Danso quitte le FC Augsburg après s’être brouillé avec la France

« Le FC Augsburg a trouvé un accord avec le club français de première division RC Lens concernant le transfert du défenseur Kevin Danso », peut-on lire sur le site du FC Augsburg.

Stefan Reuter : « Dommage que Danso soit parti »

Le directeur général de FCA Stefan Reuter a le sentiment « malheureusement qu’il (ndlr : Danso) ne veut plus porter le maillot FCA ». Le FCA a « exprimé à plusieurs reprises notre appréciation pour les qualités sportives de Kevin Danso », a-t-il déclaré et a souligné : « Il a récemment fait de grands progrès et nous attendrons beaucoup de notre équipe au cours de la saison à venir en Bundesliga. »

Formation et participation refusées

Pourtant, le défenseur, dont le contrat à Augsbourg court en réalité jusqu’en 2024, refuse de participer à des entraînements ou des matches depuis la mi-juillet. Récemment, il était en congé de maladie.

Changer, « si la condition-cadre est vraie »

Danso a été renvoyé du camp d’entraînement au Tyrol en juillet après avoir refusé de participer à l’entraînement. Pour Reuters, « sur la base de ce comportement, le changement ne se produira que si les conditions-cadres nous conviennent ». Cela « se produit maintenant après quelques pourparlers, nous avons donc convenu d’un changement ». La FCA ne révèle pas à quoi ressemble réellement « l’état du cadre ». L’entraîneur Markus Weinzierl a récemment souligné : « Je ne peux pas utiliser la négativité ».

Danso : FCA ne prévoit avec lui qu’en tant que « backup »

La diplômée elle-même a souligné la question un peu différemment sur Instagram. A ce titre, il y a « des signaux clairs que le FCA envisage avec lui » juste comme un renfort au centre de la défense ». Il est « jeune et ambitieux et veut jouer ».