Demander l’asile et dire que vous avez une dette. L’exode des Albanais était principalement motivé par la pauvreté

La guerre n’a pas fait rage en Albanie et après la dictature communiste, seuls les souvenirs sont restés. Néanmoins, les citoyens du pays voyagent de plus en plus à travers l’Europe et essaient de s’éloigner le plus possible de leur pays d’origine. Partout. L’une de leurs destinations est la Grande-Bretagne, plus de 12 000 d’entre eux y sont venus cette année seulement.

En raison de «l’invasion albanaise», il y a même eu une querelle diplomatique entre les gouvernements albanais et britannique. Directement à Tirana, selon des informations plus tôt dans la semaine, il sera repassé par la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, qui a comparé la crise actuelle à une invasion par un pays étranger et a déclaré que les immigrants albanais « abusaient des lois sur l’esclavage » lorsqu’ils ont admis être entrés. le pays du fait du trafic de drogue. viande blanche.

C’est le peuple albanais qui représente aujourd’hui 80 % des réfugiés illégaux qui arrivent au Royaume-Uni. Selon les médias britanniques, la majorité des Albanais qui finissent par demander et obtenir l’asile sont des femmes victimes de proxénètes.

Selon une étude menée par l’Université du Bedfordshire et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le trafic de personnes en Albanie est associé à des niveaux d’éducation inférieurs, à des mariages arrangés et à l’incapacité d’émigrer de manière sûre et légale. . Seuls les illégaux restent.

« Si vous regardez n’importe quel segment du crime, il est souvent dominé par les gangs albanais. Qu’il s’agisse de trafic de drogue, d’êtres humains, d’armes ou de prostitution », a déclaré le représentant du ministère de l’Intérieur, Dan O’Mahoney, qui a déclaré que le nombre d’Albanais entrant – selon le Royaume-Uni, il s’agissait principalement de jeunes hommes célibataires – équivalait à 1 à 2 % du population masculine jeune dans ce petit pays des Balkans.

Selon l’agence Bloomberg O’Mahoney souligne également que derrière la croissance exponentielle de la migration albanaise se cache peut-être le fait que les gangs ont conquis la contrebande dans le nord de la France. Station Bbc cependant, il a ajouté que le fonctionnement des navires eux-mêmes et des camps à Dunkerque et aux alentours est toujours fermement détenu par les Kurdes irakiens.

En France, les Albanais ressemblent davantage à des intermédiaires, décrivant les vols vers le Royaume-Uni comme totalement sans problème pour leurs compatriotes et promettant de les aider de toutes les manières. « Vous serez arrêté à votre arrivée. Vous devez déclarer que vous demandez l’asile. Faire des excuses. La plupart des gens disent qu’ils ont des dettes. Problèmes en général », a déclaré l’un des passeurs aux journalistes de la BBC qui prétendaient être originaires d’Albanie et voulaient passer au Royaume-Uni.

Cependant, les passeurs albanais gagnaient en influence et les autorités françaises craignaient qu’ils ne gèrent bientôt leur propre entreprise et que des affrontements entre gangs n’éclatent. Pendant ce temps, le recrutement est en cours dans les camps, et ceux qui s’intéressent à la vie dans la riche Angleterre entendent que s’ils n’ont pas l’argent nécessaire, les passeurs paieront leur traversée. A une condition – dès son arrivée, il est impliqué dans le trafic de drogue.

Les vaches errent dans le village, les gens sont partis

Alors que les côtes de France et d’Angleterre regorgent de plus en plus de réfugiés, les villes albanaises sont souvent désertées. Les cafés et les mosquées sont calmes. Dans le village de Laknas, près de Tirana, les survivants disent que soixante-dix pour cent de la population locale est morte. Et le prochain départ est prévu.

Les vaches errent sur la route principale. « Il ne reste qu’eux. Mes enfants sont partis en Angleterre », a déclaré le propriétaire de bétail. Cependant, la raison de l’exode des Albanais se trouve principalement dans les montagnes du nord-est du pays.

Presque tous les milliers de réfugiés qui partent pour l’Angleterre viennent du nord appauvri. En voyant les Alpes albanaises « maudites », beaucoup ne voient d’autre choix que de partir. « Le débat sur l’invasion et les gangs est faux », a déclaré Ilir Gëdeshi, qui étudie les routes et les tendances migratoires en Albanie, en réponse à la plainte britannique.

