« Décalogue de courtoisie pour les migrants ». Une tempête de plaisir sur le conseiller de Carroccio

Le nombre record d’arrivées de migrants sur nos côtes n’affecte pas le ministère de l’Intérieur, qui a également autorisé hier le débarquement dans le port de Pozzallo, dans la région de Raguse, à 247 étrangers non officiels de l’Ocean Viking, un navire de l’ONG française Sos Méditerranée . Peu importe clairement que le passeur d’hier ait été retrouvé aujourd’hui au volant d’un nouveau wagon, comme l’a révélé une enquête de la brigade automobile d’Agrigente (confirmant d’autres dans le passé) qui a conduit à l’arrestation de l’Égyptien de 38 ans. qui a amené le 25 janvier 287 migrants à Lampedusa, presque tous des Bengalis, dont 7 sont morts d’hypothermie en raison de conditions de voyage inhumaines. L’homme doit être tenu responsable des décès à la suite d’autres crimes ainsi que d’avoir aidé et encouragé l’immigration clandestine, crimes qu’il a régulièrement commis depuis 2011 lorsqu’il conduisait un autre navire amarré à Pozzallo. Pour la dernière infraction, il a été le destinataire de la pénalité définitive, mais cela ne l’a pas empêché de répéter la traversée. L’homme de 38 ans est actuellement détenu à la prison d’Agrigente sous la surveillance des autorités judiciaires pour validation et confirmation de sa responsabilité pénale. Deux autres arrestations à Mobile d’Agrigente concernent un Tunisien reconnu coupable d’agressions sexuelles, d’actes d’agression et de menaces et un autre reconnu coupable d’atteinte à la confiance du public. Ces deux sujets ont également été emprisonnés pour expier la peine finale, bien sûr en Italie aux frais de l’Italie. Pendant ce temps, les débarquements se sont poursuivis et nous nous sommes retrouvés à accueillir ceux qui s’aventuraient en mer dans l’espoir d’être interceptés et emmenés dans l’un des ports italiens ou, dangereusement, dans le but de passer les contrôles d’identification et de santé et de se répandre dans toute la région. . Ainsi, selon les données du ministère de l’Intérieur mises à jour vendredi, sur les 4 263 migrants arrivés sur nos côtes, il a fallu ajouter 94 migrants asiatiques, interceptés en mer par le port de Pozzallo alors que le voilier sur lequel ils se trouvaient était en difficulté à 20 milles d’Isola. delle Correnti , et 247 d’Ocean Vikings qui ont reçu l’approbation du ministère de l’Intérieur pour atterrir à Pozzallo où ils étaient les invités du hotspot. À bord du navire se trouvaient 54 mineurs qui devaient être envoyés dans le quartier Cifali de Comiso. « C’est nécessaire, a déclaré le maire Roberto Ammatuna, pour que les questions d’immigration soient incluses dans les priorités du gouvernement central. » Il y avait 43 autres migrants qui ont débarqué à Crotone et qui ont été identifiés en mer par la police financière alors qu’ils voyageaient sur des voiliers et des canots de sauvetage motorisés. Ils sont hébergés au Cpa pour demandeurs d’asile à Sant’Anna.

Pour couronner le débarquement du week-end, la cerise sur le gâteau a été résolue avec la polémique qui a éclaté à Caltanissetta sur la demande de la Ligue au maire de montrer des manuels pour les migrants à plusieurs endroits de la ville visant à leur montrer les règles de base à suivre pour éviter enfreignant la loi, compte tenu également du fait qu’ils ont une culture différente de la nôtre. Demande rejetée par le maire : « Initiative honteuse et raciste ». Et juste à temps, des gens se sentant mieux se sont levés, se demandant pourquoi un tel décalogue était également inutile pour les Nisséniens. « Mais quel racisme, il n’y a aucune intention de discriminer les citoyens non européens, mais plutôt de soutenir leur intégration », a répondu Oscar Aiello, membre du conseil municipal de la Lega.