Culturel, gastronomique et inclusif : les petites entreprises de Lisbonne s’unissent dans le collectif Coral | Lisbonne

Le nouveau chorale collective regroupe trois petites entreprises lisboètes : la ValseLe Café Mortarec’est dedans artisanat, qui abritera sa cave à bières artisanales dans le quartier d’Alvalade. Ils se sont engagés à inaugurer conjointement un espace culturel et gastronomique inclusif et accessible, basé à l’intersection des quartiers Arroios, Penha de França et Graça à Lisbonne. Casa do Coral devrait ouvrir ses portes, toujours sans date précise, d’ici la fin mai 2021.

« 2020 est une année folle. Toutes les petites entreprises partagent les mêmes frustrations. Cela n’a aucun sens de continuer si nous n’unissons pas nos forces et ne grandissons pas ensemble », déclare Marina Ginde, co-créatrice de Valsa, « un bar de cause où la danse et tous les arts s’intègrent », au sommet de Penha de França En plus de partenaires commerciaux, le collectif est composé d’amis, tous immigrés brésiliens.

Valsa a également voyagé du Brésil au Portugal. Depuis plus d’une décennie, il existe en tant que collectif artistique et culturel, dont font partie Marina et Nika, amies et musiciennes du même groupe de filles. Marina vit sur la côte de São Paulo, à Santos, dans le même immeuble que Vítor Mortara et Letícia Mendes, un couple qui, des années plus tard, ferait ses valises pour ouvrir le Café Mortara à Lisbonne. Ce n’est qu’au Portugal, déjà partenaires et amis, qu’ils ont découvert qu’ils partageaient la même adresse.

Le nouveau collectif de Coral comprend également Thiago, qui a rejoint Valsa avec Pizza fermentation lente, et Martha et Pedro, particulièrement friands de bière artisanale. Ils partagent tous les mêmes principes : garantir une alimentation de qualité à des prix abordables, « démocratiser des produits que les gens peuvent considérer comme inabordables », ajoute Marina.

L’espace qui abritera le collectif disposera d’un espace dédié à la gastronomie, dans un cadre informel, à partager Pizza de Thiago et des pâtes fraîches du Café Mortara, accompagnées de bière d’Artesanalis. La deuxième salle sera dédiée à la culture, remplie de concerts, de soirées ou de DJs. ensembleavec un programme culturel similaire à Valsa.

La maison de rêve de Coral, cependant, n’existe pas encore. Il y a des « os », la structure du bâtiment. À partir de là, ils construiraient tout, jusqu’au sol. Comme une illustration symbolique, « poétique », selon les mots de Marina, l’artiste Jacqueline Arashida dessiner affiche pour célébrer le changement et les nouveaux départs pour les trois entreprises. L’affiche se lit comme suit : « Sous l’argile sur le sol », un couplet d’une chanson de Gilberto Gil.

Coral sera dans un nouveau bâtiment, qui, pour Marina, formée à l’architecture, « incarne peut-être la gentrification du quartier de Graça ». « C’est ce que nous voulons récupérer. C’est pourquoi nous voulons montrer que l’espace est ouvert à tous. »

Ce lieu de création, le « laboratoire d’artistes indépendants », où tout le monde est le bienvenu, peut devenir, selon Marina, un « espace politique », dans un but particulier. « Tout est politique. Nous nous engageons à lutter pour le mouvement féministe, antiraciste et à accueillir les personnes LGBTQIA+.

Pour que famille, amis et sympathisants, partout dans le monde, puissent contribuer à l’édification de Coral, le collectif est lancé campagne de collecte de fonds. Ils ont collecté plus de 5000 euros, mais s’ils n’atteignent pas la destination finale, toujours 1100 euros, ils ne reçoivent aucune somme. La campagne se terminera le 26 avril.