Conclusion : un modem qui grogne vous fait-il pleurer ? Même la technologie a une âme

Lorsqu’il y a quelque temps l’Agence des chemins de fer posté par visualisation un pont ferroviaire nouvellement construit était prévu entre Výtoní et Smíchov à Prague, provoquant une réaction houleuse. Certains se plaignent que le nouveau pont gâchera l’horizon de la ville, et la structure en acier d’origine, protégée par le patrimoine, est devenue une partie intégrante du site.

Moi aussi j’appartiens au camp des vieux. Mais lorsque je suis passé récemment devant un pont de chemin de fer, j’ai réalisé que non seulement l’aspect du vieux pont me manquerait, mais surtout à quel point son. La structure d’origine tremblait et tremblait au passage des trains, ainsi que toute la zone environnante, et peu importe à quoi ressemblait le nouveau pont, les nouvelles voies modernes n’auraient certainement pas le même son. Lors de la reconstruction, non seulement les dominantes visuelles disparaîtront de certains lieux, mais aussi des parties du paysage sonore invisible qui leur sont associées depuis des décennies.

Ce n’est pas un hasard si toutes sortes de nostalgies sonores sont souvent associées à l’environnement ferroviaire. Nous nous souvenons tous instantanément du vautour de la locomotive à vapeur, bien que peu de gens le fassent en fonctionnement normal, et chaque chanson de clochard mentionne le crépitement romantique des traverses, qui sont aussi les sons d’antan sur la nouvelle voie.

Vous pouvez également écouter la newsletter en version audio.

Certains sons sont créés par certaines technologies et disparaissent régulièrement en raison de la transformation et de la modernisation. Dans le débat sur le pont ferroviaire de Prague, les partisans de la reconstruction ont souvent soutenu qu’il s’agissait d’une construction « industrielle » utile. Ce dernier a avant tout une signification pratique, et il est donc naturel qu’au fil du temps, il soit remplacé par une version plus moderne et en phase avec les avancées technologiques d’aujourd’hui. C’est aussi un point de vue valable, mais qui ignore les liens affectifs que nous créons avec l’ancienne technologie.

Sonneries de jeunesse perdues

En revanche, difficile de ne pas tomber dans le piège de la nostalgie vide. Avec les traverses et les locomotives, on pouvait certainement débattre de la quantité qui était encore utilisée et de la quantité qui n’était utilisée que pour les voyages touristiques. Récemment, cependant, la nostalgie sonore s’est développée, en particulier dans le domaine de la technologie numérique, qui manque souvent d’une construction physique solide, et donc le son est encore plus instable et éphémère.

Diverses archives de sons électroniques « rétro » circulent régulièrement sur les réseaux sociaux, parmi les plus abouties par exemple Musée des sons rares. Dans celui-ci, vous pouvez écouter un certain nombre d’enregistrements qui vous transporteront dans votre enfance ou votre jeunesse, généralement le son d’un modem commuté, d’un lecteur de disquette, de notifications ICQ ou de la sonnerie d’un vieux téléphone portable Nokia.

Contrairement aux locomotives à vapeur, ce sont des technologies qui font partie de la vie quotidienne et fonctionnent relativement récemment, mais grâce à leur développement rapide, elles sont rapidement devenues obsolètes et se sont ainsi couvertes de nostalgie et de souvenirs. Il est important de les archiver, car en particulier les éléments purement logiciels (comme les sonneries de programmes ou les notifications) peuvent facilement être perdus à jamais, mais les conserver ne résout pas le risque de nostalgie banale nuisible.

Cela se manifeste de plusieurs façons dans ce domaine. Il ne s’agit pas seulement d’être ému par les sons eux-mêmes (ils sont au moins « authentiques » au sens d’utilisation de la machine d’origine ou d’enregistrements archivés), mais aussi de leur recyclage et de leur utilisation ultérieure, généralement en musique, là où elle se trouve. souvent des imitations sans connexion avec l’appareil d’origine (par exemple, un son « analogique » rendu numériquement, etc.).

