Def, Franco : « Image très incertaine avec de forts risques » – Economie

« La situation économique est très incertaine, avec de forts risques ». Il l’a dit Daniele Franco, ministre de l’Economie à la session de la Commission du budget Déf. Franco se concentre sur deux scénarios de risque envisagés par la Def, le premier envisageant un doublement des prix du gaz avec une croissance qui stagnerait à 2,1 %, combinant effectivement une croissance négative (étant donné que la croissance gagnée en 2021 était de 2,3 %), le second qui suppose un rationnement du gaz avec 0,6 % de croissance. « Ce sont des scénarios illustratifs – a déclaré Franco – mais ils nous disent que nous devons travailler le plus rapidement possible pour trouver des sources alternatives et accélérer les énergies renouvelables ».

« Nous travaillons sur les prix du gaz les plus élevés, idéal pour le faire avec l’UE »– Une hypothèse pour faire face à une inflation « très inquiétante » est de « fixer le plafond, ou fixer le prix, du gaz notamment ». C’est une des réflexions en cours, le ministre Cingolani y travaille et l’Italie prend des engagements vis-à-vis de l’UE « parce que » l’idéal est la solution européenne » : a expliqué Franco lors de l’audience. Le ministre a expliqué qu’une intervention dans ce sens a déjà été réalisée en Italie dans l’extraction nationale de gaz : » Il a été établi que le gaz nouvellement extrait est vendu à un prix qui tient compte des coûts de production. C’est une étape mais il faut continuer sur cette voie ».

« Même avec une croissance du PIB stable, elle sera de 2,3 % » – « Si selon l’hypothèse notre économie reste plate, nous allons croître de 2,3% ». Franco a également expliqué que la prévision de croissance du Def – 2,9% – tient compte « de la baisse du PIB au premier trimestre principalement due à la production industrielle, et » d’une reprise progressive dans les trimestres à venir, un scénario dans lequel la crise actuelle se résoudra progressivement. « .

« Plus d’incertitude qu’en 2021, prévisions difficiles » – La Def 2022 est élaborée « à un moment plus complexe que l’année dernière, en raison d’une plus grande incertitude cette année. Faire des prévisions est toujours difficile, ce qui le rend encore plus difficile aujourd’hui », souligne le ministre.

« Avec les règles de guerre de l’UE sur la dette plus problématique » – Dans le cadre des réformes du Pacte de stabilité européen, « la règle problématique est la vingtième règle de réduction du ratio dette/PIB » – a ajouté le patron de l’Economie. « Nous devons nous demander si la réglementation répond parfaitement à ce que les politiques économiques du pays doivent faire » ; Franco a déclaré, citant « de nouveaux défis, une pandémie, une conversion environnementale majeure qui nécessitera des investissements publics et privés, et maintenant ce scénario économique et politique est déterminé par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine ».

‘Sur une énergie chère allouée plus que France-Allemagne’ – « Notre politique budgétaire essaie d’être la plus large possible », et « si l’on regarde des mesures pour maîtriser le coût de l’énergie en hausse », l’Italie a alloué « plus que ce qu’alloue la France par rapport au PIB ». L’Allemagne, bien que l’Allemagne a lancé des mesures une nouvelle étape, c’est donc une confrontation continue », a conclu le ministre.