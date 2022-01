Défaite choc de la France face à l’Islande

groupe 1 – La France, l’un des principaux candidats au titre, a subi hier une défaite choc contre l’Islande avec un score élevé de 21-29, ce qui la place sur le point d’être éliminée des demi-finales. L’équipe de France n’avait plus le droit à l’erreur et devait gagner ses deux derniers matches, contre le Monténégro et contre un autre grand favori, le Danemark. groupe 1phase précédente Danemark-Monténégro30-21Islande-Pays-Bas29-28Croatie-France22-27premier jourMonténégro – Croatie32-26Français – Néerlandais34-24Danois – Islande28-24Jour 2 Monténégro – Pays-Bas30-34Français – Islande21-29Danois – Croatie27-25CLASSIFICATIONJgEPpetite amiegcpoint1.Danemark3300857062.Islande3201827743.La France3201827544.néerlandais3102869325.Monténégro3102839026.Croatie300373860Jour 3 (lundi 24) Islande – Croatie15h30Danois – Pays-Bas18h00Monténégro – France20h30Jour 4 (mercredi 26) Monténégro – Islande15h30Pays-Bas – Croatie18h00Danois – Français20h30groupe 2phase précédente Polonais-allemand23-30Espagnol-suédois32-28Norvégien-russe22-23premier jourRusse – Suédois23-29Allemand – Espagnol23-29Polonais – Norvégien31-42Jour 2 Russe – Espagnol25-26Polonais – Suédois18-28Allemand – Norvégien23-28CLASSIFICATIONJgEPpetite amiegcpoint1.Espagnol3300877662.Norvège3201927743.la Suède3201857344.allemand3102768025.Russie3102717726.Pologne3003721000jour 3 (aujourd’hui)Polonais – Russe15h30Allemand – Suédois18h00Espagnol – Norvégien20h30Jour 4 (mardi 25)Polonais – Espagnol15h30Allemand – Russe18h00Suédois – Norvégien20h30phase finaleDemi-finales (28 janvier)Groupe 1 1 – Groupe 2 218h00Groupe 1 2 – Groupe 2 120h305ème et 6ème place (28 janvier)Groupe 3 1 – Groupe 3 215h303e et 4e place (30 janvier)Semi perdu 1-Demi perdu 215h30Fin (30 janvier)Semi Gagnant 1-Semi Gagnant 218h00