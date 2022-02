Conflit entre la Russie et l’Ukraine, direct | Macron et Poutine se parlent au téléphone pour essayer de maintenir le dialogue ouvert face à la crise | International

Zelensky a parlé à Macron de la détérioration de la situation dans le Donbass

Le président ukrainien, Volodímir Zelenski, a informé samedi son homologue français, Emmanuel Macron, de la détérioration de la situation dans l’est du pays, où depuis des jours les militaires ukrainiens et les séparatistes pro-russes s’accusent mutuellement de violentes attaques. arme.

« J’ai eu une conversation urgente avec le président Emmanuel Macron », a écrit Zelensky sur son compte Twitter après avoir participé à la conférence de Munich sur la sécurité. Le président ukrainien a ajouté qu’il avait informé son homologue français de la détérioration de la situation sur la ligne de séparation à l’est du pays, des pertes subies par l’Ukraine et des attaques des rebelles contre des hommes politiques et des journalistes étrangers. « Nous avons discuté de la nécessité et des moyens possibles d’une désescalade immédiate et d’un accord diplomatique et politique », a écrit Zelensky dans son message.

Deux soldats ukrainiens sont morts ce samedi des suites de blessures par des éclats d’obus après deux attaques distinctes des rebelles avec des canons d’artillerie, des mortiers et des lance-grenades, tandis qu’un civil a été blessé de l’autre côté du front.

De plus, le ministre de l’Intérieur, Denis Monastirski, et un groupe de journalistes étrangers ont dû évacuer après avoir été agressés alors qu’ils inspectaient une zone proche de la ligne de front.

Les autorités des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont ​​également condamné les nombreuses violations du cessez-le-feu par Kiev, que Moscou accuse d’avoir commis un génocide contre la population pro-russe. L’un des bombardements au mortier a atteint la périphérie de Donetsk, selon le groupe séparatiste, qui a également dénoncé des mesures subversives contre des infrastructures civiles.

Macron aura une conversation téléphonique avec le dirigeant russe Vladimir Poutine dimanche pour aborder les tensions dans l’est de l’Ukraine. (Eph)