Comprendre et intégrer la migration | Andrés Eloy Ruiz

La question de la migration est très complexe et un travail doit être fait pour parvenir à sa compréhension et à partir de là pour intégrer cet élément dans notre projet de justice communautaire et étatique souhaité, en l’incorporant dans le Plan de la Patrie.

La migration a différentes interprétations. Du « je vais trop loin », qui suppose une compréhension superficielle de la situation, au formidable programme humanitaire Vuelta a la Patria, qui développe une perspective humanitaire qu’aucun autre pays n’a jamais assumée, il y a eu une vision conceptuelle, instrumentale et développement évolutif dans la compréhension de ce phénomène. Cependant, alors que dans notre pays la situation est récente, compte tenu du niveau de pertinence sociale qu’elle a, il est important de l’étudier et d’avoir des centres d’étude et de recherche dans nos universités et dans le système national de la science et de la technologie.

La migration est-elle un problème ? La migration est-elle une mauvaise chose ? Une réponse absolue oui ou non ne peut être donnée à ces questions.

Si l’on considère la migration de la population mondiale, cela ne semble pas être un problème, ou du moins pas l’un des plus grands problèmes de l’humanité. Selon les chiffres de l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM), d’ici 2020, 3,6 % de la population, soit environ 281 millions de personnes, sont des migrants (ce chiffre n’inclut pas les chiffres cachés de la migration, c’est-à-dire les personnes entrant illégalement dans un pays). En d’autres termes, la population migrante représente un faible pourcentage de la population mondiale et reçoit donc moins d’attention en tant que situation démographique que d’autres situations telles que la malnutrition infantile, qui ont un poids quantitatif plus important, car selon les chiffres de l’UNICEF, un enfant sur trois est de moins de cinq ans présente une image de la malnutrition sous l’une de ses formes. Il s’agit bien d’un problème mondial.

D’un autre point de vue, la migration est effectivement un problème, car elle comporte des risques et des situations qui violent les droits de l’homme. C’est pourquoi le Réseau des Nations Unies pour la migration cherche à mettre en place des mécanismes de coopération internationale et de respect du droit des personnes à « une migration sûre, ordonnée et ordonnée ».

La troisième perspective est pleine de préjugés politiques idéologiques, où le processus migratoire est interprété comme une expression de l’échec de certains modèles sociaux et de la perte de la souveraineté de l’État et devient donc un problème pour le pays d’origine. problème pour le pays de destination. Cette perspective, sans doute biaisée mais pas pour la raison qu’elle est largement acceptée et presque naturellement, ne tient pas compte des faits qualitatifs et quantitatifs dont les pays sont les principaux destinataires des transferts de fonds. Le Rapport sur la migration dans le monde (OIM) 2020 déclare : «En 2019, l’Inde, la Chine, le Mexique, les Philippines et la France (par ordre décroissant) étaient les cinq principales destinations des envois de fonds, bien que l’Inde et la Chine se classent bien au-dessus des autres, avec des entrées de plus de 67 milliards de dollars.« . Comme on peut le voir, aucun de ces pays n’est classé comme un « échec économique » ou un « modèle de société inapproprié ».

Sur la base de ce qui précède, la nécessité dans notre pays d’étudier cette situation dans une perspective multidisciplinaire est claire, pour pouvoir la caractériser, la comprendre et, sur la base de cette compréhension, développer des actions qui respectent ces droits, sans compromettre le bien-être. être le peuple et le peuple du Venezuela. Cet effort permettra de dépasser les visions émotionnellement chargées qui considèrent la migration comme quelque chose de complètement négatif ou notre pays complètement négatif et donc la seule option dans la vie est de migrer à l’étranger.

Peut-être la première chose à noter est qu’une personne migre telle quelle, avec le caractère familial, communautaire, scolaire, éducatif, culturel, social et matériel de son lieu d’origine. Il est clair qu’on migre par la langue et il n’est pas si clair qu’on migre avec des conditions d’extraction sociale, donc ce ne sera pas la même chose de migrer pour les riches que pour les enfants de roturiers, ce ne sera pas la même chose pour les riche. même chose pour migrer avec des études universitaires et équivalence que migrer avec seulement des études secondaires. Ainsi, il est réitéré que lorsque quelqu’un migre, il peut dire, comme disait Bertold Brech : « Je ressemble au gars qui a pris les briques avec lui pour montrer au monde à quoi ressemblait sa maison »

Le deuxième aspect qui est mis en évidence dans le processus de migration est un certain équilibre entre les inconvénients et les avantages qui se produisent dans la communauté d’origine et dans la communauté de destination du migrant. C’est peut-être pour cette raison que certains pays considèrent que, lorsqu’une personne migre à l’étranger, une contribution potentielle au pays d’origine est générée et qu’il faut donc créer les conditions pour que se produisent : a) le retour du migrant qui est considéré comme revenir avec une plus grande capacité à contribuer à la communauté (un exemple est ce que Fundayacucho recherche avec une population étudiante de boursiers à l’étranger); b) les entrées de capitaux qui stimulent la consommation et avec elles l’appareil productif national (la Chine, l’Inde et le Mexique, comme nous l’avons dit plus haut, en sont des exemples illustratifs) ; c) contributions et contributions qui renforcent l’appareil de production et de développement du pays d’origine et du pays de destination.

Déjà au Venezuela, des organisations telles que SURES (ONG spécialisée dans les droits de l’homme) ont depuis 2018 des lignes de recherche et d’étude sur la mobilité et les droits de l’homme. Leur travail doit être reconnu et valorisé afin de comprendre, sans renoncer à nos croyances et valeurs, le phénomène complexe de la migration.