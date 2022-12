Je ne veux pas dire bien, mais à environ 40 ans, une blague faite par Renn circulait parmi les gens. Un médecin et son patient y sont représentés. Lka, confuse, se précipita vers le patient : Mais que cela ne t’arrive pas ! J’ai l’impression que tout ce qui nous entoure sera chamboulé au maximum.

Je ne le pense pas, mais cette blague m’est venue à l’esprit lorsque, après avoir regardé la discussion de dimanche sur T sur les vols vers l’Ukraine et la crise économique aux États-Unis et dans l’ensemble de l’Europe, j’ai entendu aux nouvelles suivantes que sous la présidence de R, Union a décidé d’écrire les coûts d’élimination des émissions de CO2. Et le cinquième est fort dans la lutte contre les catastrophes écologiques.

L’UE n’a pas publié les détails aujourd’hui, même si je suis sûr qu’elle fera tout pour empêcher les gens d’apprendre les vrais détails. Mais il ne faut pas beaucoup d’imagination pour voir ce que cela signifie.

Si la moitié de la population (et en Allemagne une centaine d’adolescents bien élevés et aisés) apparaît comme de parfaits imbéciles, cela ne semble pas avoir d’effet sur la population bruxelloise. Cela fait un total de 60 000 dirigeants de la Société à Bruxelles, et si l’on considère qu’il y a environ cinq autres dirigeants travaillant pour chacun d’eux dans tous les États de l’Union, le total est de 360 ​​000 bureaucrates. Je compte sur le fait que la route vers l’abîme, commencée par l’Occident il y a environ 30 ans, continue. Les idéologues du Green Deal, les dirigeants de l’Union et les politiciens ne se soucient pas du fait que l’Europe s’enfonce.

Une inflation supérieure à 15% est la nouvelle norme, le fait que les gens n’ont rien à payer pour le chauffage, l’électricité et le gaz est une chose à laquelle nous devons nous habituer. L’efficacité de l’économie de l’UE est en déclin irrésistible, les transports s’effondrent, de nouvelles villes et des bâtiments modernes ne sont pas construits. Les internautes peuvent soumettre des photos de l’évolution de l’architecture du XXIe siècle en 30 ans. Bâtiments, parcs, structures de transport non seulement dans les pays pétroliers arabes, mais aussi dans les capitales du Kazakhstan, du Kirghizistan et de la Serbie, sans parler des villes futuristes pour les Européens comme Singapour, Hong Kong, Taipei, etc., comme dans d’autres mondes. A côté, les villes européennes ressemblent à des villes typiques d’un système en déclin, entre les XIXe et XXe siècles. Ailleurs, en construisant des dizaines de milliers de kilomètres de routes modernes et de ponts fantastiques, de bas en haut, nous ne pourrons pas terminer le circuit de Prague et nous installerons les lions à Prague, là où les voitures ne sont pas autorisées à circuler. Et progressons ! Même après 25 ans, l’Allemagne n’a pas été en mesure d’achever la construction de la mine de Stuttgart et l’aéroport Willy Brandt de Berlin, sur lequel on travaillait depuis 2005, ouvre en 2022. Et il n’est toujours pas pleinement opérationnel.

Cela ne veut pas dire que nous, Européens, sommes complètement stupides et incapables de penser. Il est sombre que nous entrions dans la même phase que l’était l’Égypte, qui devenait plus grande et plus centralisée et contrôlée par des bureaucrates locaux et des hommes d’affaires avides liés aux Égyptiens. au 12ème siècle avant notre ère, l’Egypte, star de la civilisation et du progrès, a commencé à décliner.

Le Pd était si meurtrier que lorsque les troupes françaises de l’empire napoléonien ont vaincu l’Égypte en 1789, les Français ont découvert que les descendants des constructeurs de pyramides s’étaient enfoncés si profondément qu’ils ont utilisé une sorte d’Allemand pour transporter le matériel. Et un zazen, une roue de construction qui leur est inconnue.

Si nous avons survécu jusqu’à aujourd’hui grâce au fait que notre civilisation est animée par une idéologie sectaire et une bureaucratie avide de pouvoir au bord du gouffre, jour après jour, sous la houlette de R, l’UE fait un énorme pas en avant.

Nous nous retrouverons tous quelque part au fond du gouffre. Je ne pouvais pas y croire, mais je savais que nos enfants en feraient bientôt l’expérience.

Rue Vclav Vlk