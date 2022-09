Dans les coulisses des enquêtes célèbres. Qui a été choisi par Trpišovsk, Vrba ou Rada comme entraîneur de l’année

Cette année, trois entraîneurs tchèques ont voté dans le cadre du sondage du joueur de l’année de l’UEFA, annoncé conjointement par le magazine spécialisé allemand Kicker et l’Union européenne de football. Tout le monde dans la catégorie des entraîneurs a voté pour son compatriote italien Carlo Ancelotti, qui a mené le Real Madrid à la victoire en Ligue des champions.

Les règles ont encore changé cette année, en plus des représentants des médias, l’entraîneur de l’équipe sous sa direction a réussi à entrer dans le groupe de base de plusieurs compétitions européennes votées.

Le football tchèque a ainsi remporté trois électeurs.

Pavel Vrba, bien qu’il siège maintenant sur le banc de Baník Ostrava, a fait ses débuts avec le Sparta Prague en Ligue Europa, l’entraîneur Slavist Jindřich Trpišovský a remporté le succès en Ligue de conférence, où Merah Putih s’est qualifié pour les quarts de finale, et Petr Rada (maintenant Dukla Prague) avec le FK Jablonec.

Tout le monde a élu à l’unanimité Carlo Ancelotti comme meilleur entraîneur, qui domine la compétition la plus prestigieuse du club, la Ligue des champions, avec le Real Madrid. Et parmi les canonniers du Royal White Ballet, l’attaquant français Karim Benzema.

Classement final – entraîneur Carlo Ancelotti (Italie / Real Madrid) 526 Jürgen Klopp (Allemagne / Liverpool FC) 210 Pep Guardiola (Espagne/Manchester City) 108

Il lance des boules de neige

Petr Rada a été très clair sur qui il mettrait en premier lieu. « Carlo Ancelotti », il n’a pas hésité une seconde. Il a clairement la relation personnelle la plus chaleureuse avec l’entraîneur italien. « Il m’a lancé une boule de neige », a révélé la malice enfantine du célèbre piano à queue italien.

Et il a immédiatement expliqué l’état de l’attaque étudiante. « En novembre 1983, j’ai joué pour l’équipe nationale tchécoslovaque à Strahov contre l’Italie, championne du monde, lors des éliminatoires du Championnat d’Europe 1984 en France », raconte son histoire. Les défenseurs du Dukla Prague ont bien fait, d’abord il a battu Bordon d’un tir lointain, il a terminé le travail de destruction des champions du monde avec un penalty transformé.

Les maîtres ne pouvaient pas le supporter. Alors que la Rada s’accrochait à la clôture et célébrait une victoire enivrante avec les supporters tchécoslovaques, les Italiens lui lançaient des boules de neige. Un an plus jeune Carlo Ancelotti (1959) parmi eux. « Et aussi les membres de l’équipe d’or, les défenseurs Giusseppe Bergomi et Antonio Cabrini », a déclaré Rada à propos des deux autres lanceurs.

Cela n’affecte pas les relations avec les pairs. « En 1996, quand nous étions joueurs de Bohemia Prague, nous sommes allés à un camp d’entraînement en Italie cet été et avons joué contre l’AC Reggiana. À ce moment-là, quelqu’un m’a tapé sur l’épaule, je me suis retourné et Carlo, qui était en fait un partant dans un club de deuxième division, ça me regarde », a expliqué l’entraîneur tchèque. « Je suis sûr que chaque fois que nous nous rencontrerons n’importe où, il me surveillera toujours », a-t-il déclaré en retirant l’étiquette gonflée de son homologue italien.

Le choix de Rad était clair. « Où qu’il soit, il a réussi », a-t-il souligné. « Et l’année dernière, le Real s’est tellement amélioré qu’il a remporté la Ligue des champions », attribue-t-il au travail d’Ancelotti. « Avant tout, je le reconnais en tant que personne, il ne laisse jamais son travail parler », il peut imaginer à quoi ressemble la pression dans les clubs les plus riches du monde. Et Ancelotti les a dépassés.

Il ne jette pas de bouteilles au public

Pavel Vrba, qui a remporté le suffrage après que le Sparta Prague se soit qualifié pour la Ligue Europa, ne se souvient pas de son expérience personnelle. Bien qu’en tant qu’entraîneur du Viktoria Plzeň, il ait connu les meilleurs clubs d’Europe lors d’apparitions en Ligue des champions, il n’a pas connu l’époque où ils étaient dirigés par des magiciens italiens. « D’une manière ou d’une autre, cela n’a pas fonctionné », a réalisé Vrba.

