Dans 6 jours, ce sera le jour de Noël et les Républiques tchèques ont rempli les magasins !

« Tout devient plus cher. Par exemple, chaque plus grand Lego coûte au moins cinq cents, et d’autres jouets et vêtements. Et la nourriture ? » soupira Vítkovský, qui avait des élèves de première année à la maison. « On lui a un peu expliqué la situation, mais vous savez, ce sont encore des gamins, ils l’oublieront dans quelques minutes », a-t-il déclaré. elle dit.

Dans la nouvelle année, une augmentation substantielle des prix du chauffage attend les familles. « Nous avons donc convenu de profiter à nouveau de ce Noël », a ajouté M. Petr, qui travaille à la brasserie. Des décisions similaires ont apparemment également été prises dans d’autres ménages.

« Les gens achètent la même chose que les années précédentes, ils vont aussi dépenser la même somme d’argent. En raison de la hausse des prix et de l’inflation, ils achèteront beaucoup moins d’articles, et cela ne s’applique pas seulement aux cadeaux. » a déclaré l’économiste Lukáš Kovanda.

Comment magasinons-nous?

Prague-Zličín : les lutins de Noël coûtent 3 500 CZK

Déguisée en lutin de Noël, la comptable Michaela (34 ans) est allée faire du shopping. « J’achète des cadeaux pour mon mari et ma famille, de la nourriture et des vêtements, des chaussettes, juste des classiques d’avant Noël », il a révélé. Il a dépensé trois mille cinq cents écus. « 80 % des cadeaux que j’ai déjà, alors j’achète juste ce qui me manque », il ajouta.







Brno : Pas de mouvement

La galerie Vaňkovka au centre de Brno était complètement pleine hier. La plupart des gens achètent de petites choses. « J’ai le cadeau. Maintenant, j’ai fait les courses et je vais à la pharmacie. » dit Taťána Balogová (60 ans) de Pohořice.







Strakonice : Petra Očenášková (46) : Je choisis des cadeaux depuis septembre

« Je fais des courses depuis septembre. J’ai une liste et je la suis, il n’y a pas d’urgence à acheter. Aujourd’hui, il y a assez de tout, juste pour l’avoir. Mais que serait Noël sans cadeaux » a commenté Petra Očenášková (46 ans) les mains pleines d’articles de choix.







Chomutov : Olga Tachlíková (53 ans) de Málkovo : Tout est devenu très cher

« Ce qu’il y a dans mon panier, ce ne sont pas des achats de Noël. C’est juste un peu. La famille a juste besoin de manger le sapin de Noël avant Noël. Nous allons refaire les courses. Au total, cadeaux compris, j’ai dépensé deux mille deux cent écus disproportionnés, dit Olga Tachlíková (53 ans) de Málkovo près de Chomutov, ajoutant qu’elle surveille de près les prix et achète beaucoup moins de marchandises que l’année dernière.