En dehors du domaine audio, les exemples incluent les filtres Instagram rétro (peut-être moins populaires maintenant), et de nombreux comptes ont été arnaqués sur TikTok ces derniers temps. faire des vidéos nostalgiques à l’aide d’appareils photo numériques vintage et d’appareils photo de zéro année. Et ce sont ces vidéos qui montrent exactement en quoi consiste le «vide» nostalgique du son et des autres manifestations de l’ancienne technologie.

Il y a souvent des sous-titres comme « Londres 2006 », mais seule la caméra date de cette année-là, et non les images, qui ne sont filmées que maintenant. Donc, ces images nostalgiques ne capturent pas la façon dont les gens ont vu une chose à un certain moment grâce à une certaine technologie – c’est juste une tentative d’imiter cette perception.

Liens avec le lieu et le temps

Foghorn’s Lamentations, publié l’année dernière par l’écrivaine et chroniqueuse musicale britannique Jennifer Lucy Allan, décrit le processus de suppression de la technologie et de ses manifestations audio et autres de son contexte d’origine. Dans ce document, il se concentre sur l’histoire d’un appareil très obscur – l’énorme corne de brume, qui était placée sur le phare et avertissait les navires passant dans le brouillard avec son bruit fort.

Leurs cris sont spécifiques en ce sens qu’ils ne peuvent pas être artificiellement imités ou fidèlement reproduits à partir d’enregistrements. Ce qui compte, c’est son volume immense et la façon dont il transporte le son sur des kilomètres au-dessus des falaises et de l’océan couverts de brume. Lorsque nous avons joué leurs enregistrements, il était difficile d’avoir une idée de ce à quoi ressemblaient réellement les rendus.

Alors que les goûts et les odeurs nommés peuvent souvent déclencher des souvenirs nostalgiques, pour ainsi dire, à la demande (nous cuisons simplement à nouveau les biscuits à la cannelle de grand-mère), cela est souvent impossible à faire avec le son, car même si nous avons l’enregistrement, le son sonne différemment à l’extérieur l’environnement, l’original – qui, après tout, est la raison pour laquelle le grincement du pont de Výton ne peut être préservé sans le bon endroit, le bon objectif et la bonne technologie. Allan pose donc une question et un défi importants, quoique peut-être futiles : à quoi ressemblent les sirènes de brouillard pour les marins et les habitants des villages côtiers à une époque où les sirènes de brouillard sont utilisées.

Lorsqu’il s’est mis à chercher les réponses, il a constaté qu’il ne suffisait pas d’enlever l’une des sirènes en état de marche, même si c’était une expérience mémorable et vraiment exaltante. Il a également recherché des archives, examiné des enregistrements de cahiers d’époque ou des enregistrements d’études sur l’efficacité de divers types de signaux sonores au XIXe siècle, et à partir de ces traces, il a fait au moins une estimation approximative de ce que cette technologie signifiait réellement pour ses contemporains. et quelles émotions y sont associées au moment de la connexion.

Entre autres choses, on s’est rendu compte que presque aucune technologie n’était, à aucun stade de son développement et de son utilisation, de simples outils, des sons ou d’autres manifestations sans rapport avec l’émotion ou une quelconque signification symbolique. Il se construit à travers des associations et des situations connexes dans lesquelles une machine donnée est utilisée. Dans le cas des sirènes de brouillard, c’est assez évident, car les capitaines de navires s’attachent très facilement aux sons qui pourraient vous sauver la vie, mais des exemples peuvent être trouvés presque n’importe où.

Même le bruit d’un train moderne acquiert immédiatement une signification émotionnelle, car peut-être qu’un être cher vient avec lui ou, au contraire, vous vous enfuyez quelque part, et de la même manière la sonnerie d’un smartphone moderne ou le son d’un mixeur plongeant peut évoquer des émotions de la même manière.

Allan a également expliqué que le son de la technologie doit passer par plusieurs autres étapes avant d’atteindre l’étape finale de la nostalgie vide. Au début, les machines sont excitantes (sons futuristes de nouvelles inventions) et difficiles (elles déclenchent une sirène très forte derrière votre maison). Peu à peu, les gens s’y habituent et cessent partiellement de comprendre ses manifestations (vous pouvez à peine ressentir le craquement de la piste pendant quelques heures d’affilée pendant votre trajet quotidien), puis soudain, ils reprennent de l’importance en disparaissant et sont remplacés par quelque chose de nouveau . . , et à la fin ils ne deviennent que des souvenirs ou le son d’expositions dans des musées techniques, c’est-à-dire qu’ils ne sont qu’un tampon pour la nostalgie.