Cependant, il suit attentivement son travail d’un point de vue professionnel. « Un homme calme qui n’est pas distrait, ne montre pas ses émotions pendant le match », décrit-il. « Et il n’a pas jeté de bouteilles dans l’auditorium », se souvient-il avec un sourire, son récent incident malheureux lors d’un match de Baník à Jablonec, lorsqu’un objet dangereux a volé de ses mains dans les gradins. Heureusement, il n’a frappé ni blessé personne. « J’ai beaucoup à apprendre de lui », a-t-il accepté l’exemple humain d’un collègue italien de quatre ans son aîné.

Il a également été clair sur son choix. « Un entraîneur est évalué en fonction de ses réalisations », révèle Vrba sur les subtilités de ses compétences. « Ancelotti a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, il mérite donc d’être le meilleur. C’est comme ça que ça devrait être », a déclaré Vrba en mettant les résultats de l’équipe en premier.

L’assemblage reste en mémoire

En fait, l’entraîneur slaviste Jindřich Trpišovský suit le même principe. « Ça doit être lui, ça ne peut pas être quelqu’un d’autre », a-t-il admis. « Bien que j’aurais préféré voir Jürgen Klopp en premier lieu », il ne cache pas qu’il a des liens plus étroits – dans l’âme – avec le sélectionneur allemand.

Mais le grand joueur italien, selon lui, est le meilleur de l’année écoulée. « Ce qu’il a réalisé avec le Real Madrid est irréel », Trpišovsk n’a pas peur des mots plus forts. « Il a remporté les sondages à juste titre », a-t-il répété.

En tant que garçon, il considérait Ancelotti, de dix-sept ans son aîné, dans sa carrière de joueur réussie. « L’AC Milan au tournant des années 90. C’était une équipe », se souvient-il. Et a immédiatement tiré la ligne. « Dans le but de Galli, la défense de Tassotti, Franco Baresi, Costacurta, Paolo Maldini, au milieu à droite de Donadoni, à gauche d’Ancelotti, au milieu de Rijkaard, en attaque pour ses compatriotes néerlandais Gullit et Van Basten, puis Massaro, Evani , » dit-il. compter sans la moindre hésitation. Les rangs des géants milanais sont fermement ancrés dans sa mémoire.

Naturellement, il a prêté attention à Ancelotti. « Excellent milieu de terrain gauche, bien qu’il ne connaisse pas grand-chose au droit, pas même aux têtes, mais très bonne technique de frappe », a-t-il montré sa force en tant que joueur.

Le trainer est encore plus puissant.

Certainement Benzema

Les trois sélectionneurs tchèques se sont également mis d’accord sur la sélection du meilleur joueur du continent pour 2021/2022 : Karim Benzema. « Super toute la saison, il a atteint son apogée en finale de la Ligue des champions, sans lui le Real ne serait pas au pouvoir », a déclaré Rada à propos de l’attaquant français.

« L’homme clé de l’équipe madrilène », a déclaré Vrba. « Il a gagné dans des huitièmes de finale difficiles, des triplés contre le Paris Saint-Germain et Chelsea, a marqué trois buts en demi-finale contre Manchester City, tout est dit », a-t-il souligné. « Et le meilleur buteur de la compétition avec quinze coups sûrs », a ajouté Vrba.

Classement final – joueurs Karim Benzema (France/Real Madrid) 523 Kevin De Bruyne (Belgique / Manchester City) 122 Thibaut Courtois (Belgique / Real Madrid) 118 Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich) 54 Luka Modri ​​​​(Croatie / Real Madrid) Sadio Mané (Sénégal / Liverpool FC) 51 Mohamed Salah (Egypte / FC Liverpool) 46 Kylian Mbappé (France/Paris SG) 25 ans Vinícius Junior (Brésil / Real Madrid) 21 Virgil van Dijk (Pays-Bas / Liverpool FC) 19

Trpišovsk a également choisi Benzema, bien que son favori soit le meneur de jeu belge Kevin de Bruyne. « Honnêtement, je préfère les joueurs plus complexes qui peuvent gérer les occasions, pas seulement finir », a-t-il admis. Cependant, il n’a pas remis en cause la victoire de Benzema. « Je reconnais particulièrement les joueurs qui mèneront l’équipe à des trophées importants, et Benzema est cela », il met l’avantage de l’équipe en premier. « Il est la clé du succès du Real, il marque des buts importants », a-t-il convenu avec ses coéquipiers.