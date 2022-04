Défaite face à Zeballos et Granollers au Montecarlo Masters

La paire hispanophone et troisième tête de série a perdu un match qui a été décidé par les détails contre Rohan Bopanna et Jamie Murray 7-6 (8) et 7-6 (8).

(Photo : illustration / Open de Rio)

Après avoir avancé à quart de finale sans jouer à cause de la perte de Diego peke Schwartzman dans la boîte de double ce vendredi le joueur de tennis de Mar del Plata Horace Zéballos coupler avec le catalan Marcel Granollers éliminé après avoir perdu un 7-6(8) et un 7-6(8) identiques contre un duo composé de l’Indien Rohan Bopanna et de l’Anglais Jamie Murray.

Dans un match qui déterminé par les détails et dans les deux ensembles dans jeu décisif Compte tenu de la parité absolue dans le jeu, l’appariement de Bopanna et Murray est plus approprié pendant Jeu décisif et après deux heures d’affrontement, ils se sont qualifiés pour les demi-finales d’un événement important organisé en France sur terre battue.

En tant que troisième duo tête de série, Horacio Zeballos et Marcel Granollers se dirigent directement vers les huitièmes de finale du Masters de Monte-Carlo où ils attendent un rival. là peke Schwartzman et l’Anglais Daniel Evans ont remporté leurs matchs respectifs et ont été la clé pour égaler les Argentins, mais ce jeudi, le seul spécialiste a atteint les quarts de finale de ce tirage au sort et c’est pourquoi il a décidé de se jeter complètement là-dedans et il n’a plus de double.

De cette façon, Zeballos et Granollers n’ont fait leur présentation au Masters qu’en quarts de finale mais n’ont pas tardé à dire au revoir à incident.

Le Masters de Monte-Carlo est le septième tournoi auquel Horacio Zeballos a participé cette année-là. Sa présentation a eu lieu à l’Open d’Australie où il a été éliminé en demi-finale, puis avec Fabio Fognini, il a perdu en finale de l’Open d’Argentine. Déjà avec les Granollers, l’homme de Mar del Plata a été éliminé en demi-finale de l’Open de Río, en quart de finale de l’ATP 500 à Acapulco, et lors des derniers championnats, il a perdu en huitièmes de finale de l’Indian Wells Masters et en quart de finale du Masters de Miami.

De plus, le joueur de tennis de 36 ans – son anniversaire est le 27 avril – était un élément clé de l’équipe argentine qui s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe Davis qui se jouera du 14 au 18 septembre à Malaga. Le tirage au sort aura lieu le 26 avril et l’Argentine est dans le pot 3, elle aura donc deux rivaux de premier plan.

À l’heure actuelle, Horace Zéballos Est-il numéro 5 depuis monde et a remporté 18 championnats en double -il est toujours le joueur argentin le plus titré de l’histoire de la modalité-, tandis que son partenaire habituel, le Catalan Marcel Granollers, occuper sixième place au classement ATP.