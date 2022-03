Conséquences de la guerre en Ukraine dans le monde arabe – Catherine Cornet

La guerre en Ukraine pourrait avoir des répercussions très graves dans le monde arabe. Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont les plus gros importateurs de blé au monde. 80 % des céréales nécessaires à la fabrication du pain, élément clé de l’alimentation des plus pauvres, proviennent d’Ukraine ou de Russie. La guerre en Europe risque de plonger le monde arabe dans des pénuries alimentaires.

Dans les régimes alimentaires des pays du monde arabe, on mange trois fois plus de pain que la moyenne mondiale, et pour les groupes les plus pauvres, il s’agit d’un approvisionnement énergétique important : en Égypte, le pain arabe serait Aïe, qui est aussi synonyme de vie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les premières pages de tous les journaux arabes ont décrit un scénario désastreux sur la prochaine « guerre du pain ».

« L’Europe s’inquiète de perdre l’accès au gaz russe qui chauffe le continent glacial », écrit le journal Independent Arabia. « La plupart des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, où l’Égypte est en tête, craignent plutôt pour leur principal moyen de subsistance, le pain.

La guerre en Ukraine a révélé une forte dépendance vis-à-vis des importations alimentaires de tous les pays arabes, comme l’a noté la FAO: Le Yémen, la Libye et le Liban importent respectivement 22, 43 ou 60 % de leur consommation totale de céréales d’Ukraine. Il en va de même pour l’Irak, associé au programme Pétrole contre nourriture depuis des décennies, et pour tous les pays du Maghreb.

Réserve de neuf mois

L’Égypte est le plus grand importateur de blé au monde avec environ 13,6 millions de tonnes par an, ce qui sert à combler le fossé énorme entre la production locale (qui est d’environ huit millions de tonnes) et la consommation, qui pourrait atteindre 23 millions de tonnes, selon les États-Unis. Les données. Rapport du ministère de l’Agriculture cité par Independent Arabia.

site égyptien El Aïn a tenté de faire les premières prédictions sur la base des données officielles des ministères de l’agriculture de la Russie et de l’Ukraine. Cela suggère que si les exportations de céréales de la Russie et de l’Ukraine étaient arrêtées à cause de la guerre, « 692,5 milliards de pains seraient perdus en un an ».

Le porte-parole du gouvernement égyptien, Nader Saad, a annoncé que le pays « ne pourra plus acheter aux mêmes prix qu’avant la crise », anticipant une hausse des prix du pain. Car « 70 % des Égyptiens recevant cinq tranches de pain subventionnées par jour sont des nouvelles dévastatrices », explique Al Rai Al Youm.

Selon le gouvernement, l’Egypte dispose encore de neuf mois de réserves pour nourrir ses 102,2 millions d’habitants. Au Liban, en revanche, écrit le site Nabd, les approvisionnements durent environ un mois et demi. Après l’explosion du 4 août 2020, le port de Beyrouth a perdu ses silos et il n’était plus possible de stocker de grandes quantités de céréales. Tentant de rassurer les habitants, le ministre de l’Economie Amin Salam a déclaré le 25 février que des travaux étaient en cours pour trouver d’autres sources d’importations, notamment les Etats-Unis, le Canada, l’Inde et plusieurs pays européens.