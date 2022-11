De Slavia à Barcelone. La légende des entraîneurs du Camp Nou brille aussi à Eden

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

Quiconque visite le célèbre temple de la renommée du FC Barcelone trouvera un homme digne dans un chapeau bien ajusté et un costume immaculé. C’est encore Ferdinand Daučík, l’un des entraîneurs les plus titrés de la fierté catalane.

Le rideau de fer idéologique qui s’est tiré après la Seconde Guerre mondiale entre les deux camps hostiles a fait perdre au football tchécoslovaque l’une de ses plus grandes personnalités d’entraîneurs. Originaire de Slovaquie, dans les années 1930 l’une des figures les plus en vue de la défense du Slavia Prague et participant à la Coupe du monde 1938 en France, Ferdinand Daučík s’est forgé une réputation d’excellent entraîneur dans le monde entier.

Bien sûr, son pays d’origine – à l’exception des arrêts épisodiques sur le banc de football de l’État indépendant de Slovaquie et de l’équipe nationale naissante de la Tchécoslovaquie d’après-guerre – n’avait rien de tout cela.

Cependant, au moins il pouvait s’en souvenir et lui faire rapport. Ce qui n’est même pas autorisé sous le régime communiste.

Capitaine champion d’Europe centrale

Il avait un talent de Dieu, ou plutôt dans ses gènes, les trois frères – Gustáv et udovít l’aîné et Karol le plus jeune – étaient également impliqués dans le football. Le terrain est plein de lui, il court, saute, marque des buts. Cependant, à la fin, il a été entraîné dans la défense avec la certitude qu’il ne permettrait rien à l’adversaire. Dans ce lieu, il a également obtenu une qualité internationale.

Il est venu au Slavia Prague, le club tchèque le plus titré jusqu’en 1948, en 1935, lorsque le 1. sŠK Bratislava (le prédécesseur de la langue slovaque) a obtenu le droit de participer à la ligue nationale professionnelle en se qualifiant comme la première équipe slovaque de l’histoire.

Nandi, comme son surnom sonnait, bien qu’il jouait un excellent football, avait des difficultés avec le travail civil: il n’a travaillé comme fonctionnaire de plantation d’église que pendant quelques mois, lorsqu’il a dû s’enrôler pour le service militaire de base, ce qu’il a heureusement fait à Bratislava .

Histoires de l’histoire de la Coupe du monde La politique n’appartient pas au football, disent les anciennes règles. Ce n’est vraiment qu’un vœu pieux. Seznam Zprávy vous présente une série de l’histoire de tous les championnats du monde de football de 1930 à nos jours. Nous préparons une autre partie.

Après la guerre, ils lui ont donné une place dans l’institution de retraite Bratislava, mais en même temps, il a reçu plusieurs offres pour jouer à Brno ou Prostějov. Finalement, une offre alléchante de la capitale est venue du SK Slavia, qui n’a pas été refusée. Et la prime est un stage à la Direction de la gestion du tabac.

Quatre titres de champion, victoire en Coupe d’Europe centrale, quinze matches sous l’uniforme de l’équipe nationale tchécoslovaque, participation au Championnat du monde 1938 en France. C’est une personne inoubliable.

Cependant, les événements politiques qui ont abouti à la guerre ont éloigné les Slovaques de souche du confort de Prague. Comparé au protectorat Böhmen und Mähren, il y a plus de paix et de perspectives de survie en Slovaquie. Et il est progressivement passé du terrain au banc des entraîneurs.

Arrestation du sélectionneur national

Dans le pays libéré, il a aidé à organiser de nouvelles compétitions nationales. Avec Leopold « Jim » astný, ils ont dirigé l’équipe slovaque à tour de rôle, à l’été 1946, ils ont apporté l’acquisition de la qualité slovaque, rapatriant Ladislav Kubala, de Budapest Ferencváros. Sa réputation d’entraîneur grandit.

Ce n’est pas étonnant qu’il se soit retrouvé sur le banc de l’équipe nationale. Il a dirigé l’équipe nationale tchécoslovaque pour la première fois en octobre 1948 à Bâle contre la Suisse (1:1). Il a pris la tête pour la deuxième et dernière fois à Bratislava dans le Tehelné polí contre l’Autriche (1:0).

Après le match nul avec la Suisse à Bâle, Daucík s’est rendu à Vienne pour observer l’équipe autrichienne en préparation avec la Suède, et à cette occasion il devait rencontrer à nouveau le chef de la Légion blanche, membre du Parti populaire slovaque Hlinka, qui était systématiquement organisé. activités de renseignement anticommunistes en Autriche et en Slovaquie. Bien qu’il n’ait eu aucun contact avec la politique tout au long de sa vie et qu’il l’ait plus ou moins évité, il a fait l’objet d’une enquête pour de prétendus contacts similaires dès 1947.

Et ce qui s’est passé était ce qu’on pouvait attendre du régime à ce moment-là : le 10 janvier 1949, arrestation, interrogatoire cruel, passages à tabac et autres violences physiques, détention dans les prisons de Nové Zámky et Leopoldov. Couplé aux aventures de la sœur cadette d’Anna Viola, Anna Viola, s’enfuit en Autriche à travers le Danube glacial sur un pneu de camion avec son fils unique de deux mois, Branislav.

