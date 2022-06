Coup d’électricité. Les Londoniens protestent contre l’échange de lampes à gaz

Il y a environ 1500 lampes à gaz à Londres qui éclairent l’entrée de la station de métro. Mais aussi des sites touristiques importants comme Trafalgar Square. Et depuis 1807, date à laquelle ils furent les premiers au monde à s’allumer au cœur de l’Angleterre. Par exemple, Prague a rejoint 40 ans plus tard. Actuellement, la capitale tchèque en exploite environ 700 et n’a pas l’intention de les changer de sitôt. Cela ne dit pas à propos de Londres. Le conseil municipal de Westminster a décidé de les électrifier progressivement en juillet dernier. Mais il a rencontré la résistance des riverains.

« Les lampes à gaz font partie intégrante de l’ADN de Londres. Elles ont été immortalisées dans la télévision, les films et les livres. Et Londres a été l’une des premières villes au monde à avoir des lampes à gaz. Donc, pour la plupart, ce que les gens qui voyagent à Londres alors recherchez sont une partie importante de notre histoire. Ils méritent d’être sauvés « , a déclaré Luke Honey, un représentant de la London Gas Guard, à l’AP.

On dit que le chauffage du restaurant est pire qu’une vieille lampe à gaz

Les conseillers veulent commencer avec 305 lampes à gaz à Westminster. Et remplacez la version au gaz naturel par une réplique LED plus verte. Ils prévoient de payer les travaux à partir d’un fonds de réparation d’éclairage à Londres. Donc à partir d’un paquet de six millions de livres. Selon les partisans des lampes d’origine, cependant, elles ne sont pas si nocives pour l’air.

« Les émissions des lampes à gaz sont très faibles. Nous avons calculé que les chauffages de terrasse dans les restaurants produisent plus de 10 fois plus d’émissions que les lampes à gaz victoriennes. Nous parlons donc de très petites quantités de gaz », ajoute Honey.

Un autre argument des membres du conseil d’administration de Westminster était l’ancienne réparation due au manque de pièces de rechange. Selon eux, la réparation des lumières qui ne fonctionnent pas pourrait également poser un risque pour la sécurité des Londoniens. Cependant, cela a été démenti par son maintien.

« Nous avons beaucoup de pièces de rechange. Nous les avons dans notre dépôt de Battersea, où nous avons du verre qui est encore produit aujourd’hui, que ce soit du verre bombé ou du verre plat pour les différents types de lampes que nous utilisons. Mais le verre nous fait. Nous avons beaucoup de pièces de rechange pour ces lampes, que nous avons rénovées au fil des ans, et nous avons aussi des fabricants avec lesquels nous fabriquons encore des pièces aujourd’hui, et ils s’adaptent à tous les types de lampes », explique Joe Fuller de British Gas, qui entretient les lampes.

« Nous entretenons environ un millier de lampes dans et autour de Londres, et la moitié d’entre elles, environ 500, ont des horloges mécaniques qui doivent être étirées toutes les deux semaines, elles sont très fiables, mais elles doivent ajuster et étirer le mécanisme de temps en temps. Nous en avons donc étiré 500 toutes les deux semaines environ », a-t-il ajouté.

Les entrepreneurs sont également contre. La lumière au gaz aide les entreprises

Des lampes à gaz se trouvent parfois dans les rues à côté des commerces ordinaires. Et les propriétaires sont également contre le remplacement des répliques LED.

« Leur existence profite grandement à mon entreprise. Les gens ne vont pas à Londres pour voir le manque de monotonie. Ce serait peut-être plus pratique, peut-être, administrativement, si tout était standardisé, mais alors la vie serait très monotone. Et je pense que Cecil Court est la seule rue de cette partie du monde. « Ce Londres où chaque magasin est spécialisé dans d’autres articles, et vous pouvez entrer ici et voir quelque chose de bizarre comme une lampe à gaz en marche – cela fait partie de la magie », explique Tim Bryars. , propriétaire d’antiquités et membre des London Gasketeers.

En quelques mois, les conseillers londoniens ont remplacé environ un dixième des trois cents lampes à gaz Westminster par des répliques à LED. Les habitants étaient fâchés de ne même pas les avoir consultés. Et des photos de lampes historiques dans des conteneurs sont déjà apparues.

« J’ai été assez surpris de voir certaines personnes demander conseil pour creuser des trous devant le magasin. Ils m’ont simplement expliqué qu’ils testaient simplement la facilité de conversion d’une lampe en électricité. Et je leur ai dit que c’était gaz. Et ils ont dit qu’ils savaient. C’est à ce moment-là que l’alarme a commencé à éclater dans ma tête », a ajouté Bryars.

L’échange s’est arrêté. Les élus votent pour les riverains

Le travail de remplacement de la lampe s’est finalement arrêté. Et le conseil municipal de Londres consulte actuellement les résidents locaux et les groupes de soutien. Les résultats seront annoncés à la fin de cette année.

« Je pense que nous avons de bonnes chances. Lorsque nous examinons toutes les raisons pour lesquelles les lampes doivent être conservées, il y a beaucoup à acheter – je veux dire pour les protéger. Le conseil doit expliquer pourquoi elles sont si importantes et pourquoi elles sont si importantes. partie importante de l’histoire culturelle et industrielle de Londres », a ajouté Honey.

La situation est inverse à Prague. Des lampes à gaz ont éclairé la capitale tchèque de 1847 à 1985. La dernière lampe, qui n’avait pas été remplacée par une lampe électrique de František Křižík, s’est éteinte. Cependant, en 2002, à l’instigation des défenseurs de l’environnement, les lampes à gaz sont revenues. Donc non plus pour le gaz naturel, mais pour le gaz naturel. Sept cents d’entre eux ont jalonné la célèbre Route Royale du Pont Charles au Château de Prague.