Couple tchèque tué dans les Alpes : Souvenirs touchants de leurs camarades

« Le drame confirmé par les autorités françaises il y a quelques jours nous a tous touchés », Věra Palečková, directrice de l’hôpital de Nové Město na Morav, où la sympathique Pavla travaille comme infirmière, a raconté le malheureux incident. « Mme Pavla M. est notre excellente ancienne collègue. Toujours fiable et professionnelle » Palečková le décrit.

Les collègues ne peuvent pas louer son engagement au travail, il est extraordinaire. « Pavca est probablement de loin le physiothérapeute le plus énergique. Peu de gens peuvent égaler sa vitesse. Il est comme un ‘rat à réaction' » disent-ils avec un peu d’exagération.

Le sport, c’est sa vie. Il fait du vélo ou court à l’hôpital à quelques kilomètres de là. Pavel se fichait de savoir si le soleil brillait ou s’il pleuvait. « Il ne pouvait que rester assis tranquillement devant l’ordinateur pendant l’administration nécessaire. » décrit ses collègues de réseau social.

Mark est aimé de ses élèves

« Son sourire et son optimisme quotidien peuvent nous mettre de bonne humeur », ses collègues de l’école intermédiaire de médecine et de VOŠZ ár nad Sázavou se souviennent du sympathique alpiniste Marko. Il enseigne l’anglais à l’école et les étudiants ne peuvent pas louer sa nature amicale. « Je suis redevable à l’enseignant d’avoir réussi un diplôme d’études secondaires en anglais, qu’il m’a préparé et enseigné. Lire la nouvelle de sa mort a été très difficile », a avoué l’un des étudiants.

Il met également à profit ses connaissances sportives dans des cours spécialisés. « Il répand son esprit positif et optimiste non seulement en classe, mais aussi dans les cours de sport et autres activités parascolaires. Il était aimé de tous les élèves et étudiants, un merveilleux compagnon de voyage, un athlète dans le corps et l’âme, notre compagnon bien-aimé. » ajoute ses collègues de Facebook.

Collection faite pour les survivants

Les parents décédés se sont retrouvés avec deux filles après le drame. C’est aussi pourquoi la collection a été créée pour subvenir aux besoins des survivants après le départ soudain de leurs parents. « Base seulement annonce une collecte de fonds pour soutenir la famille de notre camarade de classe à BiG, Marko et sa femme Pavla, décédé tragiquement cette semaine. » a-t-il déclaré dans une déclaration de collecte publique. Comme le site Web l’indique en outre, tous les fonds envoyés seront entièrement transmis aux membres de la famille.