait faire des comédies déjantées, voire déjantées. « Pour divertir le public et danser à sa place en ces temps difficiles », a-t-il déclaré. Il s’est vaguement inspiré du texte de Feydea Noc v Eden, mais les juges imaginaires de la production étaient aussi le comédien Charlie Chaplin, l’écrivain d’horreur Howard Phillips Lovecraft ou les scénaristes Miloš Macourek et Woody Allen, a-t-il comparé.

L’histoire se déroule une nuit où, à la manière des sitcoms françaises, rien ne va comme il se doit. Tous les plans et promesses d’expérience se sont transformés en cauchemar. Une société hétéroclite se réunit à l’hôtel Eden : un maçon, son amant, un mari infidèle, un avocat bègue, sa petite-fille et plusieurs autres. Quiconque paie peut trouver asile ici. Par conséquent, cet hôtel est recherché même par les personnes les plus fantaisistes, y compris celles de la haute société. Tout le monde croyait qu’ils ne rencontreraient personne qu’ils connaissaient à une adresse douteuse.

Cependant, le contraire s’est produit et l’hôtel peu flatteur s’est transformé en nombril titulaire de Paris. Mais rien n’atteint Eden là-dedans. Une nuit d’amour romantique devient le fléau de l’horreur, des coïncidences, de la confusion et des imprévus, explique Drábek. Il souligne que l’archétype de la chambre d’hôtel comme lieu de rencontre et de choc des personnages plaît beaucoup à Georges Feydeau.

Le metteur en scène et dramaturge Drábek est le directeur régulier du Théâtre municipal de Prague depuis la saison 2018/2019, dans laquelle il a mis en scène plusieurs pièces ou adaptations originales. Actuellement, son répertoire comprend Elefantazie, Revizor, Saturday Night Actor, Cannibalky et Petr Pan. La nouveauté a donné aux acteurs Eva Leinweberová, Vojtěch Dvořák, Nina Horáková et Denis Šafařík l’opportunité d’utiliser leurs talents comiques.

La période créatrice du dramaturge Feydeau du tournant des XIXe et XXe siècles est souvent désignée dans l’histoire de France comme la belle époque, c’est-à-dire le bon âge ou le bon temps. Cela signifiait une sorte d’âge d’or des événements culturels et sociaux, une période de prospérité relative pour les gens, fascinés par les inventions modernes des premiers films au télégraphe à l’automobile, jouissant d’une vie insouciante et oubliant les douleurs de la guerre. Les affiches de la Tour Eiffel et d’Alphonse Mucha sont devenues les symboles de cette époque insouciante.

À cette époque, Paris était préoccupé par le théâtre, en particulier la comédie fantastique très demandée, d’où l’adoption du terme de théâtre de boulevard. Géographiquement, c’est une partie particulière de la métropole française où, outre les théâtres, de nombreux cafés sont également implantés. La renommée du boulevard est liée à des noms aussi célèbres que, outre Feydeau, le compositeur Jacques Offenbach, le dramaturge Tristan Bernard et l’acteur Sacha Guitry.

Les pièces de théâtre de boulevard regorgent de références aux prouesses technologiques, elles font vivre le nouveau style bourgeois du public qui fume, mange dans les cafés et remarque comment il est perçu par son environnement. Certaines parties de l’œuvre de Georges Feydeau, dont les œuvres les plus connues incluent les pièces The Beetle in the Head, The Lady from Maxim ou Such a Woman on the Neck, sont généralement classées dans le genre de la comédie vaudeville, qui comprend à la fois des éléments de situation et d’intrigue. comédie et une certaine méthode de bâillon.