Conseil de voyage : rendez hommage aux fondateurs de la nation sur les monticules blancs

Il a voyagé partout dans le monde. De l’Afrique du Nord en passant par la Sibérie jusqu’à Tahiti. Enfin, l’un des fondateurs de la république a mis fin à ses jours sur la colline de Bradlo près de la ville de Brezová pod Bradlom. Milan Rastislav Štefánik a failli rentrer chez lui. Aujourd’hui, il est couvert de monticules, qui sont l’œuvre de l’architecte Dušan Jurkovic et sont des monuments importants à visiter.

Štefánik mourut dans un accident d’avion en mai 1919, pas même un an après la création de la Tchécoslovaquie, à laquelle il avait beaucoup à apporter. Une semaine plus tard, il a été enterré près de sa ville natale de Košariske. Il n’a même pas fallu cinq ans à Jurkovic pour concevoir un nouveau monument et poser la première pierre.

Le monticule a été officiellement rendu en 1928. Il s’agit d’une structure légère en gradins faite de poutres en travertin. Il a quatre obélisques qui font référence aux quatre victimes de l’accident. Le monument offre des vues sur la région de Kopanice, et lors des anniversaires, associés à des personnalités politiques importantes, des représentants non seulement de nos voisins mais aussi de la République tchèque affluent ici. L’avantage pour le voyageur tchèque est que la butte est située non loin de la frontière.

« L’un des personnages les plus importants de l’histoire tchèque et slovaque est enterré ici. En tant qu’astronome, il a publié de nombreux ouvrages scientifiques et a travaillé dans un observatoire en France avant la Première Guerre mondiale. Il a travaillé comme aviateur pendant la guerre. Il a attiré l’attention à lui-même avec sa bravoure et son sang-froid, atteignant même le titre de général. » l’application de voyage répertorie les points forts de Štefánik Chasseur de lieux.

Photo : Chasseurs de lieux La tombe de Milan Rastislav Štefánik a été officiellement achevée en 1928

En dehors de cela, Štefánik a également passé du temps à l’observatoire scientifique du Mont Blanc, où il a observé le Soleil et Mars. Il a grimpé six fois au sommet de la plus haute montagne d’Europe.

Depuis Brezová pod Bradlom, une route goudronnée balisée de trois kilomètres et demi mène au sommet. Soit dit en passant, cette route touristique s’appelle l’autoroute Štefánik. C’est le parking. De là, il faut encore trois cents mètres jusqu’au monticule. « Moins d’une heure suffit pour visiter la butte et ses environs. Cela ne vous coûtera rien d’autre que du temps. promis Placehunters.

D’après le site bradlo.sk En plus d’honorer des personnes importantes, le monticule est également un symbole d’indépendance et de liberté et une étape importante lorsque la Slovaquie est devenue l’un des pays indépendants du monde. Non loin d’ici, il y a aussi la cabane Bradlo, si quelqu’un a faim sur le chemin ou veut acheter des souvenirs, il peut les acheter ici.

Une maison qui se souvenait de White Mountain

Les hommages à l’homme décédé à l’âge de 38 ans n’ont même pas duré une heure, mais valent vraiment la peine d’être vécus dans la région. Il est possible d’habiter Appartement 1620YRqui est situé à près d’une heure d’ici dans le centre de Trnava.

Photo: Appartement 1620 ans Appartement 1620YR

Le nom fait référence à la maison où se trouve l’appartement – ​​datant de 1620. S’il avait de la mémoire, il se souviendrait ainsi de Bíla Hora. « Vous serez étonné non seulement par sa générosité, mais aussi par les nombreux détails qui respectent l’histoire, mais qui ne craignent pas les tendances actuelles. » promet des serveurs aux lieux magiques où séjourner.

Le fait que l’on pénètre dans une maison chargée d’histoire est déjà visible dès l’entrée. Les appartements sont entrés par une arcade avec une colonnade d’arcades Renaissance. Le plafond d’origine a été restauré par le propriétaire. La maison est l’un des monuments les plus importants de la culture bourgeoise de Trnava et, depuis 2010, elle est un monument culturel national.

Photo: Appartement 1620 ans Les quatre appartements sont situés dans une maison de 1620

Il y a un total de quatre appartements, et chacun est marqué d’une couleur différente – olive, bleu, blanc et gris pierre. Chacun pour deux personnes, mais il est possible d’ajouter des lits supplémentaires pour chacun d’eux. Il y a une cuisine entièrement équipée, Wi-Fi, télévision et climatisation. C’est si le voyageur choisit une chaude journée d’été pour le voyage. Cependant, vous n’avez pas à cuisiner vous-même ici. Il y a aussi un restaurant dans la maison, où vous pourrez prendre un verre et boire un verre, il dispose également d’une terrasse et il est possible de s’asseoir dans le jardin avec une aire de jeux pour enfants.

Cependant, à Trnava, il n’est pas nécessaire de chercher uniquement l’histoire. Il y a aussi des endroits très modernes. Juste à côté de la maison, il y a un parking public avec recharge pour les voitures électriques. Ainsi, un itinéraire sans émission est proposé directement. Trnava propose également la location de vélos électriques.