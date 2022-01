Cyclisme aujourd’hui : Egan Bernal propose la bataille : « Roglic et Pogacar sont invincibles, il faut y croire »

Quand Egan Bernal parlait, il laissait toujours une phrase et des nouvelles pour vos propres fans, rivaux et équipes. mentionné récemment dans Gagnez la télévision sportive cette veulent gagner le Tour d’Espagne sur le Tour de France en 2022 pour compléter sa triple couronne et cela a provoqué toute une agitation chez Ineos.

D’autre part, Une autre déclaration forte du Colombien a été faite par Tadej Pogacar et Primoz Roglic, ses principaux rivaux pour le Tour de France. (c’est dans leurs plans pour l’instant) et pour toutes les courses du World Tour en général. Bernal a reconnu la force des deux Slovènes, mais a averti qu’ils étaient invaincus et qu’ils pourraient aussi avoir de mauvais jours.

« Ils sont très forts, ils font des choses très importantes, mais je pense aussi que personne n’est invincible: on peut avoir une mauvaise journée et c’est tout. Roglic lui-même n’a pas été en mesure de gagner un Tour. Beaucoup de choses peuvent arriver comme la déconnexion d’un fan : c’est déjà arrivé à Pogacar sur son premier Tour qu’il a remporté. Ce n’est pas que physique, c’est une question de stratégie, de savoir se positionner et d’être attentif. Vous pouvez les battre ou Croyez-le au moins« , a déclaré franchement Egan Bernal.

D’autre part, Il n’a pas complètement exclu le Giro d’Italia car il est le champion actuel, c’est la course dont il est tombé amoureux. et les sentiers de montagne sont d’un grand intérêt pour votre intérêt; même si pour l’instant sa participation ne s’annonce pas si simple : « Le Giro a un très bon parcours et je l’aime bien. Je ne veux pas y aller au feeling, mais analyser le parcours : je pense que l’équipe choisira le meilleur ».