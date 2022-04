Concorde : la grande arnaque supersonique – Liste des actualités

Elégant, rayonnant, classique, plein d’émotion. Quelque chose comme Marylin Monroe entre les avions. Et aussi futuriste, audacieux, fier de ce que les humains ont créé.

Rapide, inaccessible, indulgent. Il vole à cinq kilomètres au-dessus d’un avion ordinaire. Il a volé à plus du double de la vitesse.

Alors capitaine au lieu de la vitesse de vol habituelle et des informations météorologiques communiquer avec les passagers« Si vous demandez comment sont nos vols, la réponse est : rapide. »

Sans exception, tous les passagers ont souri tout au long du vol. Ils font partie d’un club puissant, riche et extraordinaire. Peut-être seulement pendant ce vol. Pas de problème, plus l’expérience est forte.

Ils ressentent la puissance du moteur, qui les soulève de la piste d’une manière complètement différente par rapport à un avion ordinaire. Il les a poussés à l’arrière de leurs sièges et leur a offert une partie d’un voyage de découverte dans le futur.

Champagne et caviar au choix servis.

Andre Agassi les a appréciés de l’autre côté de l’allée, Cindy Crawford à quelques sièges, et Mick Jagger et Keith Richard étaient assis côte à côte.

Richard Gere a également souri. Tout le monde sourit.

« La reine et le prince Philip sont rentrés en Angleterre à l’aéroport d’Heathrow la nuit dernière en un temps record », ont rapporté les médias britanniques le 11 novembre 1977. Elizabeth II. il est revenu d’un voyage d’affaires de la Barbade. «Un vol de 3 686 milles d’une durée de 3 heures 42 minutes, la reine a apprécié une sélection du menu signature du Concorde, qui comprenait du caviar, du champagne et du saumon fumé. Il a choisi le vin blanc et le canard. Sur la photo, la reine étudie la carte de vol alors qu’elle rentre chez elle à une vitesse supersonique. »

Course supersonique

Les descriptions des vols Concord sont généralement fournies par des superlatifs. Après la fin finale de ce superplan, BBC UK place aux souvenirs lecteur. Très souvent, des mots sont prononcés sur « les rêves deviennent réalité ».

Quelque chose comme Naples entre les avions – pilotez un Concord et mourez.

Concorde est sans aucun doute un phénomène extraordinaire. Et c’était l’un des symboles les plus frappants de l’optimisme technologique des années 1960. Les derniers tests du prototype ont eu lieu en même temps que les préparatifs du voyage d’Apollo 11 vers la lune atteignaient leur apogée.

Nous allons conquérir l’univers. Et nous volerons plus vite que le son entre l’Europe et les États-Unis. De Londres à New York en trois heures et demie.

Et Concorde ressemblait à Apollon à un autre égard important – il était aussi un symbole de la guerre froide et de la course technologique et prestigieuse entre l’Occident et l’Union soviétique.

Le président des États-Unis, JF Kennedy, voulait que les États-Unis aient le premier avion supersonique. Tout comme il envisageait de conquérir la lune. Cependant, de l’autre côté du rideau de fer, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev avait la même ambition – il attendait des résultats du concepteur de la cour Andrei Tupolev à la fin de 1967.

Et contrairement à la « course à l’espace », il y a l’Europe – deux rivaux traditionnels, la Grande-Bretagne et la France, qui se réunissent et travaillent sur leur propre projet d’avion supersonique.

Les américains sont les pires. Le projet Boeing 2707 est mégalomane. Il avait une capacité de 200 à 300 passagers et une vitesse trois fois supérieure à la vitesse du son. Une vision irréaliste financièrement et technologiquement. Le projet a échoué.

Le Tupolev-144 soviétique est devenu le premier avion de transport supersonique à décevoir l’Occident. Il effectue un vol d’essai le 31 décembre 1968. Concorde a deux mois et deux jours de retard sur lui.

Cependant, dans la « course » de la deuxième phase, Concorde a clairement gagné.

Les rêves deviennent réalité?

« C’était une époque de nécessité technologique. L’idée est née que la technologie n’est pas un progrès en soi », écrit-il. atlantique dans une analyse critique du projet Concorde au début de 1977. « Et c’était une époque où la Grande-Bretagne croyait encore qu’elle était en mesure de rivaliser avec les plus grandes puissances industrielles du monde. »

La Grande-Bretagne a trouvé difficile pour les États-Unis de prendre la tête de la production d’avions après la Seconde Guerre mondiale. Les avions supersoniques sont l’occasion d’inverser la tendance. Pour retrouver le prestige perdu.

Les directeurs de course aérienne et plus tard les fonctionnaires du ministère ont joué un rôle important dans la promotion du projet Morgane Morien. Il a décrit la situation d’après-guerre dans le domaine de l’aviation de transport comme « déchirante ». Il a ajouté: « Concorde nous a permis de regarder à nouveau les Américains dans les yeux et de ne pas détourner le regard. »

Les mots sont particuliers. C’est une question de prestige. Fierté. Fierté nationale. Intérêt pour la technologie. Il n’y a pas de temps ni d’appétit pour un bilan calme et rationnel.