Cela semble toujours raisonnable

C’est un processus qui est dans la plupart des cas irréversible, et tout archaïsme ou luddisme qu’il contient finira par atteindre ses limites. Les sirènes de brouillard sont encore utilisées par les passionnés à certains endroits (Allanová décrit leur utilisation lors de concerts spéciaux autour du phare, où le son peut être entendu dans leur contexte d’origine), mais les navires utilisent déjà d’autres technologies pour la navigation et entretiennent les anciennes. dangereux.

Mais il existe également des cas moins stressants qui montrent que tous les sons de la vieille technologie ne doivent pas nécessairement devenir des symboles rétro. Vous pouvez commencer avec des sons si rares ou uniques que, même en dehors de leur contexte d’origine, ils peuvent être utilisés pour estimer des temps spécifiques à des fins éducatives.

Un bon exemple est le projet européen d’archéologie de la musique, dans lequel des scientifiques ont permis au plus ancien instrument de musique connu, une flûte en os vieille de 60 000 ans trouvée dans une grotte slovène, de sonner dans la bouche d’un violon solo. Bien qu’il s’agisse d’une « technologie » très primitive, nous ne saurons jamais rien de son utilisation réelle à cette époque, mais c’est pourquoi le son lui-même dépasse le cadre des émotions superficielles et aide à comprendre au moins une partie de son histoire lointaine.

Pour les nouvelles technologies numériques, les conséquences des cycles accélérés d’innovation et d’obsolescence décrites ci-dessus doivent être comprises. La vague actuelle de nostalgie générale de la culture pop est causée, entre autres, par une aversion croissante pour les nouvelles technologies et un dédain pour les anciennes, qui se renforce en proportion directe de l’afflux accéléré d’améliorations et de nouvelles inventions.

Alors que dans le passé le son des nouvelles technologies aurait pu être un symbole attrayant de la modernité, aujourd’hui, pour des raisons compréhensibles, cet effet disparaît et est remplacé par la méfiance et la peur. La nostalgie évoquée par le son des anciens modems commutés ne signifie pas que nous voulons réellement les utiliser aujourd’hui, mais plutôt conditionnée par les souvenirs de l’Internet plus innocent et « ininterrompu » de ces jours (et, bien sûr, le jeunesse perdue).

Mais il ne doit pas toujours en être ainsi. Par exemple, le nombre croissant de vélos et de voitures électriques peut être gênant à bien des égards (car on les entend à peine et ils se cognent presque en traversant), mais leur son évoque au moins l’idée d’un avenir meilleur en moi. , même si c’est une nouvelle technologie et pas du tout nostalgique.

Et cela dépend encore du contexte dans lequel le son est entendu. Quand les calèches de touristes grondent le long des pavés de la vieille ville, c’est une nostalgie dénuée de sens et vide. Mais récemment dans la ville française d’Hennebont pour des raisons économiques et écologiques ils ont remis des voitures hippomobiles pour le ramassage des ordures et autres services municipaux, le son y évoque probablement une émotion contemporaine tout à fait différente, plus utile, bien qu’il s’agisse toujours du même galop de fers à cheval. Et même si le nouveau pont ferroviaire de Výtona serait moche et peu romantique, cela sonnerait probablement mieux que de faire rouler des voitures dessus.

Il n’y a rien de mal à être momentanément ému par un son dont vous vous souvenez de votre enfance ou de votre jeunesse. Cependant, cela ne devrait pas seulement servir d’impulsion pour une évasion momentanée de la réalité actuelle.

Lorsque nous réfléchissons aux raisons pour lesquelles les sonneries, les ronflements ou les cris évoquent ces émotions en nous, ce que ces technologies signifiaient à l’origine et comment elles auraient pu sonner aux yeux des gens au moment de leur création, nous pouvons trouver de nombreuses idées intéressantes. Et même si nous pourrions trouver que la survie est un raté, cela nous rendra encore plus sensibles aux cordes émotionnelles qui ne se manifestent pas autour d’un pont rouillé ou d’un téléphone usé.