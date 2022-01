Condiments héroïques au San Siro, battre Milan 2 à 1 – Primocanale.it

MILAN – La passionnante Spezia a battu le San Siro lors d’un retour en récupération, beaucoup souffert en première mi-temps et dans la dernière minute de la seconde mi-temps. Eagle a subi la pression des Rossoneri en première mi-temps, où l’avance marquée de Leao est arrivée, puis a rebondi en seconde où il a trouvé un match nul mérité avec Agudelo, un changement précis de Thiago Motta qui a en fait changé le jeu en augmentant le rythme et le centre de gravité de le spezino. En pleine convalescence, après le poteau d’Ibrahimovic dans la smanacciata de Provedel, 2-1 La Spezia arrivait avec Gyasi, qui récompensait la relance de Kovalenko et traversait le milieu.

Deux minutes se sont écoulées et Milan a immédiatement essayé avec Leao, tourner à droite qui n’est pas loin de l’intersection. A la 15′, occasion la plus évidente pour Milan à nouveau avec Leao, qui dirigeait Amian et bottait de la main gauche, la déviation de la jambe de Provedel était le destin pour sauver les Aigles. A la 20e minute, les ‘Saelemaekers semaient la panique dans la surface de réparation mais étaient bloqués par Kiwior, puis Ibrahimovic tentait la force avec un ballon d’envol.

A 24′ Leao encore : tunnel au milieu de terrain pour relancer Milan, Le Portugais a ensuite servi dans la surface mais avec sa droite il a tiré trop haut. Un autre blitz Rossoneri à la 27e minute, seul Ibrahimovic a été trouvé en train d’essayer un pied droit puissant, Provedel a résisté avec son pied.

Première grande occasion pour La Spezia dans environ une demi-heure : Les aigles repartaient sur la droite avec Gyasi servant Reca d’un beau ballon, un tir puissant du gauche de Pole mais Maignan le repoussait en deux mi-temps. A 30′ au lieu d’aller de l’autre côté, l’anneau d’Ibrahimovic de loin s’est perdu au fond.

Provedel toujours contre l’AC Milan, Saelemaekers rate Saelemaekers où vole le gardien de La Spezia. L’épisode clé à la 42e minute où Provedel devient le protagoniste, qui sur un lancer de la main laisse Leao souffler le ballon. Après un contrôle VAR, l’arbitre a ordonné un penalty: mais Theo Hernandez a manqué de manière flagrante en expulsant. Mais au bout d’une minute exactement, les Rossoneri trouvaient encore l’avantage de Leao : d’un superbe lancer du revers, Nikolaou manquait la touche qui assistait Leao, libre de dépasser Provedel d’un lob. La première mi-temps s’est soldée par une défaite pour les bianconeri.

En seconde période, Milan a cherché un doublé et l’a touché avec Ibrahimovic, qui de sa gauche caressa la perche Provedel. Le gardien de l’aigle a sauvé une minute plus tard avec un bon réflexe du pied sur Saelemaekers, qui a d’abord touché à quelques mètres. Spezia s’est également montrée proche de l’égalisation avec Amian : Agudelo a marqué dans la surface mais le tir de l’arrière français a été refusé par Maignan.

La Spezia après avoir insisté pendant quelques minutes a trouvé le match nul avec le nouveau venu Agudelo : la pièce qui libère Verde sur la gauche, un centre bas qui trouve le contre d’Agudelo au milieu qui dépasse Maignan. Après le match nul vient une mauvaise nouvelle : une faute du Maggiore averti, le milieu de terrain de La Spezia manquera le derby contre la Sampdoria.

L’entrée d’Agudelo a changé le rythme de la course en faveur de Spezia, ce qui a effrayé les Rossoneri en deux minutes : d’abord c’est Agudelo qui a semé la confusion en plaçant un ballon chaud au milieu, puis Kovalenko est venu à la conclusion et a de nouveau appelé Maignan.

Dans la dernière minute, de nombreux ballons ont été lancés au milieu par Milan, l’un d’eux est venu vers Ibrahimovic qui a donné un coup de pied mais a quand même trouvé les gants de Provedel. A la reprise, Spezia est sauvée par l’arbitre : une faute du bord sifflée à Rebic, Serra ne donne aucun avantage et annule le but de Messias qui avait signé le nouvel avantage des Rossoneri. Au penalty suivant, Ibrahimovic a battu fort mais Provedel était toujours prudent: toujours dangereux dans le coin mais Provedel smanaccia et sauvé même avec l’aide du poteau.

Milan lance chaque balle dans la zone de La Spezia, L’équipe de Motta encaissa le coup et renversa le résultat : une contre-attaque d’aigle avec Kovalenko, qui servit sur plaque d’argent pour un Gyasi banalisé dans la surface de réparation : le droit qui plaça Maignan et signa un résultat historique, la première victoire contre Milan à le San Siro dans l’histoire de La Spezia