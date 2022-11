Dans le duel, Macron a utilisé le thème de la guerre, Le Pen a inculqué la dépendance à Poutine

« Je pense que vous avez été l’un des premiers hommes politiques européens à reconnaître les résultats de l’annexion de la Crimée en 2014 », a déclaré Macron à l’homme politique d’extrême droite.

« Pourquoi avez-vous fait ça ? Et je le dis ce soir sérieusement, parce que c’est une mauvaise nouvelle pour notre pays : parce que vous dépendez de la puissance de la Russie et vous dépendez de Poutine », a déclaré le patron de l’Elysée.

Macron a ajouté que des intérêts rivaux étaient liés au Kremlin en raison des prêts qu’il avait contractés auprès de banques russes en 2014. Il a déclaré que d’autres partis français pourraient financer leurs activités avec des prêts auprès de banques françaises. « Aucun d’entre nous n’est allé dans une banque russe pour chercher un financement, et certainement pas dans une banque proche du Kremlin », a déclaré Macron.

« C’est faux et très malhonnête », a soutenu Le Pen, affirmant qu’aucune banque française ne lui avait accordé de prêt et qu’il « ne dépendait que du remboursement du prêt ».

Le Pen a condamné l’agression de la Russie contre l’Ukraine et a déclaré qu’il soutenait l’aide humanitaire ou financière à l’Ukraine. Mais il a ajouté qu’il était contre l’arrêt des importations de gaz et de pétrole russes car cela nuirait au peuple français.

Les deux candidats sont intervenus au début de leur débat ouvert sur le thème de la hausse du coût de la vie. Le Pen a déclaré que s’il était élu président dimanche, son gouvernement augmenterait les salaires de façon permanente, pas une seule fois.

Pour Le Pen, qui traînait derrière le centriste Macron dans les sondages préélectoraux, le débat était une chance de convaincre les électeurs qu’il avait ce qu’il faut pour devenir président. Selon les analystes, il vise également à apaiser les craintes des électeurs quant à l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite.

Le plus grand défi de Macron est de maintenir son avance dans les sondages. Il voulait également convaincre le public qu’il n’était pas arrogant, ce qui a été largement critiqué par les électeurs.

Macron a battu Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de 2017, remportant 66,1 % des voix. Selon les sondages d’opinion, il était alors plus convaincant que Le Pen dans les débats télévisés. Cette année, leur bataille est beaucoup plus serrée.

Macron attaque, écrivent les médias

Les débats sur les candidats à la présidence en France ne sont pas convaincants, ne faisant qu’exposer le chaos, alors que la France mérite mieux, a écrit le journal Libération dans un commentaire sur le débat. Selon le journal Le Monde, la politicienne d’extrême droite Marine Le Pen a raté l’occasion parce que le président Emmanuel Macron l’a retenu par ses attaques. Le Figaro écrit que si Le Pen essaie de ne pas répéter l’échec du débat de 2017, Macron fait de son mieux pour ne pas donner l’impression d’un président arrogant et d’un professeur déconnecté de la réalité.

Selon Le Parisien, 15,6 millions de téléspectateurs ont suivi le débat, encore moins qu’il y a cinq ans. Son ton monte, mais ne baisse jamais. Le président attaque sur tous les sujets, le candidat de l’Association nationale défend sa position, écrit Le Parisien.

Selon Le Figaro, Macron a montré une nette prééminence sur les questions économiques et une volonté de déstabiliser Le Pen principalement à travers sa politique envers la Russie. Le Pen a argumenté mieux et plus habilement qu’en 2017. Le débat vif et parfois agressif a abouti à un antagonisme incurable entre les deux camps. Les commentateurs du journal ont souligné que l’immigration, la criminalité, la sécurité et l’islamisme n’arrivaient qu’au bout de deux heures. Le public a été submergé par le nombre, mais la politique ne peut être réduite à la technocratie.

Nicolas Dupont-Aignan, qui ne s’est pas qualifié dès le premier tour, a comparé Macron à un « coq en colère et arrogant » dans le débat, tout en affirmant que Le Pen était « digne et humain ». Par conséquent, le chef du parti France Up, qui a remporté plus de deux pour cent des voix au premier tour, sait clairement pour qui il votera dimanche.

