coronavirus aujourd’hui. QUI : QUI : Omicron est le nom de la nouvelle variante. Moderna développera des boosters spéciaux

14:11

L’Afrique du Sud isolée, les opérateurs touristiques en alerte

La décision de nombreux pays de fermer l’accès à l’Afrique du Sud après la découverte d’une nouvelle variante inquiétante est une « catastrophique ». L’alarme a été donnée par les opérateurs touristiques, qui craignent un « effet boule de neige » sur l’économie.

« C’est une réaction instinctive et prématurée », a déclaré Richard de la Rey, qui gère une réserve naturelle et un complexe côtier dans la zone touchée par les annulations stratifiées. Potentiellement hautement infectieux et avec de multiples mutations, le variant B.1.1529 a été détecté en Afrique du Sud et pourrait être résistant aux vaccins actuels. À partir de Londres, de nombreux pays européens, dont l’Italie, l’Allemagne et la France, ont fermé leurs portes à ceux qui arrivent d’Afrique du Sud et ont décidé de resserrer les contrôles. L’OMS a déclaré qu’elle ne recommande pas pour l’instant de soutenir une « approche scientifique ». « La reprise commence à se consolider, il y a beaucoup de réservations de dernière minute pour Noël », a confirmé Shelly Cox, co-fondatrice d’Africa Conservation Travel, qui propose des itinéraires éco-responsables près des chutes Victoria à la frontière Zimbabwe-Zambie, l’un des les sites les plus visités.