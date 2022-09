Cour: le gouvernement français coupable d’utilisation par négligence d’un pesticide interdit

En France, le chlordécone a été utilisé légalement entre 1981 et 1990. En Guadeloupe et en Martinique, où vivent environ 750 000 personnes, le chlordécone a été utilisé pendant trois années supplémentaires pour lutter contre les ravageurs des bananeraies grâce à une dérogation du gouvernement français. Licence | Tous les droits sont réservés. Une distribution ultérieure n’est possible qu’avec le consentement de l’auteur

Un tribunal de Paris a reconnu le gouvernement français coupable d’utilisation négligente du pesticide interdit chlordécone sur les îles françaises des Caraïbes de la Guadeloupe et de la Martinique. Cependant, le tribunal a nié le droit de la victime à une indemnisation, a écrit l’agence AP.

« C’est un changement significatif dans le sens où le tribunal reconnaît la culpabilité de l’Etat », a déclaré Christophe Leguevaques, l’un des avocats impliqués dans la procédure. « En revanche, le tribunal ne reconnaît pas le droit à une indemnisation financière pour les victimes », a-t-il ajouté.

En France, le chlordécone a été utilisé légalement entre 1981 et 1990. En Guadeloupe et en Martinique, où vivent environ 750 000 personnes, le chlordécone a été utilisé pendant trois années supplémentaires pour lutter contre les ravageurs des bananeraies grâce à une dérogation du gouvernement français.

Le procès est l’un des deux intentés contre l’État français pour l’utilisation de chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. La première a été lancée en 2006 et accusait le gouvernement français de ne pas protéger la santé de la population et de ne pas en faire assez pour réduire les effets négatifs du chlordécone sur les deux îles. Le 25 juin, le juge a ajourné le procès de trois mois.

Le chlordécone est un insecticide principalement utilisé pour protéger les bananes, les agrumes et le tabac. Son utilisation a été interdite aux États-Unis en 1976 et la Convention de Stockholm a interdit sa production en 2004. Il peut endommager le système nerveux, et certains l’ont lié à des taux élevés de cancer de la prostate en Martinique et en Guadeloupe, rapporte AP.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, les avocats des victimes ont exigé une indemnisation de 15 000 euros (environ 371 000 couronnes) pour chaque personne vivant sur l’une des deux îles pendant 12 mois consécutifs depuis 1972. Causé.