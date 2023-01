Croatie – Maroc 2:1, CUT : Terminé. La Croatie a célébré le bronze à la Coupe du monde après un départ fou

Alors que le match d’ouverture entre les groupes s’est terminé sur un score de 0-0, aujourd’hui Joško Guardiol et un autre défenseur Ashraf Darí ont marqué dans les dix premières minutes. Mislav Oršič a donné l’avantage à la Croatie avant la mi-temps. Le Maroc, qui a été la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde, n’a pas remporté sa première médaille.

La Croatie a commencé plus activement et a marqué le premier but à la septième minute. Majer a tiré le coup franc, Perišič a joué le ballon à Guardiola, qui a dirigé le ballon suivant devant Bunú. Le gardien marocain a failli entrer dans son propre filet après avoir joué à risque.

L’égalisation du Maroc dans le match pour la médaille de bronzeVidéos : Télévision tchèque

L’équipe nord-africaine a répondu dans les deux minutes suivant la même situation. Après un coup franc et une course indésirable du défenseur Majer, Dari a marqué son premier but en équipe nationale d’une tête à bout portant.

Les joueurs marocains ont réclamé un penalty en vainVidéos : Télévision tchèque

« Vatreni » s’est montré plus actif et dangereux dans le reste de la première mi-temps. Le tir du capitaine Modrič a été éliminé deux fois de plus par Bunú, mais à la 42e minute, Oršič a donné l’avantage à la Croatie avec un tir technique bien exécuté sur le poteau.

Au moins trois buts ont été marqués lors de onze des 12 derniers matches pour la troisième place de la Coupe du monde. L’exception a été le dernier tournoi, où la Belgique a battu l’Angleterre 2-0 dans le match pour la médaille de bronze.

Oršič menaçait même peu de temps après avoir changé de côté, lorsqu’il a tiré dans le filet latéral. La Croatie a longtemps tenu la tête mais à la 74e minute, elle était furieuse que l’arbitre qatari n’ait pas accordé de penalty pour la faute d’Amrabat sur Guardiola.

En revanche, Nasírí a battu le gardien Livakovič à bout portant, sinon le Maroc ne pourrait pas bien finir. D’un autre côté, Kovačič aurait pu ajouter à la sécurité à la 87e minute, mais a tiré à bout portant. À la fin du tour préliminaire de six minutes, il a refusé d’égaliser avec Nasirí, qui s’est dirigé au-dessus de la barre transversale.

La Croatie a remporté le championnat du Qatar pour la deuxième fois seulement de la saison régulière. Le Maroc a concédé deux buts, les mêmes qu’en demi-finale contre la France (0-2), alors que lors de leurs cinq duels précédents dans le tournoi, ils n’avaient encaissé qu’une seule fois après un but contre son camp.