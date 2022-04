Daniel Martínez est le plus photogénique de Zamudio

Le début à Gasteiz a une atmosphère liturgique solennelle de grands moments. visiter Christian Prudhommele directeur du Tour de France, au coeur d’Itzulia souligne un coup de cœur, idylle, entre Grand cercle et Euskal Herria, tous deux jumeaux pour la grande fête jaune de 2023. Puis, le 1er juillet, Tour se tiendra à Bilbao, touchant Gasteiz, caressant Donostia, embrassant Amorebieta et se répandant dans d’innombrables coins et recoins d’Euskadi. Le cyclisme des artères va gonfler l’esprit. Un été inoubliable. Prudhomme, qui se reconnaît comme amateur plutôt que directeur de la plus grande course de la planète, apprécie la route reliant la capitale d’Euskadi, qui ouvre la route du Tour Basque, à Zamudio, où il y a des années, il a choisi la modernité et l’avenir à travers le parc technologique. Haute technologie de finition photo résoudre une volée très serrée.

Daniel Martinez portant les meilleures poses sur Zamudio. AlaphilippeDeuxièmement, il s’est retrouvé avec un sourire narquois. Le même sentiment qu’il avait à Amurrio. Le Colombien était plus fatigué que le champion du monde, encore une fois avec l’amertume de la défaite qui mordait le bonbon à la fin. Un tube étouffe sa joie, que le Colombien garde. UNE journée Bacano arrêter etl. Sprint, à la limite, lui a offert une victoire écrasante. Explosif, Daniel Martínez n’a pas bronché. Il aime la poudre à canon. « Jusqu’à ce que mes pieds explosent ». Il a explosé de joie à Alaphilippe. Roglić ils sont aussi mesurés, mais leur turbo est sous-alimenté. Pelo Bilbao jumelé avec des Slovènes. Itzulia est une question de centimètres et de clics de secondes. Aussi de la foi.

L’avenir, dont l’idée il y a des siècles est une ligne à l’horizon qui demande du courage, du courage et de la passion car c’est un voyage dans l’inconnu, faisant appel aux cyclistes, aux gens qui regardent devant, qui chassent l’avenir. La fuite représente une volonté de jouer dans l’incertitude, comme un sourcier d’asphalte reniflant le vent pour trouver la terre promise. Quatorze se lancent dans l’aventure qui se lance vers les côtes de Biscaye. un peu comme Mikel Iturria, cicatrice Rodríguez, Geraint Thomas, Ruben Guerrero, Armirail, Grmay, Lafay ou Cristian Rodríguez ils ont été inclus dans l’expédition, qui a été bannie peu de temps après que Prudhomme a été honoré comme chef de l’État.

BONNE COURSE

Rodríguez et Iturria, qui partage un passé avec Euskadi Murias, l’équipe qui a tenu le flambeau du cyclisme basque lorsque la flamme Euskaltel-Euskadi s’est éteinte, en attendant une journée glorieuse comme la Vuelta a España. Jours heureux. Rodríguez a remporté l’Oscar avec une performance mémorable à La Camperona. extase. L’Iturria a connu la gloire à Urdax un jour étrange, avec des pelotons suspendus à leurs pieds nus. Iturria a cultivé la terre et récolté ses meilleures victoires. Urnietarra, l’une des bannières d’Euskaltel-Euskadi, a voulu saluer le domicile de l’équipe, où se déroulait la finale.

Les fugitifs, réunis à l’ONU, se comprennent avec la mimique de l’effort. Le Jumbo de Roglic est monté sur la tour de contrôle dans une disposition qui démange, toujours prêt à vous pincer les pieds et à réchauffer vos poumons. Le Slovène n’avait pas beaucoup changé après la manche de la veille. Roglic est difficile à craquer. Il est réfractaire à beaucoup de gens et histrionique. Il a dit qu’il était fatigué. On ne saurait jamais s’il jouait au poker. Avec Vinggaard Partageant un side-car, inconscients de l’agitation, ils s’assoient dans des fauteuils inclinables sur les cordes de la plage. Ils répètent le plan du Tour depuis l’hélicoptère. San Juan de Gaztelugatxe, très pictural, célèbre et photogénique, magnifique Stendaliana, recréez la vue. Prudhomme a pu vérifier sa physionomie dans un tir à 360º. Entraînement vestimentaire pour le Tour. Prenez d’abord.

LAFAY ESSAYEZ-LE JUSQU’À LA FIN

Tsabu Gramy décide de quitter une autre entreprise en fuite. Coureur de marathon. Ethiopie. Mieux vaut être seul. Avant Urruztimendi, Ineos et Bahreïn de Pello Bilbao ont lancé le cortège. Chaque bord sur la route alertait le peloton, déclenchant un état d’anxiété. Jumbo a mené l’ascension. Vinegaard en commanda certains et d’autres. Evenepoel et Alaphilippe, unis. Des yachts, avec des maillots ouverts, mendiant de l’air. Roglik, espèce d’idiot. Vous n’êtes pas obligé d’ouvrir la bouche. Thomas, Guerrero, Armirail et Lafay ils ôtaient le grmay, froissé en se levant, étouffant les liens. Sur le côté, les poils de pin en excès, au sol, forment un type grimpant. Le quatuor a eu près de deux minutes à la charnière bâbord. Le loyer grossit. cicatrice Rodríguez reste dans les limbes, dans le no man’s land. Dans la période indéterminée d’Iturria, Formolo et Vansevenant ont renoué avec un ton triomphant et piétinant.

La pépinière présente son nouveau visage, inconnu, une pente sans trace ni trace d’avant. Une découverte. Lafay se montra bientôt en fuite. Iturria ne pouvait pas s’en empêcher. Il haussa les épaules. hyguita, par derrière, retour à la tristesse. Les Colombiens, désolés depuis le début d’Itzulia, n’ont pas eu froid. Roglic, qui à Aiara est recouvert d’émail conformiste, enlève la rouille du dessus. Daniel Martinez a décroché. Roglic a nié. A Brambilla, vacillant, il a donné la permission, mais elle s’est éteinte comme une bougie sans oxygène. Lafay est sacré devant Thomas, Guerreiro et Armirail. Parmi les meilleurs, Evenepoel a frappé avec un style brusque. Puis Alaphilippe a atteint le caniveau. La France est comme l’eau, elle trouve toujours des chemins alternatifs. Martinez lui tapota l’épaule. Vingeard, la pieuvre de Roglic, réagit. Le chef ne clignote pas. Il força les autres à bouger pour recoudre la petite blessure sur le plateau.

SPRINTEZ JUSQU’À LA LIMITE

Descendants de Larrabetzu, où il est né Jésus Loron, l’un des plus grands de l’histoire du cyclisme basque, a allumé le feu. Le bûcher de la fierté. Alaphilippe, la poudrière agitée, fait la moue. Evenepoel aussi. Roglic le suivait. Il lui a ordonné d’arrêter. Il rêne dans le groupe favori. Lafay a continué son combat seul, seul. Il ne voulait attendre personne. Je suis pressé. Le quatuor qui le poursuivait est resté sans vie, empoché par un groupe de sénateurs et leurs collaborateurs. Lafay s’est battu contre les Émirats arabes unis, qui avaient cinq analgésiques à lancer Diego Ulissi. Poursuite comprimée. Un tir tardif d’Hitchcock. Il restait 1 000 mètres et Lafay restait sans perspective. Réalisé. Daniel Martinez montrant ses griffes à l’arrivée du chin-up au parc technique. Le Colombien a battu Alaphilippe avec un tube. Photo terminée. Daniel Martínez est le plus photogénique.