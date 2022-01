Crise migratoire. Le Parlement européen contre l’exemption d’asile pour la Pologne

La Commission européenne a proposé un projet – qui ne devrait durer que six mois – pour exempter la Pologne, la Lituanie et la Lettonie de certaines des exigences de la loi sur l’asile.

La raison est attaque hybride de migration y du régime d’Alexandre Loukachenka

Ce règlement doit être approuvé au Conseil de l’Union européenne par un vote d’au moins 15 pays, ce qui représente 65 % du total. population syndicale

Mais le Parlement européen n’a qu’une voix consultative dans cette procédure ad hoc

– Le projet consiste à contourner les droits de l’Union européenne, à contourner le Parlement européen, à attaquer les droits des personnes à la frontière, ce que Loukachenko utilisait de manière instrumentale – plaide aujourd’hui (13 janvier 2022) l’eurodéputée française Sylvie Guillaume, qui représente la gauche -club gauche- centre lors du débat en commission LIBE (libertés civiles, justice, affaires intérieures) au Parlement européen.

L’un des principaux points de la proposition de la Commission européenne est d’étendre la période d’enregistrement autorisée pour les demandes d’asile de 10 jours à quatre semaines. En outre, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie peuvent limiter les lieux où la demande peut être soumise, ce qui peut être considéré comme un « transfert » légal de migrants (y compris les réfugiés) vers d’autres lieux à la frontière – sans la limite en mètres ou en kilomètres spécifiée dans les règlements.

Cependant, le changement le plus important a été l’accord visant à prolonger la « procédure frontalière » extraordinaire pour presque tous les migrants traversant la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, et à la prolonger de quatre à 16 semaines.

Ces procédures aux frontières, qui incluent l’examen des demandes d’asile (y compris leur acceptation) par voie de recours, reposent sur la fiction de la loi « ne pas franchir la frontière ». Il est le plus souvent utilisé autour des frontières ou dans les zones de transit, et le résultat du refus – au sens juridique – n’est pas l’expulsion, mais le refus de consentir à franchir la frontière. Et cela est souvent contradictoire – selon les organisations humanitaires – sur le refus semi-légal. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence absolue, les procédures aux frontières impliquent généralement la détention de migrants.

– Nos projets sont conformes au droit de l’UE et au droit international. Tout migrant a le droit de demander et de traiter des demandes d’asile. Il n’y a pas de place dans l’UE pour le refus – a souligné aujourd’hui Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures.

Le gouvernement polonais n’est pas non plus satisfait

Le gouvernement de Mateusz Morawiecki n’était pas satisfait de la proposition de la Commission, car il en voulait plus, à savoir le droit officiel de suspendre la réception des demandes d’asile en cas d' »attaque hybride ». Mais ni Bruxelles ni tourner le projet dans une direction aussi radicale – selon des informations officieuses – n’ont été menés à bien par la présidence française. En revanche, les propositions de la Commission ont été critiquées par des organisations humanitaires et non gouvernementales.

Selon Amnesty International, la situation avec la Biélorussie est utilisée comme prétexte pour affaiblir les exigences d’asile afin de promouvoir les politiques anti-immigration de certains pays de l’UE. Human Rights Watch tire la sonnette d’alarme sur le « terrible précédent » de perpétuation des violations des droits de l’homme aux frontières de l’Union. Et Oxfam considère que la proposition de la Commission permet aux pays de l’UE de traiter la vie des migrants comme un outil dans un jeu géopolitique avec Loukachenko.

Konstantinos Monolopulos de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne à Vienne lors de la réunion LIBE d’aujourd’hui, y compris Il a appelé à un assouplissement temporaire des exigences de la législation de l’UE pour ne pas s’appliquer non seulement aux migrants ou aux réfugiés malades (comme proposé par la Commission), mais aussi à tous enfants mineurs ou membres de la minorité LGBT+.

En revanche, Catherine Woollard du Conseil européen sur les réfugiés et l’exil soutient que l’ampleur relativement réduite de la migration depuis la Biélorussie ne justifie nullement l’adoption de solutions juridiques extraordinaires adaptées à cette crise. D’autre part, Sophie Magennis, représentant le HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a averti que les nouvelles règles pourraient constituer une menace plus importante sans surveillance indépendante de la frontière. Déjà le HCR – comme le rappelle Magennis – n’a pas libre accès à la frontière avec la Biélorussie, ni en Pologne, ni en Lituanie et en Lettonie.

« Retirer ce projet »

Un représentant du Parti populaire européen de centre-droit (y compris les démocrates-chrétiens allemands, PO, PSL) a défendu la proposition de la Commission européenne, qui a cependant – à l’exception du centre-gauche – été vivement rejetée par les représentants de plusieurs autres factions.

– Il y a plusieurs milliers de personnes à la frontière. Avons-nous utilisé d’autres moyens d’aider ? Pourquoi cette loi sur l’asile est-elle affaiblie ? Retirer ce projet, appelé Sophie Holland in ‘t Veld au nom de la faction « Nouvelle Europe ». En outre, avec des représentants du Green Club, il a essayé – sans grand succès – de demander à la Commission européenne pourquoi, au lieu de proposer un nouveau projet, il n’avait pas engagé, entre autres, contre la Pologne contre la procédure d’infraction pour enfreindre la loi actuelle l’UE, y compris pour les refus illégaux.

Le commissaire Johansson a assuré qu’il était prêt à faire respecter la présence du HCR à la frontière, car il s’agit d’un élément des règles de l’UE en matière d’asile. Cependant, Margaritis Schinas, vice-présidente de la Commission, a évité les détails. Le député espagnol Jorge Buxade Villalba, au nom des factions conservatrices (dont le PiS), a accusé d’autres députés de les priver du droit de définir ce qu’est une crise migratoire, bien que cela soit mieux jugé par certains gouvernements de l’UE.

La présidence française du Conseil de l’UE prévoit un débat sur le projet controversé en février et un vote en mars. Malgré de vives critiques du Parlement européen et un sérieux apaisement de la crise frontalière (notamment grâce à la diplomatie de l’UE au Moyen-Orient), la Commission européenne prédit actuellement que le projet obtiendra la majorité requise au Conseil de l’UE et entrera en vigueur.

