Croatie – Brésil 1:1, 4:2 avec stylos., CUT : Le Brésil rentre à la maison. La Croatie a remporté une autre séance de tirs au but et est en demi-finale !

Les deux buts au Education City Stadium de Doha sont survenus après prolongation. Tout d’abord, Neymar a égalé le record légendaire de Pelé avec son 77e but en équipe nationale, mais le remplaçant Bruno Petkovič a égalisé à la 117e minute. La Croatie a effectué un revirement de tirs au but et en Coupe du monde, elle a un record de 100% sur quatre tirs au but. Ils ont également eu du succès en huitièmes de finale avec le Japon de la même manière.

La Croatie n’a pas battu son adversaire d’aujourd’hui après 90 minutes, même lors de la cinquième tentative, mais après 1998 et 2018, elle a également atteint son troisième match de quart de finale à la Coupe du monde. Le Brésil a terminé au même stade que lors du dernier championnat en Russie. Les quintuples champions du monde attendent de se qualifier pour les demi-finales depuis 2002, lorsqu’ils ont dominé tout le tournoi.

Photo : Martin Meissner, CTK/AP Le Brésil a raté la séance de tirs au but contre la Croatie et rentrera chez lui.Photo : Martin Meisner, CTK/PA

Le Brésil n’a pas fait un bon début de match contre la Corée (4:1), où il a pris la tête avec deux premiers buts et a marqué tous les buts à la 36e minute. Aujourd’hui, ils ont réussi trois tirs contre Livakovič au premier tour, mais le héros des tirs au but du duel des huitièmes de finale avec le Japon a réussi un arrêt confortable.

Les Sud-Américains ont eu des problèmes avec le pressing actif des adversaires, mais même les Croates ont eu du mal à aller au bout. La première grande occasion du match est survenue peu de temps après avoir changé de côté, lorsque Livakovič a poussé par réflexe le centre dévié de Raphinh sur la ligne.

Les « Canaris » favoris ne dominent pas le jeu, mais ce sont les seuls attaquants dangereux. À la 55e minute, Livakovič a de nouveau pris les devants contre Neymar, et 10 minutes plus tard, Paquetá a également frappé le but du Dinamo Zagreb à bout portant. Neymar n’a ensuite pas réussi à marquer depuis la même position depuis la gauche une deuxième fois.

Alors que Livakovič a gardé l’équipe des Balkans dans le match, son partenaire Alisson n’a pas fait un seul arrêt de tout le match. Lors de la Coupe du monde, la Croatie a remporté le cinquième match des six derniers matches à élimination directe au moins en prolongation. Lors du tournoi au Qatar, ils sont restés sans but pour la troisième fois et ont contribué de manière significative à un record de huitième match nul 0-0 lors d’un seul championnat du monde.

Photo : Martin Meissner, CTK/AP Le gardien croate Dominik Livakovič a détruit l’occasion de Neymar du Brésil.Photo : Martin Meisner, CTK/PA

Brozovič a eu la première chance en prolongation après l’action individuelle de Petkovič, mais son tir était terminé depuis une position idéale. Lors de la mise en place de la première mi-temps des prolongations, Neymar est entré en collision avec Rodrygo, puis avec Paqueta, et a marqué son deuxième but du tournoi après un tour du gardien. Mais au final, la Croatie a égalisé d’un tir entre les trois poteaux. Après un travail d’équipe alterné, le centre d’Oršič a été trouvé par Petkovič, qui a envoyé le duel aux tirs au but avec son premier tir de la Coupe du monde.

Le Croate Bruno Petkovič a égalisé en prolongation contre le BrésilVidéos : Télévision tchèque

Dès le début de la fusillade, Livakovič a attrapé Rodrygo, sinon le tireur croate était imbattable. Ils ont progressivement remplacé Vlašič, Majer, Modrič et Oršič. En quatrième série, il a définitivement mis fin aux espoirs du Brésil d’un tir sur la transversale de Marquinhos. L’Amérique du Sud a été éliminée en quart de finale pour la quatrième fois lors des cinq derniers championnats.