Dans le sud de l’Europe, les pompiers continuent de lutter contre les incendies de forêt, des milliers de personnes ont fui leur domicile

Selon la télévision Euronews, la vague d’incendies de forêt de cette année est survenue plus tôt que d’habitude en raison de la sécheresse et de la chaleur prolongées, que les experts attribuent au changement climatique. Au cours du week-end, le Portugal et l’Espagne ont signalé qu’environ un millier de personnes, principalement des personnes âgées, étaient décédées la semaine précédente, apparemment en raison du temps chaud dans les deux pays.

Alors que la chaleur extrême dans le sud de l’Europe diminue lentement, les avertissements de chaleur les plus élevés pour lundi et mardi ont été émis pour la première fois de l’histoire par le Royaume-Uni, où ils prévoient de battre le précédent record en 2019 (38,7 degrés Celsius). Les autorités françaises ont émis l’avertissement de haute température le plus élevé pour la quasi-totalité de la côte atlantique. Le pic du temps chaud ici viendra lundi, lorsque le mercure sur le thermomètre devrait être supérieur à 40 degrés. Le « quarantaine » devrait être dans l’est du pays mardi, a rapporté l’agence DPA.

#ICYMI VIDÉO : Une voiture passe devant un incendie de forêt dans le centre du Portugal, où plus de 2 000 pompiers luttent contre quatre incendies majeurs à travers le pays pic.twitter.com/ZWrzU9ODUV — Agence de presse AFP (@AFP) 16 juillet 2022

Des météorologues en Allemagne et en Autriche ont également émis des avertissements de température très élevée. En Allemagne, les températures pourraient monter jusqu’à 40 degrés Celsius mardi, en Autriche on prévoit une température maximale de 37 degrés mercredi. À Nimègue, aux Pays-Bas, ils ont annulé un défilé touristique traditionnel à cause de la chaleur. Des milliers de personnes du monde entier participent chaque année à cet événement.

Les températures au Portugal sont proches des records depuis une semaine, où elles ont enregistré jeudi 47 degrés dans la commune de Pinhao, dans le nord du pays ; Le record actuel des Portugais date d’août 2003, lorsqu’ils mesuraient 47,3 degrés dans le village d’Amareleja, dans le sud-est du pays. Même en Espagne, notamment en Andalousie et en Estrémadure, les températures dépassent 45 degrés pendant une semaine, mais même là le record absolu de l’Espagne n’est pas battu, à savoir depuis août dernier, lorsqu’elles mesuraient 47,4 degrés à Montor, en Andalousie.

La canicule en Espagne prendra fin lundi, même si les températures resteront élevées, a indiqué l’agence météorologique AEMET. Aujourd’hui encore, les températures dans le pays dépassent les 40 degrés, ce qui rend la tâche difficile aux pompiers, qui luttent encore contre environ trois douzaines d’incendies, dont beaucoup dans des zones montagneuses inaccessibles.

Les incendies de forêt se sont propagés davantage dans le sud-ouest de la France, alimentés par une chaleur torride et des vents violents, alors que les autorités ont émis des avertissements sanitaires pour une vague de chaleur en Europe. https://t.co/6NgHRX8h2m pic.twitter.com/D77waZQXK4 – Reuters (@Reuters) 16 juillet 2022

L’Institut Charles III du ministère de la Santé a déclaré ce week-end que depuis le début de la canicule en Espagne du 10 juillet à vendredi, 360 personnes sont décédées dont la cause du décès pourrait être liée à une chaleur extrême. Au Portugal samedi, le ministère de la Santé a annoncé que 660 personnes, pour la plupart des personnes âgées, étaient mortes en sept jours apparemment à cause de la chaleur.

Pendant plusieurs jours, des feux de brousse ont également menacé des campings sur la côte atlantique du sud de la France dans la région de La Teste-de-Buch au sud-ouest de Bordeaux et autour de la ville de Landiras, à quelque 70 kilomètres. Dans ces deux zones, 14 000 personnes ont dû quitter leur habitation ou hébergement touristique par précaution, et l’incendie y a brûlé 10 500 hectares de végétation. Selon les autorités locales, la situation est toujours défavorable en raison du vent et de la chaleur.

En Grèce, depuis vendredi, les pompiers tentent d’éteindre des incendies, entre autres, près de la ville de Réthymnon dans le nord de la Crète, et selon l’agence AMNA, ils ont réussi à le maîtriser aujourd’hui. Mais ils restent en place car le vent menace de raviver le feu. Dans tout le pays, 119 incendies de forêt ont été signalés au cours des dernières 24 heures. Ils sévissent également dans plusieurs endroits en Italie, qui a fait face à une extrême sécheresse ces dernières semaines.