Compétences et émotions – El Sol de México

A son origine, les compétences de naissance sont liées à des vertus célestes inspirées du trône angélique, comme le souligne Dante Alighieri lorsqu’il l’associe à sa bien-aimée Béatrice. Des siècles plus tard, le mot « vertueux » a commencé à être associé à l’art de la musique pour identifier les personnes dotées de capacités musicales extraordinaires, telles que définies en 1703 dans le « Dictionnaire de musique » de Sébastien de Brossard, grand prêtre et maître de musique à la cathédrale de Meaux. , note que les adjectifs « vertueux », « vertueux » et « vertueux » sont utilisés par les Italiens pour louer ceux dont « le fournisseur a bien voulu donner cette excellence ou cette excellence », qu’ils soient peintres, architectes ou musiciens particulièrement dévoués à la théorie et à la composition , alors qu’en français le mot équivalent est « illustre ».

L’école italienne de violon du XVIIe siècle, à travers ses principaux représentants tels que Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Antonio Veracini, Pietro A. Locatelli et Giacomo Facco, contribuera à la consolidation des « virtuoses », tandis que des evirados aux voix exceptionnelles émergeront tels comme Carlo Maria Broschi qui célèbre, Farinelli. Désormais, un virtuose est une sorte de « héros » face à la formation orchestrale et se distinguera de quelqu’un qui est simplement un « dilettante », ce qui contribuera à limiter la pratique de l’art professionnel à l’expert. Le processus qui a influencé, de manière décisive, la création et le développement du conservatoire en tant qu’école de musique professionnelle dans laquelle seraient formés de futurs interprètes vocaux et divers instruments de musique ayant des aspirations communes à devenir des virtuoses.

Au début du XIXe siècle, l’école « Bel Canto » avec Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti et Gioacchino Rossini fait sien son métier et grâce à la naissance et à la révolution technique implicite du nouveau « pianoforte », ses premiers virtuoses sont nés , doté d’une technique de pointe et d’une maîtrise pleine d’art. Des artistes auxquels des écrivains allemands comme Herz et Thalberg allaient dédier leur œuvre, mais qui, privilégiant le brio des interprètes, sont peu à peu tombés dans des bagatelles, ce qui les a remis en cause par les critiques de leur temps. Muzio Clementi avait besoin d’apparaître sur scène pour que, avec son influence et l’influence de Kramer, Kalkbrenner et Moscheles, se forme une compétence plus académique et formelle, dont l’empreinte marquerait l’œuvre des premiers compositeurs romantiques tels que Félix Mendelssohn, Franz Schubert et Robert Schumann et, dans une certaine mesure, bien plus tard, les principaux représentants du savoir-faire pianistique de cette période, y compris ceux en tant que solistes : Fréderic Chopin et Franz Liszt.

Au cours de ce processus, cependant, le premier interprète dans lequel le concept de « vertueux » s’est incarné pendant le romantisme a été Niccolò Paganini, le violoniste dont l’art l’a rendu tout aussi captivant pour le public que pour les musiciens qui l’accompagnaient. Ce n’est pas seulement son aisance technique : selon les chroniques de l’époque, c’est surtout son expression sans pareille qui a marqué, qui a incité non seulement les violonistes, mais aussi les opéras et les pianistes à s’attacher à adapter sa technique virtuose à leurs arts respectifs. . De cette manière, diverses œuvres inspirées de Paganini ont commencé à être compilées, telles que « Studies on Caprices of Paganini » (1832) et « Six Concert Studies on Caprices of Paganini » (1838) de Schumann; Les « Études d’exécution transcendantales de Paganini » (1838) de Liszt faites par Liszt dans 24 Caprices de l’opus 1 et le Concerto pour violon numéro 2 (dont il tirera le thème « La Campanella »), ainsi que « Études du piano : Variations sur le Thème de Paganini » (1863) de Johannes Brahms.

Oui, dans le domaine du piano, la transformation radicale du traitement qui lui est réservé par les écrivains du XIXe siècle est évidente, à partir du moment où ils ont fait de l’artisanat un élément central dont ils ne pourraient plus se passer à l’avenir. Cependant, en plus d’un étalage de difficultés techniques (filigranes, rapidité, justesse, entre autres), ils ont appris que le talent sans expressivité et paroles est comme une machine parfaite mais sans âme. Les œuvres qu’ils créeront à l’avenir devraient être une porte pour canaliser leurs émotions à tout moment sans être soumises à la technique. C’est ce que sait le grand compositeur et virtuose incommensurable du piano Sergueï Rachmaninof, dont la « Rhapsodie sur un thème de Paganini » (1934) pour piano et orchestre s’inspire également du légendaire violoniste italien dont il reprend le thème Caprice 24 pour interpréter 24 variations sur elle, est un excellent exemple de sublimation et cette confirmation virtuose n’est pas seulement que la vie est trop courte pour « la passer à errer dans le Sahara stérile des déchets musicaux » : la musique est sœur de la poésie quand elle jaillit du cœur et s’adresse à parce que la musique, c’est l’amour.

