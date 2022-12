Le champion de France en titre n’a pas fait sensation lors de son premier match en Coupe du monde. Ils ont répondu au but de l’Australie à la neuvième minute avec quatre tirs précis. Olivier Giroud a marqué deux fois dans un maillot gagnant.

Lors du duel de mardi lors du tournoi au Qatar, Giroud a égalé le 51e but du détenteur du record de l’équipe de France Thierry Henry.

Les champions en titre ont été menés dans leur premier match du Groupe D par un but de Craig Goodwin, mais Adrien Rabiot et Giroud ont inversé le score avant la mi-temps. A la 68e minute, Kylian Mbappé a mis le couvert et Giroud a aussitôt fermé le score.

La France a battu l’Australie lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive, s’imposant 2-1 il y a quatre ans. Les champions en titre ont remporté leur match d’ouverture pour la première fois depuis 2006.

La France, qui ne s’est imposée que pour la deuxième fois lors de ses sept derniers duels, affrontera le Danemark lors de son prochain match de poule samedi. L’Australie affrontera la Tunisie.

« Nous avons perdu au début, mais ensuite nous avons fait tout ce qu’il fallait. Nous aurions pu marquer plus de buts après la pause. Il y a eu beaucoup de bonnes choses dans notre jeu », a déclaré l’entraîneur des champions en titre Didier Deschamps à TF1.

La France, qui manque le vainqueur du Ballon d’Or de cette année Benzema en raison d’une blessure, a commencé brillamment mais l’Australie a étonnamment ouvert le score. À la neuvième minute, Leckie a traversé de la droite, le ballon a traversé la surface et Goodwin a tiré sous la barre.

Il a marqué son deuxième but en équipe nationale et a gardé le but le plus rapide du championnat au Qatar jusqu’à présent. Le défenseur français Lucas Hernandez s’est blessé lors de l’action défensive et a été remplacé par son frère Théo après seulement 13 minutes.

A la 22e minute, l’Australie a su surprendre encore plus ses favoris, Duke l’a raté de peu d’un beau tir derrière le filet. Il a égalisé en cinq minutes. Rabiot a couru sur le centre de Hernandez dans la surface et l’a dirigé devant Ryan. Il s’est immédiatement imposé lors de sa première participation aux Championnats du monde.

Dans les cinq minutes qui ont suivi, la France a renversé la vapeur. Après une bévue dans le coup franc australien, Rabiot a poussé à la maison et a mis en place une position facile devant le but ouvert pour Giroud. Dès le troisième tir, un but est tombé entre les poteaux.

A la 44e minute, Mbappé aurait pu relever le ballon mais décochait une belle tête à bout portant. Les Français se sont presque totalement excusés jusqu’à la pause. De l’autre côté, en six minutes de préparation, Irvine a sauté et était à quelques centimètres de marquer lors de son 50e départ en équipe nationale après une tête au-dessus de la barre.

Peu après la pause, Giroud aurait pu égaliser avec Henry mais a produit une finition acrobatique large. Après avoir changé de camp, les Français prennent le contrôle des couloirs et assurent leur avantage. A la 67e minute, Behich a détourné le tir de Griezmann juste avant la ligne de but, mais dès l’action suivante, Mbappé a pris la tête du centre de la droite à l’aide d’un bâton.

Dans les trois minutes suivantes, le défenseur en or a marqué pour la quatrième fois. Cette fois, c’était Mbappé qui devait centrer et Giroud ne doutait pas d’une tête à bout portant. L’attaquant de l’AC Milan a égalé le détenteur du record de France Henry avec son 51e but pour l’équipe nationale, et il lui a fallu un peu plus de huit matchs pour y parvenir.

« Au final, nous pouvons être satisfaits de son entrée. Pas entièrement satisfaits au début, mais nous avons réagi rapidement et efficacement. Au final, nous aurions pu ajouter plus de buts. J’espère vraiment que Lucas (Hernandez) n’est pas gravement blessé. Nous dédiez-lui ce match ‘, a déclaré Giroud.

Les sélections de la Coupe du monde gaélique ont marqué au moins quatre buts lors de matchs successifs pour la première fois, un exploit que seuls le Brésil et l’Allemagne ont accompli depuis 2000. Les Australiens ont terminé dans une profonde dépression et pourraient être heureux de ne pas avoir encaissé une cinquième fois. Aux championnats du monde, ils ont perdu pour la sixième fois sur les sept derniers duels.

« Nous avons bien joué en première mi-temps, puis nos pieds sont devenus un peu lourds. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous jouions contre les champions en titre. La France est championne du monde pour une raison », a déclaré l’entraîneur australien Graham Arnold.

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar – Groupe D (Vakra) :

France – Australie 4:1 (2:1)

Buts : Giroud 32e et 71e, Rabiot 27e, Mbappé 68e – Goodwin 9e. Arbitres : Gomes – Siwela (tous deux Afrique du Sud), Phatsoane (Lesotho) – Fischer (vidéo, Kan.). ŽK : Duke, Irvine, Mooy (tous Austr.). Public : 40 875.

France : Lloris – Pavard (89. Koundé), Konaté, Upamecano, L. Hernandez (13. T. Hernandez) – Tchouaméni (77. Fofana) – Griezmann, Rabiot – Dembélé (77. Coman), Giroud (89. Thuram) , Mbappé. Entraîneur : Deschamps.

Australie : Ryan – Atkinson (85. Degenek), Souttar, Rowles, Behich – Mooy – McGree (73. Mabil), Irvine (85. Baccus) – Leckie, Duke (56. Cummings), Goodwin (73. Kuol). Entraîneur : Arnold.