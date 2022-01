Coupe arabe : un club qatari résilie son contrat avec l’attaquant Youcef Belaili après avoir marqué contre le Qatar

En tant que joueur du Qatar SC, il a mené l’Algérie à la finale de la Coupe arabe mercredi. Il disputera la finale samedi prochain sans club…

Confusion sur Youcef Belaili (29 ans) ! Au lendemain de son but victorieux contre le Qatar, la rupture du contrat de la star algérienne (1,8 million de valeur marchande) avec les employeurs qatariens a été annoncée.

Belaili, qui a rejoint le club en novembre de l’année dernière, a tweeté : « Merci au Qatar SC pour les moments que j’ai passés à vos côtés et un grand merci aux fans et à la direction. Maintenant, je suis un homme libre. »

Belaili a tiré les hôtes du Qatar hors du tournoi avec un penalty à la 14e minute du temps additionnel (!). Après que son club a annoncé sa séparation, des comparaisons ont été faites dans de nombreux quartiers avec le cas de l’attaquant sud-coréen Ahn Jung-hwan, qui n’a pas été autorisé à revenir en Serie A à Pérouse après avoir marqué le but gagnant contre l’Italie lors de la Coupe du monde 2002.

Faux, comme le prétend le club. Selon le club, la résiliation n’avait rien à voir avec le but contre le Qatar. Au lieu de cela, un déménagement en France devrait être derrière lui. L’entraîneur du SC Carlos Alós : « Il veut jouer en Europe. »

Des journées assez turbulentes se sont poursuivies pour Belaili avec une soudaine absence de contrat : en quart de finale contre le Maroc voisin nord-africain, il a presque à lui seul assuré la progression avec un penalty et un tir à longue distance de 40 mètres. Contre le Qatar, les signes de la victoire étaient déjà posés avant que l’arbitre polonais Marciniak n’affiche neuf minutes de temps additionnel et que le Qatar n’égalise à la 97e minute.

Le redémarrage a ensuite été à nouveau retardé par des protestations de l’Algérie et une révision de l’égalisation par l’arbitre vidéo. Et ainsi, à la 104e minute, l’horloge de Belaili a sonné – qu’il a ensuite utilisée pour terminer le jeu juste dans les marges.

On ne sait toujours pas dans quel club le numéro 10 algérien évoluera.

Depuis son passage au Qatar SC, où il a joué avec l’ancienne star du Bayern Javi Martinez (33 ans), entre autres, il a marqué 17 buts en 25 matchs. Et pour l’équipe nationale, le but de la finale était son huitième but en 30 matchs.

Célèbre star algérienne : Youcef Belaili (ci-dessus) Photo: WITTERS

Belaili cherche à remporter la Coupe arabe samedi. En finale, la Tunisie sera le prochain voisin en Afrique du Nord.

Après cela, le héros algérien doit trouver un nouveau travail…