« S’il n’y avait pas de crise économique en Grèce ou en Italie, les gens iraient quand même là-bas. Il y a de la pauvreté dans le nord, ils n’ont aucun espoir là-bas. C’est derrière la vague actuelle de migration », a-t-il expliqué, notant que de nombreux réfugiés n’avait pas plus d’instruction que l’école primaire.

Au moment où l’Albanie s’est libérée de l’emprise du socialisme, les visiteurs du nord n’ont rencontré que des usines délabrées, des maisons en briques sans plâtre, des bandits et des émeutes. Même le dictateur Enver Hodža s’est méfié des clans du nord et a laissé la région à son sort, écrit le journal. Sécurité.

Aujourd’hui, les habitants rêvent de se rendre à Douvres d’où le gouvernement du régime précédent a envoyé des criminels condamnés et des prisonniers politiques – et de rejoindre leurs proches qui ont déjà traversé le détroit. Par conséquent, les cours d’anglais intensifs sont un succès dans la ville de Kukës près de la frontière avec le Kosovo.

Bien que les personnes qui sont parmi les plus chanceuses et parviennent à trouver un emploi à la maison ne gagnent qu’environ 6 700 couronnes par mois. Le chômage a atteint 11,8% l’an dernier dans un pays qui s’éteint progressivement après son pic des années 1990 et qui ne compte actuellement que 2,8 millions d’habitants. À titre de comparaison, en République tchèque, la valeur d’octobre s’est arrêtée à 3,5 %.

La corruption est comme le cancer ici

« La plupart des cousins ​​sont en Angleterre », insiste Era Koleciová, 24 ans, de la ville de Burrel, dans le centre de l’Albanie. « Personnellement, je ne veux pas y aller, mais c’est comme ça ici. Des cousins ​​prennent des cousins, ils prennent leurs cousins… Trois de mes cousins ​​sont partis ces trois derniers mois. Chacun a donné trois mille livres pour une place sur le bateau. Maman dit qu’ils sont bien arrivés. S’ils peuvent avoir une belle vie là-bas, pourquoi pas ? » Il a demandé.

Une jeune femme diplômée d’une école de commerce travaille aujourd’hui à Tirana et souhaite redonner à son pays ce qui lui a été donné. Cependant, même dans la métropole même, les gens voient des problèmes qui les font ne plus vouloir rester chez eux. Corruption, copinage. « La corruption est comme le cancer ici. Pour obtenir un emploi dans le secteur public, il faut promettre de faire venir quinze cents électeurs. Je ne plaisante pas, ils ont des gens qui sont vraiment plus nombreux qu’eux », a déclaré Arta Jorgi, 47 ans.

Il parle trois langues, possède le même nombre de diplômes universitaires, mais travaille à temps partiel dans un hôpital. « Tout le monde veut y aller. Je n’ai pas d’amis à Tirana parce qu’ils sont partis. Je prévois également de déménager en Amérique en janvier », a-t-il déclaré. Même Gëdeshi s’inquiète de la fuite des cerveaux – c’est-à-dire des personnes instruites qui demandent l’asile à l’étranger également pour y poursuivre leurs études.

En 2014, l’Albanie a reçu le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, mais n’y est pas encore entrée. Ce n’est qu’en juillet de cette année que les pourparlers d’adhésion ont officiellement commencé. Dans le même temps, Tirana avait déjà demandé son adhésion à l’UE en 2009, mais le processus a été ralenti par une lutte inadéquate contre la corruption et la maladie dans le système judiciaire.

L’épuisement d’attendre sans relâche le changement semble avoir contribué au départ désespéré des Albanais du pays. « Depuis quelque temps, les commerçants se plaignent de ne pas trouver d’employés. Maintenant, ils disent qu’ils ne trouvent pas de clients », note Ornela Liperi à propos du déclin de l’économie. Le rédacteur en chef du magazine économique albanais Monitor voit dans le tourisme le seul point positif dans l’obscurité de la crise.

« C’est terrible qu’ils nous décrivent comme un pays qui autorise la migration illégale, alors que nous savons tous que quitter votre confort, votre langue, votre famille, tous vos souvenirs, montre à quel point vous êtes désespéré », a déclaré Dafina, 28 ans. casquette. Il hésite à parler ouvertement de questions qui « devraient préoccuper notre société » en tant que plus gros problèmes de la nation albanaise.