Selon Le Monde, Le Pen a fait fausse route, même s’il avait le droit de parler le premier. La France, c’est-à-dire la nation, a commencé avec détermination, mais a été interrompue par la cloche d’ouverture car l’émission n’avait pas commencé. Macron a levé les yeux au ciel avec un sourire. Tout ce qui a suivi suggérait que Le Pen ne s’était pas encore remis de ses débuts peu propices, le combatif Macron prenant soin de ne pas être trop confiant.

Le sujet des prêts bancaires à partir de 2014 et de sa convivialité russe rattrape Le Pen. Le Front national est alors emprunté à la Première banque tchéco-russe, fondée en 1996 par le groupe IPB et la banque russe Vozroždenije. Après la mort de la banque, le prêt a été hérité par la société russe Aviazapčast. Comme nous le rappelle La Dépêche, dans la campagne actuelle, Le Pen ne s’est pas tourné vers la Russie, mais vers la Hongrie, où il a obtenu un prêt de plus de dix millions d’euros sur seize mois auprès de la banque MKB. La banque appartenait à l’ami personnel du président Viktor Orbán, Lörink Mészáros.

L’ancien banquier Macron a progressivement démantelé les promesses de son adversaire concernant la situation financière de la France. Il n’a pas laissé Le Pen marquer alors même qu’il « louait » ses efforts pour trouver un chemin vers la paix en Ukraine, lui rappelant qu’il était parmi les premiers en Europe à reconnaître l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. En ce qui concerne la Russie, Macron a été impitoyable, selon Le Monde, lorsqu’il a déclaré à Le Pen qu’il dépendait de la Russie et de son président, Vladimir Poutine. Le Pen ne peut qu’utiliser son vieil argument, à savoir que son recours à la Russie pour se financer est une conséquence du fait qu’aucune banque française n’est disposée à lui prêter de l’argent. « Quand vous parlez de la Russie, vous parlez à vos banquiers et c’est un problème, Mme Le Pen », a insisté Macron, auquel Le Pen a répondu qu’elle était une « femme totalement libre ».

Dans son tweet, le rival domestique et emprisonné de Poutine, Alexei Navalny, s’est adressé aux électeurs potentiels de Le Pen, essayant de les éduquer sur la corruption endémique de la Russie. « Cette banque (První česko-ruská banka) est une agence de blanchiment d’argent bien connue opérant à l’instigation de Poutine. Elle assure l’influence politique de Poutine », a déclaré Navalny, tandis que l’agence de presse AP a écrit qu’il ne lui avait pas fourni de preuves indépendantes, mais seulement avec sa propre enquête sur la corruption en Russie.

L’ancien Premier ministre Édouard Philippe a déclaré que le débat entre Le Pen et Macron a clarifié la position des candidats, a été une confrontation équitable et a aidé les électeurs à trancher, car il a montré « deux styles différents, deux programmes, deux personnalités ». Le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin s’attendait à ce que le débat provoque les électeurs « après une campagne quelque peu décevante ». « Quand il s’agit de choisir entre Le Pen et Macron, vous ne pouvez pas rester assis sur le canapé », a-t-il déclaré. Il a accusé Le Pen de frapper en dessous de la ceinture lorsqu’il a dit à Macron lors d’un débat sur l’écologie qu’il avait l’intention de construire des parcs éoliens le long de la côte sauf le Touquet. Le couple présidentiel est connu pour y avoir sa propre maison.

Le porte-parole de l’Association nationale, Laurent Jacobelli, a déclaré que Le Pen semblait calme et déterminé dans le débat, tandis qu’il a déclaré que Macron était arrogant et condescendant. L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin n’était pas du tout d’accord. « Je pense qu’il n’y a pas d’arrogance, mais plutôt du courage », a-t-il déclaré dans une interview à BFMTV. Selon Le Figaro, de nombreux commentateurs ont raté la présence d’hommes politiques de gauche comme Jean-Luc Mélenchon, candidat raté du premier tour. Par conséquent, la « voix du peuple » n’a pas été entendue dans le débat.