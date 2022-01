Conflit russo-ukrainien. Le Royaume-Uni va retirer le personnel de son ambassade

AFP

Londres, Angleterre / 24.01.2022 07:58:52





La Grande-Bretagne a annoncé le retrait d’une partie du personnel de son ambassade à Kiev, en réponse à « l’escalade des menaces » de la Russie en Ukraine, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

« Plusieurs membres du personnel de l’ambassade » et leurs proches « se sont retirés de Kiev en réponse à la menace croissante de la Russie », a déclaré le ministère des Affaires étrangères, soulignant que L’ambassade britannique reste ouverte et continuera à exercer ses fonctions essentielles« .

L’Occident accuse la Russie de concentrer des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l’Ukraine et préparer une invasion immédiate des pays voisins.

La France conseille de reporter les voyages non essentiels en Ukraine

Pendant ce temps, la France avise ses citoyens lundi report des voyages non essentiels en Ukraine, en pleine escalade des tensions entre Kiev et Moscou.

« Dans la mesure du possible, nous recommandons de reporter les voyages non essentiels ou urgents en Ukraine », recommande le ministère français des Affaires étrangères sur sa page de conseils aux voyageurs.

Quelles sont les causes des tensions russo-ukrainiennes ?

Depuis plus d’une décennie, l’un des principaux objectifs du président russe Vladimir Poutine a été de limiter l’intervention de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) dans les deux anciennes républiques soviétiques, en Géorgie et, en particulier, en Ukraine, qui a abouti au différend géopolitique historique entre Moscou et l’Occident.

Ces dernières années, un très grand événement s’est produit tensions entre la Russie et l’Ukraine, notamment autour de l’annexion de la Crimée —historiquement habitée par des Russes—, après la crise politique de Kiev.

Avec le déploiement des troupes russes en Ukraine ces dernières semaines, qui a conduit à une escalade des accusations entre Moscou et l’Otan, elles ont conduit les organisations de défense et le gouvernement de Joe Biden à mener des pourparlers pour une solution diplomatique à l’éventuelle menace de guerre.

