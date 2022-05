De Nachod à Macron. Comment un étudiant tchèque avec des dirigeants européens conclut une conférence sur l’UE

Lorsque Nicolas Morávek, 16 ans, a appelé chez lui à Solnice dans la région de Náchod, l’agence de Kantar a mentionné qu’il avait été sélectionné comme participant possible à la Conférence sur l’avenir de l’Europe, il a pensé qu’il s’agissait d’un canular. « Quelqu’un de ma banque a appelé ma mère peu de temps avant et il s’est avéré que c’était un faux numéro. J’étais donc méfiant aussi », a-t-il déclaré dans une interview avec Aktuálně.cz l’automne dernier.

Cependant, il a ensuite reçu un formulaire de candidature du Parlement européen, où se déroulait la conférence. Il s’est inscrit et a terminé son expérience de près d’un an en tant que l’un des ambassadeurs civiques, un petit groupe de huit cents débatteurs qui ont présenté leurs résultats aux politiciens. En tant que plus jeune participant à la cérémonie de clôture à Strasbourg, il a donné sa chance au président français Emmanuel Macron et il est maintenant stagiaire à Bruxelles.

Morávek a expliqué qu’un total de sept week-ends à Strasbourg et d’autres heures de débat en ligne lui ont donné « de nouveaux amis de toute l’Europe » et un regard plus attentif Union européenne. « Il y a tellement d’institutions là-dedans. Je ne savais probablement pas qu’il y avait un Conseil autre que la Commission européenne et le Parlement européen », a-t-il déclaré.

Conférence sur l’avenir de l’Europe La dernière tentative d’impliquer les citoyens ordinaires dans l’UE. À l’instigation du dirigeant français Emmanuel Macron, la conférence a été convoquée par le Parlement européen et la Commission européenne il y a deux ans, officiellement lancée au printemps dernier et s’est terminée le 9 mai. Les débats citoyens se déroulent sur de multiples plateformes, autour de quatre panels thématiques citoyens, dont le rôle de l’Europe dans le monde ou le climat et la santé, avec deux cents membres chacun. Vingt personnes ont participé pour les Tchèques.

Des lycéens tchèques siègent dans un groupe thématique sur la santé, et sa contribution selon laquelle l’UE devrait travailler pour des dentistes de qualité dans tous les pays a atteint le résultat final de la conférence. « Je n’ai même pas besoin de faire beaucoup de pression pour cela. Nous en avons parlé sur notre panel pendant environ trois heures. Avoir un bon dentiste met définitivement le feu à tous les Européens », a déclaré Morávek. « Dans l’ensemble, l’Europe est meilleure que celle servie en République tchèque. Dans notre pays, nous décidons toujours que nous sommes dirigés par Bruxelles. Mon expérience n’a pas été comme ça », a-t-il déclaré.

Il a décrit son expérience la plus forte en faisant la connaissance du vice-président de la Commission européenne, le Slovaque Maroš efčovi. Il est le chef de groupe pour la santé et avec Morávek comme l’un de ses porte-parole, il résout comment faire avancer le débat. « Nous discutons beaucoup. Tout est plus facile parce que nous n’avons pas besoin d’interprète », a-t-il déclaré.

Au cours d’un des débats, il a interrogé le commissaire slovaque sur la possibilité d’un stage à Bruxelles. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, l’assistante d’efčovi a proposé à Morávka de rester avec lui pendant quelques jours, afin que le lycéen séjourne brièvement dans trois des principales institutions de l’UE à Bruxelles la semaine prochaine.

Cérémonie de clôture de la Conférence sur l’avenir de l’Union européenne à Strasbourg. Nicolas Morávek à l’extrême gauche. | Photo: Jardin d’enfants

La conclusion de la conférence a été truquée, selon les critiques

La conférence sur l’avenir européen a été critiquée ces derniers jours pour avoir appelé à une réécriture de l’accord de base et à des modifications des règles internes de l’UE. Les critiques des États membres affirment que les recommandations des citoyens sont manipulées par les émissaires des institutions de l’UE parce que le public ne discute pas des arrangements institutionnels 27. En particulier, ils sont troublés par les pressions en faveur d’une plus grande intégration, la suppression du droit de veto lors du vote ou les propositions d’élection du président de la Commission européenne directement. Ceci est régulièrement demandé par les partisans de la fédéralisation de l’UE parmi d’autres législateurs et politiciens européens.

Cela a forcé la faction eurosceptique ECR au Parlement européen, dont l’ODS tchèque est membre, à quitter officiellement la conférence – il a également critiqué les coûts, qui dépassent 40 millions d’euros (environ un milliard de couronnes) en dépenses pour les traducteurs et les indemnités pour les participants . Treize pays ont alors écrit des lettres formelles de dissidence sur l’amendement proposé au traité.

Nicolas Morávek insiste sur le fait que dans « son » groupe de santé, on ne parle pas d’un veto à l’UE ou de l’élection directe du président de la commission. « Mais nous avons affaire à un changement de contrat », a poursuivi le Tchèque. « Nous avons été avertis que l’UE n’a pas les pouvoirs sanitaires que nous souhaitons. »

Par conséquent, l’étudiant était « désolé » que le gouvernement tchèque soit également parmi les signataires de la lettre. « Je veux sincèrement demander au gouvernement pourquoi il est contre la modification de l’accord », a prévenu Nicolas Morávek. « D’ailleurs, cela n’a pas de sens si les syndicats n’ont pas plus de pouvoir, par exemple en cas de nouvelle pandémie, et là encore ce sera le chaos avec la durée de la quarantaine ou la validité des vaccinations », a-t-il ajouté.

Les dirigeants de l’UE lors de la cérémonie de clôture

À proprement parler, les gouvernements des États membres peuvent mettre les opinions des citoyens dans un tiroir et les ignorer, car ils ne sont liés par rien. Cependant, la présidence française de l’UE, ainsi que la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont engagés à continuer à travailler avec eux.

Nicolas Morávek a tenté une photo de groupe avec Macron lors de la cérémonie de clôture, mais en vain, le président français s’est précipité à Berlin pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz. Des étudiants tchèques viennent d’échanger des mots avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsolaová, lors d’une répétition pour la cérémonie de clôture.

« J’attendais la conclusion avec impatience, mais c’était moins que ce à quoi je m’attendais. Notre discours a été écrit avant, on pourrait y ajouter deux mots, ce que je ne pense pas être bon », a déclaré Nicolas Morávek. Mais l’impression générale de la conférence ne l’a pas gâchée. « Il y a beaucoup de choses dans cette recommandation qui pourraient rendre les syndicats bien meilleurs pour les gens ordinaires. Alors peut-être que quelqu’un s’en occupera », a-t-il averti.