Mais d’autres rivaux et alliés traditionnels font obstacle. La France a également commencé à travailler sur le développement d’avions supersoniques dans les années 1950. À propos du temps approche mégalomane Cela laisse penser qu’à la fin de la décennie, trois projets concurrents ont émergé, deux britanniques et un français. L’un veut utiliser des avions supersoniques pour des vols maritimes, l’autre pour des vols moyen-courriers et les Français pour des vols même court-courriers.

Photo : af8images, Shutterstock.com

Mais même à la fin, il était clair pour les politiciens et les techniciens de l’époque que cela n’allait pas fonctionner.

Après des négociations difficiles, la Grande-Bretagne et la France sont parvenues à un accord en 1962 pour travailler au développement conjoint d’un seul type d’avion supersonique.

Il restait une chose importante : comment s’appelait-il ? Concorde ou Concorde ? En français et en anglais, cela signifie « harmonie ». Mais comment coopérer si la France a le dernier « e » là-dedans ?

Au début des années 1960, un accord fragile est né selon lequel les deux pays adopteraient conjointement la version française, la « Concorde ». Mais ensuite il est venu confusion entre le président français de Gaulle et le premier ministre britannique Macmillan. De Gaulle n’a pas accepté le Premier ministre britannique, disant qu’il avait la grippe. Et quand Macmillan est rentré chez lui, il a immédiatement « supprimé » le dernier « e » du nom de l’avion.

La situation a finalement été sauvée par l’ancien ministre de l’aviation et député Tony Benn. « J’ai convaincu l’opposition que le ‘e’ là-bas représentait l’Angleterre, l’excellence et l’Europe. »

Concorde. Prestige et rêve.

Voler le Brexit

« Le Brexit et Concorde ont beaucoup en commun – une projection audacieuse de la puissance et de la grandeur futures de la Grande-Bretagne basée sur des fondations fragiles et peut-être un mensonge conscient. » résumer son point de vue et Concorde Tom Kelsey. « Cet avion est un rappel de la façon dont les fantasmes nationalistes, le débat public déformé et le manque d’ouverture des politiciens peuvent masquer une catastrophe économique inévitable. »

Les premiers vols réguliers décollent le 21 janvier 1976 de Londres à Bahreïn et de Paris à Rio. Et même alors, il était clair que la vision futuriste des années 1960 était trop stricte pour les décennies à venir.

Le coût du développement et de la production de l’harmonie dépassement du budget prévu une quinzaine de fois. Les estimations de la capacité et de la consommation de l’avion sont également erronées – il est fort possible qu’il y ait eu intentionnellement du brouillard. La capacité est augmentée, avec des plans pour 150 passagers, il y a en fait un maximum de 100 passagers.

La consommation, en revanche, est sous-estimée. Il devrait être comparable aux avions conventionnels. En fait, c’est environ 2 à 3 fois plus élevé qu’un Boeing 747 ou un DC-10.

Les estimations d’intérêt pour les avions supersoniques sont également une illusion absolue. Les perspectives optimistes des années 1960 comprenaient la production de plusieurs centaines de Concorde. Au final, 20 d’entre eux ont été produits, dont 14 ont volé régulièrement, et uniquement aux couleurs des compagnies aériennes « d’origine » – British Airways et Air France.

Le Concorde est incroyable et étonnant.

Le monde pour soi

Concorde n’est pas seulement l’expression d’un optimisme technologique. Il est également devenu prisonnier du piège technologique. Comme si son créateur ne s’attendait pas à ce que ce miracle existe dans le monde réel.

Et le monde réel ne supporte pas entièrement Concord.

D’abord 1973 et la crise pétrolière. Les prix du pétrole ont quadruplé en un an et les coûts d’exploitation de Concord ont atteint des niveaux insoutenables.

La campagne a mis en évidence certains des problèmes fondamentaux posés par les avions supersoniques : bruits excessifs au décollage et à l’atterrissage, collisions sonores lors des excès de vitesse et pollution environnementale insupportable due à une consommation de carburant élevée et à des taux de vol extrêmement élevés.

Ainsi, au lieu d’inonder l’espace aérien avec des centaines de Concords, les avions supersoniques ont été cloués au sol et n’ont pas été acceptés par la plupart des aéroports du monde.

Monde réel? Un environnement très inadapté au Concorde.

Épilogue

Les plans et budgets initiaux étaient un gâchis complet. Concorde bat toujours la concurrence sur sa tête.

Le Boeing 2707 n’a jamais décollé. Et le TU-144 en tant qu’avion de transport a pris fin en 1978. Il a eu deux accidents et seulement 55 vols avec passagers, exclusivement sur la route Moscou-Almaty. Jusqu’en 1983, il volait encore comme avion cargo.

Concorde vole depuis plus de 25 ans. La fin est marquée par un crash tragique le 25 juillet 2000. Sur la piste de l’aéroport Paris Concorde, il percute une partie insalubre d’un autre avion. Il a crevé le pneu. La partie volante du pneu déchiré a endommagé le réservoir de carburant sur l’aile. Peu de temps après le décollage, l’avion a commencé à prendre feu.

Tous les passagers et l’équipage sont morts.

Concordes a repris ses activités, mais le 10 avril 2003, Air France et British Airways ont annoncé la fin de leur voyage. La raison principale était les exigences financières insoutenables du projet, qui ont finalement été reconnues.

Concorde. Quelque chose comme Marylin et Napoli.

Un miracle venu d’un autre monde.