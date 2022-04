Corse, le militant indépendantiste Yvan Colonna tué, tensions sur l’île : tueur de l’Etat français

Beaucoup de banderoles aux slogans contre le « statut assassin de la France » mais heureusement pas d’affrontements après l’annonce du décès de l’indépendant Yvan Colonna. mon chefLe salarié corse Yvan Colonna est décédé. L’homme, abattu alors qu’il était en prison le 2 mars, est décédé ces dernières heures des suites de blessures graves subies lors de l’attaque de la prison d’Arles. La confirmation est venue des membres de la famille par l’intermédiaire de leurs avocats. Yvan Colonna est tombé dans le coma dans un hôpital de Marseille après qu’un autre détenu, un djihadiste, ait tenté de l’étrangler, selon les autorités françaises. L’attaque contre lui a déclenché une série de manifestations de rue à travers la Corse qui ont entraîné des affrontements avec la police et même une agression avec des perquisitions conséquentes sur le palais de justice d’Ajaccio. Sa mort risque désormais de jeter un nouveau carburant sur les flammes des manifestations en Corse qui n’ont pas duré longtemps. Après avoir confirmé le décès d’Yvan Colonna, les avocats de sa famille ont demandé le respect aux proches endeuillés : « Il est temps de pleurer, à un stade ultérieur, nous veillerons à ce que les responsabilités soient clairement visibles et soient assumées par les parties intéressées. Dans quelques jours, nous reprendrons l’action en justice que nous avons entamée. » Suite à l’information, des manifestations ont eu lieu hier soir à travers l’île dans toutes les grandes villes, mais heureusement non violentes. »Yvan Colonna, un patriote corse, vit pour toujours. Nous serons toujours à vos côtés », a tweeté en corse le parti Femu a Corsica de Gilles Simeoni, président du conseil exécutif autonome de l’île. « Yvan Colonna Mort pour la Corse », a écrit sur le front Core, le principal parti indépendantiste, accompagnant le message d’une photo en noir et blanc de l’activiste avec la légende « Pour toi, embrasse ce pays ». Des manifestations spontanées en mémoire d’Yvan Colonna se sont formées dans de nombreuses villes, certains manifestants se rassemblant également devant le palais de justice de Bastia qui a été attaqué ces derniers jours, où un incendie a été allumé. A Ajaccio, un groupe de personnes s’est rassemblé devant la cathédrale. De nombreuses bannières avec slogan contre « statut assassinu français » mais heureusement sans heurts. Pour les séparatistes, l’agresseur Franck Elong Abé, qui purge une peine de 9 ans de prison et a justifié ses actes par le fait que Colonna condamnerait et « insulterait le Prophète », aurait eu tout le loisir de s’en prendre à la victime même si le des caméras ont été placées dans une cellule à sécurité maximale sans que personne n’intervienne.

