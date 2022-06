Croatie – France 1:1, la France fait match nul en Croatie, la Slovaquie explose à domicile

La France, qui a battu la Croatie 4:2 à Moscou il y a quatre ans, contrairement aux hôtes de Split, a joué sans soutien. Seuls les attaquants vedettes Mbappé et Benzema ou le gardien Lloris sont restés sur le banc.

Les visiteurs ont continué à faire pression pour égaliser quand, après 52 minutes, Ben Yeddera a percé au centre et s’est retrouvé seul avec le gardien. Le capitaine Modrič aurait pu répliquer, mais le gardien français Maignan a dégagé son tir sur le poteau. Avec 83 minutes à jouer, Kramarič est venu de la droite et aurait pu égaliser, mais les défenseurs ont réussi à repousser une attaque du FC.

Le Danemark a gagné 2:1 en Autriche et mène le classement du groupe A1 avec un total de points complet. Le match a commencé une heure et demie plus tard à 22h15 en raison d’une panne de courant dans certaines parties de Vienne.