Coupe du monde au Qatar 2022 : Mbappé envoie la France en quart de finale avec deux beaux buts et une passe décisive

Le gardien polonais Szczesny savait que c’était la France qui voulait décider dans les premières minutes, intervenant trois fois dans les dix premières minutes. Mais le succès de but souhaité n’est pas venu pour longtemps, même après la chance de Giroud, qu’il a eue après une demi-heure. A ce moment-là, cet attaquant n’a pas pu profiter du centre de Dembele du droit. Les Polonais ont ainsi senti une chance d’en tirer quelque chose.

À la 38e minute, le gardien Lloris et le défenseur français ont dû beaucoup transpirer, car au début, Zieliňski n’a été marqué par personne, a tiré au milieu du but, où se trouvait le gardien de Tottenham, puis la Pologne a continué, mais le ballon a réussi. . n’est pas entré dans le filet cette fois grâce à Varane qui était sur la ligne de but. Peu avant la pause, l’équipe de France a trouvé la réponse qu’il fallait. Mbappé est passé dans une position qui convenait à l’avancée de Giroud, qui cette fois ne s’est pas trompé et a réécrit le tableau de l’histoire avec son 52e tir précis de l’équipe nationale, 1:0. Cependant, il aurait été possible d’entrer dans la cabine à armes égales, si le tir net de Kamiňský n’était pas passé à côté.

En seconde période, même Mbappé à l’autre bout n’a pas réussi avec un penalty, mais au fil du temps, les grandes chances des deux côtés ont disparu. Mais c’est au tournant de la 74e minute, lorsque Dembélé trouve Mbappé à l’entrée de la surface et c’est lui qui fait 2-0 d’une frappe puissante à couvert. De même, la star française de vingt-trois ans a également terminé dans le temps imparti, mais il s’est ensuite dirigé vers le second poteau, 3:0. À la fin du match, la Pologne a obtenu un penalty pour la main d’Upamecano. Lewandowski l’a défendu, et bien qu’il n’ait pas converti de penalty au départ, comme contre le Mexique, heureusement pour lui, le penalty a été repris car le gardien Lloris est sorti trop tôt de la ligne. Le tireur d’élite polonais a transformé un penalty à répétition. Il a marqué un but bien mérité pour la Pologne pour sa performance dans le match, lui permettant de repartir la tête haute.

Résultats définitifs des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar (12/04/2022) :

France – Pologne 3:1 (1:0)

Buts : 74e et 90e +1 Mbappé, 44e Giroud – 90e +9 Lewandowski (depuis l’enclos) Arbitres : Valenzuela – Urrego, Moreno – Soto (vidéo, tous Ven.). ŽK : Tchouámeni – Bereszynski, Cash. Public : 40 989

France : Lloris – Koundé (90.+2 Décharge), Varane, Upamecano, T. Hernández – Tchouaméni (66. Fofana), Rabiot – Dembélé (76. Coman), Griezmann, Mbappé – Giroud (76. Thuram). Entraîneur : Deschamps

Pologne : Szczesny – Cash, Glik, Kiwior (87. Bednarek), Bereszynski – Krychowiak (71. Bielik) – Kamiňski (71. Zalewski), Zieliňski, S. Szymaňski (64. Milik), Frankowski (87. Grosicki) – Lewandowski . Entraîneur : Michniewicz