Crise du logement? Cette start-up produit une maison « châtaigne » pour 3 millions

Le soi-disant Conker ou Chestnut est un mode de vie innovant et économique. Il a été présenté par la start-up locale Conker Living au plus grand salon de l’information sur le logement au Royaume-Uni. La capsule vivante sphérique a une moyenne de 3,8 mètres et se dresse à dix centimètres au-dessus du sol avec une jambe de piédestal. Par conséquent, leur équipement comprend les escaliers d’entrée. La surface au sol est exactement de 10 mètres carrés.

Cependant, l’intérieur de la cellule modulaire comprend également une ventilation, une filtration de l’air, un chauffage par le sol et un système de récupération de chaleur. Les murs sont renforcés avec 20 centimètres d’isolation thermique, ils peuvent donc vraiment servir à vivre toute l’année par tous les temps. Ils doivent également être équipés de systèmes de récupération des eaux de pluie. Les capsules devraient être non seulement plus abordables que les maisons et les appartements ordinaires, mais aussi économes en énergie.

« Nous réfléchissons tous à des moyens d’économiser de l’énergie, ce qui n’est pas facile. Et c’est pourquoi j’ai voulu regarder quelque chose qui existe déjà, je veux dire des logements passifs et des unités qui peuvent être posées sur le sol plutôt que sur le dessus. Parce que Conker nous permet de mettre suffisamment d’isolation autour de lui, minimisant la consommation d’énergie à l’intérieur entre 500 et 750 watts, afin que nous puissions l’alimenter avec des panneaux solaires », a déclaré Jag Virdie, fondateur de la start-up britannique.

Économisez de l’énergie à partir de matériaux recyclés et recyclés

En plus d’être économe en énergie et disponible avec des panneaux solaires, l’entreprise, un ancien ingénieur automobile et aérospatial pour Rolls-Royce et Bentley, met également l’accent sur la durabilité de ses matériaux. Il utilise des ressources locales pour réduire son empreinte carbone et est censé être fait de plastique recyclé léger et d’aluminium.

Avec le chauffage au sol et toute l’électronique, le coût est de 29 000 livres, taxes comprises, soit environ 870 000 couronnes. Selon la start-up, un ensemble complet de deux capsules avec une chambre pour un couple devrait coûter 100 000 £, soit trois millions de couronnes. Le prix d’un appartement de 20 mètres carrés à Londres, en comparaison, serait d’environ 7,4 millions de couronnes.

« L’idée est qu’en tant que jeune ou jeune couple, vous allez acheter deux Conkers ensemble, puis vous avez un enfant, donc vous réservez une autre chambre et vous pouvez ajouter cela aux deux que vous avez déjà. Ensuite, par exemple, vous avez un autre enfant, alors vous achetez à nouveau et agrandissez progressivement des maisons comme celle-ci. Et imaginez qu’une fois que ces enfants quittent la maison, ils prennent peut-être simplement la coquille pour commencer à construire leur propre maison », explique Virdie.

Jusqu’à présent, les entreprises sont plus intéressées. Les capsules sont également résistantes aux tempêtes

Conker Living a construit 39 unités jusqu’à présent, et les clients incluent désormais des entreprises intéressées par des lieux imaginatifs pour la vidéoconférence, des centres d’information et des hébergements de camping de luxe.

« Nous en avons un au sommet d’une montagne au Pays de Galles et cela fait trois ans – c’est notre premier Conker. Et il se tient toujours là fièrement malgré toutes les tempêtes et autres. Le principal avantage qu’ils ont contre ce genre de temps est qu’ils sont aérodynamiques. . , donc ils seront toujours là après la tempête », a promis le fondateur de la start-up britannique.

Conker Living présente ses capsules au plus grand salon de l’information sur le logement au Royaume-Uni. Et jusqu’à présent, il a reçu une réaction assez positive. Cependant, sa présentation n’était pas sans commentaires amusants.

« L’une des grandes choses à propos d’Ideal Home est son engagement envers l’inspiration et le fait qu’il a toujours tourné autour du concept du futur vivant depuis le début », déclare Laurence Llewelyn-Bowen, une architecte d’intérieur britannique qui est également apparue sur le émission de passe-temps. .TV BBC.

« Nous avons donc ici cette capsule Conker, cette boule de logement. Et je pense que c’est une bonne chose à voir pour les gens. Je pense qu’ils sont enthousiasmés par l’idée. Mon conseil à tous ceux qui vont vivre dans la capsule sphérique Conker est comme suit. N’essayez pas de le construire sur une colline escarpée. Ensuite, vous pouvez également découvrir quand vous vous réveillez le matin que votre monde est complètement bouleversé « , a ajouté le concepteur avec une blague.

Dans n’importe quel domaine

Cependant, lors de la conception et de la construction de son Chestnut, la start-up britannique a également pris en compte le terrain accidenté et non pavé. Le pied de base peut reposer sur une fondation en béton, mais en même temps, il est possible d’utiliser des vis pour le maintenir dans le sol, afin que la capsule ait un support solide en toutes circonstances.

Configuration de la capsule de logement Conker.