Evasion en bateau pneumatique

Enfin, Daucík a été libéré le 21 mai 1949, mais son prochain objectif de vie a pris une autre direction : aller dans le monde libre. Surtout quand elle a aussi été victime de provocation, lorsqu’une Italienne a promis de partir à l’étranger, mais s’est retrouvée à nouveau entre les mains de l’appareil d’État.

L’évasion d’une famille dans un bateau pneumatique sur la rivière Moravian pourrait faire l’objet d’un blockbuster au box-office hollywoodien. Grosses complications mises à part, quand le petit Ferdinand s’est perdu dans les hautes herbes.

Finalement, la famille s’est réunie à Vienne, mais a dû agir avec beaucoup de prudence. Après la guerre, la capitale autrichienne est divisée en zones d’occupation par les puissances victorieuses, à environ 80 % sous administration soviétique, qui n’hésitera pas à renvoyer les réfugiés. Les routes se sont séparées, Daucík est entré illégalement en Italie, où dans la ville cinématographique d’origine de Cinecitt, une équipe internationale a été formée de réfugiés de nationalités hongroise et roumaine, y compris des membres de la nation slave – le FC Roma hongrois.

Sur le banc de Barcelone

L’histoire d’Hollywood continue. Le tournant a été un voyage en Espagne en juin, où la plupart de l’équipe a réussi à impliquer des joueurs, Daucík entraîneur du célèbre FC Barcelone, tandis que le Real Madrid a également manifesté son intérêt. Son beau-frère Kubala vit avec lui dans la capitale de la Catalogne.

Ferdinand Daucik Né le 30/05/1910 à Shahy – décédé le 14/11/1986 à Alcalá de Henares, Espagne Slovan ahy (1924–1927), KFC Majorka Komárno (1927–1930), 1. sŠK Bratislava (1930–1935), Slavia Prague (1935–1941), Slovan Bratislava (1942–1948) Équipe nationale de Tchécoslovaquie : 1931-1938 (15/0) Équipe nationale de Slovaquie : 1942 (1/0) Performance: participant à la Coupe du monde 1938 en France, vainqueur de la Coupe d’Europe centrale, quadruple champion de la ligue tchécoslovaque Slovan Bratislava (1942–1946), Équipe nationale slovaque (1942–1944), Slovan Bratislava (1948), Équipe nationale tchécoslovaque (1948), MTK Budapest – Hongrie/Hongrie (1949–1950), FC Barcelone / Espagne (1950–1954 ) ) , Athletic Bilbao / Espagne (1954–1957), Atlético Madrid / Espagne (1957–1959), FC Porto / Portugal (1959–1960), Betis Séville / Espagne (1960–1962), Real Murcie / Espagne (1963– 1964) ), FC Séville / Espagne (1964–1965), Real Saragosse / Espagne (1966–1967), FC Elche / Espagne (1967–1968), Toronto Falcons / Canada (1968), UE Sant Andreu / Espagne (1969– 1970) , FC Espanyol Barcelone / Espagne (1970-1971), Cádiz CF / Espagne (1971-1972), UE Sant Andreu / Espagne (1973-1974), Levante UD / Espagne (1974-1975), UE Sant Andreu / Espagne (1976-1977). triple champion d’Espagne, six fois Coupe d’Espagne, Coupe latine 1952, deux fois Super Coupe d’Espagne

Les autres membres de la famille, sa femme Zdenka et ses quatre enfants, se sont rendus en Suisse, à la résidence de la fille aînée Eva, après le départ du chef de famille pour Rome. De là, avec des documents juridiques nouvellement obtenus, Zdenka partit pour son mari en Italie, ils revinrent tous les deux chercher les enfants en juin 1950 et se dirigèrent vers l’Espagne depuis l’aéroport de Zurich.

La famille était réunie et Daucík a pu se consacrer au métier d’entraîneur. Et il a beaucoup de succès, dans ce domaine, il est l’une des personnalités les plus en vue de l’histoire non seulement de Barcelone et du football espagnol.

La famille élargie, le beau-frère de Cubala

Cependant, ce n’est pas seulement Ferdinand qui a rendu célèbre le nom de Daucík. Karol, qui était de deux ans son cadet, a joué toutes les années d’avant-guerre restantes dans l’uniforme du 1. sŠK Bratislava jusqu’à ce que le club quitte la ligue fédérale le 14 mars 1939. Plus tard, il a choisi une carrière scientifique.

Son Yanko (né le 22 mars 1941 à Prague) joue pour le Real Madrid, l’Atlético Madrid, le Betis Séville, en 1967/1968 il est le meilleur buteur de la ligue canadienne avec 25 buts chez les Falcons de Toronto. Ce serait certainement un renfort représentatif substantiel. Cependant, le régime communiste n’a même pas pensé à contacter le natif de Prague, si les fans de football le connaissaient.

Le plus célèbre, cependant, était son beau-frère Ladislav (Ladislao) Kubala, star de Barcelone, équipe nationale d’Espagne, plus tard également excellent entraîneur, qui a épousé Anna Viola, la sœur de Daucík, de cinq ans sa cadette. Son parcours vertigineux est bien décrit, même si son étape tchécoslovaque est volontairement gardée secrète.