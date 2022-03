« Décisions discriminatoires » – OA Sport

L’Union internationale de patinage a également salué la recommandation du CIO. Là Fédération internationale de patinage (ISU), compte tenu de la situation extrêmement difficile en Ukraine, a effectivement pris la décision n’autorise pas les athlètes de Russie et de Biélorussie à participer au championnat officiel, dont la Coupe du monde 2022 qui se tiendra à Montpellier (France) du 21 au 27 mars. Le fonctionnaire, après tant de rumeurs prouvant le contraire de tout, arrivé le matin du mardi 1 mars 2022.

« Suivre les recommandations du CIO, pour protéger l’intégrité des compétitions de patinage sur glace et pour la sécurité de tous les participants aux compétitions internationales de patinage sur glace – déjà lu – Le Conseil de l’ISU, conformément à l’article 17.1.q) i) de la Constitution de l’ISU, convient que par à compter de maintenant et jusqu’à nouvel ordre, aucun patineur appartenant aux membres de l’ISU en Russie (Union russe de patinage et Fédération russe de patinage artistique) et en Biélorussie (Union biélorusse de patinage) ne sera invité ou autorisé à participer à des compétitions internationales de patinage sur glace, y compris les championnats ISU et plus Événements de l’ISU. Il en va de même pour les officiels enregistrés dans les communications et/ou règlements respectifs de l’ISU en Russie et en Biélorussie.« .

Une vraie nouvelle réfute catégoriquement ce qui a été débattu ces derniers jours par les principales instances russes compétentes, ce qui a invalidé toute hypothèse d’exclusion. Et FFKKR, donc la Fédération de Russie, il ne digère pas vraiment les choix HDIexprimé de vifs regrets dans une note publiée sur le site officiel et sur les réseaux sociaux : « La Fédération russe de patinage artistique, comme toute la famille russe du patinage artistique, est profondément déçue par la décision du Conseil de l’Union internationale de patinage (ISU) d’exclure les athlètes russes de toutes les compétitions et événements organisés sous les auspices de l’ISU.« .

Président de la FFKKR Alexander Kogan est ensuite allé plus précisémenta parlé de « décisions discriminatoires » à championat.org : « Nous croyons et avons toujours cru que le sport est en dehors de la politique, qu’il est l’un des principes de base du mouvement olympique, c’est dommage. C’est clairement une décision discriminatoire. Nous ferons tout pour nos athlètes et entraîneurs afin qu’ils aient la possibilité de s’entraîner et de concourir« .

Parmi la grande colère figure également l’ancien champion olympique et entraîneur Evgueni Plushenko: « Je ne peux pas être silencieux. En tant qu’athlète et toute personne sensée, je partage la position selon laquelle le sport est hors de la politique. Mais la réalité est que nous ne voyons pas cela : lundi, la FIFA et l’UEFA ont expulsé nos équipes de toutes les compétitions après que le CIO a demandé à nos athlètes d’être suspendus dans tous les sports.! Aujourd’hui, l’Union internationale de patinage interdit aux Russes de participer à des compétitions. C’est une grosse erreur! Vous ne pouvez pas mélanger le sport avec la politique, vous ne pouvez pas punir les athlètes et les priver de leur droit de performer et de concourir comme ils le font actuellement. C’est de la discrimination et une violation directe des droits des athlètes. Nos patineurs se sont avérés être les plus forts au monde. L’intérêt pour le patinage artistique ne serait pas le même sans nos athlètes. Les sanctions imposées aux représentants de la Russie dans le domaine du sport sont inadéquates et politisées. Set nos athlètes ne participent pas aux compétitions internationales, les victoires seront sous-estimées, car les plus forts dans de nombreux sports resteront chez eux ».

Photo : La Presse