Crise ukrainienne – Les banques européennes préparent de nouvelles sanctions contre la Russie

Les institutions européennes, en particulier les banques autrichiennes, italiennes et françaises, sont les plus impliquées en Russie parmi les banques du monde. Le patron de la banque britannique HSBC, Noel Quinn, s’est inquiété mardi qu’une intensification du conflit puisse balayer les marchés financiers mondiaux. « Il est clair qu’il y a un risque de contagion ou de deuxième série d’effets, mais cela dépendra de la gravité du conflit et de la gravité des mesures de représailles en cas de conflit », a-t-il déclaré à Reuters.

Comme l’expliquait récemment la banque américaine JP Morgan, les banques européennes en particulier avec des filiales en Russie ressentiront l’impact des sanctions. JP Morgan a cité un certain nombre d’institutions fortement exposées à la Russie, dont le géant italien UniCredit, l’autrichien Raiffeisen Bank International (RBI), la française Société Générale et les néerlandais ING.

La RBI a déclaré qu’en cas d’escalade, les plans d’urgence que la banque avait préparés au cours des dernières semaines entreraient en vigueur. La banque basée à Vienne est active en Ukraine et en Russie. La banque néerlandaise ING, qui est également présente en Russie, a déclaré : « Une nouvelle escalade du conflit pourrait avoir des conséquences négatives importantes ».

Parmi les banques européennes, les maisons de l’argent en Italie et en France se distinguent en particulier, chacune avec des créances en cours en Russie d’environ 25 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, selon les données de la Banque des règlements internationaux (BRI). Les créances de l’institut autrichien en Russie à l’époque s’élevaient à 17,5 milliards de dollars.

Une banque allemande exige des spécifications précises

En termes de nouvelles sanctions contre la Russie, le secteur bancaire allemand exige des orientations claires et sans ambiguïté. « Pour les banques, il est essentiel que les sanctions soient formulées avec suffisamment de précision et de clarté, c’est-à-dire qu’elles ne laissent pas de questions d’interprétation sans réponse », a déclaré un porte-parole de l’association bancaire BdB. Tant qu’il n’y aura pas de clarté sur les sanctions, les institutions resteront dans l’ignorance. « Nous surveillons la situation », a déclaré la Fédération bancaire européenne (FBE) à Bruxelles.

L’Union européenne (UE) a l’intention de présenter un ensemble d’actions tôt ce mardi à la suite d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’UE. Cela a été annoncé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel. Des mesures punitives seront dirigées contre les personnes impliquées dans la décision de reconnaître l’indépendance des territoires rebelles dans l’est de l’Ukraine. Les banques qui financent les entreprises russes de la région sont également concernées.

(Reuters)