Defender entend trouver des partenaires au-delà de la V4, la France a du sens grâce à son core

Selon Bek, les nouveaux partenaires tchèques devraient inclure, par exemple, la France, qui est actuellement en tête de l’UE. Selon le ministre des Finances, la République tchèque doit également être prête à jouer un rôle de médiateur dans les différends relatifs à l’État de droit, qui sont menés par les institutions de l’UE avec la Pologne et la Hongrie, et ne doit pas transiger sur les principes fondamentaux.

« Je pense que cette orientation est compréhensible lorsque nous discutons du mix énergétique », a déclaré Bek, faisant référence au soutien aux investissements nucléaires, pour lesquels la France et la République tchèque ont fortement fait pression. Les pays de l’UE préparent actuellement des commentaires sur la proposition de la Commission européenne de désigner le noyau comme ressource durable sous certaines conditions, ce qui devrait attirer les investisseurs. Outre les propositions climatiques et les préparatifs de la présidence tchèque, la soi-disant taxonomie est l’un des sujets dont Bek a débattu lors de la commission d’aujourd’hui. Il a rencontré, entre autres, la vice-présidente de la Commission Věra Jourová de la République tchèque et le commissaire européen hongrois Olivér Várhelyi.

Selon Bek, outre la France, que le gouvernement mentionne directement dans son énoncé de programme, la République tchèque devrait se concentrer sur une coopération plus étroite avec l’Allemagne et d’autres pays en dehors du groupe de Visegrad, qui comprend la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie.

Malgré les priorités de la présidence, sur lesquelles le gouvernement doit encore se mettre d’accord, les Tchèques devront composer avec le rôle de médiateur dans le débat de plus en plus houleux sur l’État de droit mené par l’UE avec Budapest et Varsovie à partir de juillet.

« Nous devons être capables de combiner de manière crédible notre orientation valeurs avec le rôle modérateur du débat européen, ce qui ne sera pas facile, mais je suis sûr que nous pourrons le trouver », a déclaré Bek. Il a ajouté que le gouvernement ne devrait pas transiger sur sa position, que ses membres contestaient encore l’année dernière. A l’époque, beaucoup d’entre eux critiquaient la position du cabinet d’Andrei Babi trop accommodant sur la question de l’Etat de droit en Pologne ou en Hongrie.

« Si je me souviens bien de la position de la période d’opposition, nous n’avons pas pu transiger sur certains principes », a rappelé le ministre, par exemple, le vote du Sénat, qui s’est félicité de l’adoption de règles conditionnelles au retrait du budget de l’UE par rapport à la règle de loi. Les différends concernant leur application peuvent s’étendre à la présidence tchèque. Cependant, le gouvernement de Petr Fiala n’a pas encore clairement pris position sur ce sujet, et selon Bek, un grand débat l’attend.