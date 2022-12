Commissaire européen: la présidence tchèque va de l’avant avec les réformes en cours sur la migration

Bruxelles – Les États membres de l’Union européenne pourraient s’accorder cette semaine sur le principe d’un mécanisme de solidarité sur la question de l’admission des migrants, a annoncé la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. Selon lui, les progrès des réformes des politiques d’asile et de migration pendantes sous la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne ont dépassé les attentes. Cependant, la présidence suédoise, qui prendra le relais à la fin de l’année, travaillera sur une nouvelle proposition législative.

Les ministres de l’intérieur de l’Union se réuniront à nouveau jeudi à Bruxelles pour, entre autres, discuter de l’évolution des négociations sur le soi-disant pacte sur la migration et l’asile. La Commission européenne l’a présenté il y a plus de deux ans en réponse aux problèmes d’immigration vers l’UE. Cependant, l’approbation reste en vue, mais les institutions de l’UE montrent leur détermination à achever les réformes d’ici 2024.

Johansson voit des progrès sur cette question, qui, selon lui, a commencé au premier semestre de cette année sous la présidence française. « Et maintenant, pendant la présidence tchèque, je dois dire qu’ils se sont heurtés aux attentes en termes de progrès sur le pacte. Je pense que tout le monde s’y attendait », a-t-il déclaré lors du briefing d’aujourd’hui.

Le gouvernement tchèque est à la recherche d’un accord au sein de l’Union sur des principes de soutien qui pourraient bénéficier aux pays confrontés à un afflux important de demandeurs d’asile. On parle depuis longtemps de solidarité dite flexible, qui consiste à introduire d’autres formes d’aide que l’accueil des migrants. Lors de la réunion d’octobre, le ministre tchèque de l’Intérieur, Vít Rakušan, a également évoqué des « responsabilités flexibles », ou certaines simplifications des procédures pertinentes pour les pays en difficulté.

« Cette semaine, espérons-le, nous verrons que la section de solidarité trouvera un soutien au sein du conseil, et la présidence suédoise a promis de commencer à la convertir en un texte législatif », a expliqué Johansson sur l’évolution possible.

Les États membres ont discuté de l’assistance mutuelle dans la gestion des charges migratoires pendant des années après le rejet de la redistribution des réfugiés sur la base de quotas obligatoires, même face à la résistance tchèque. Cette année, les États se sont mis d’accord sur un système d’admission volontaire, qui n’a toutefois pas donné de résultats significatifs. Johansson a récemment déclaré qu’une centaine de personnes seulement avaient été transférées sous ses ordres en quelques mois.

Lors de la prochaine réunion, les ministres de l’intérieur évoqueront également le nouveau plan d’action que la commission a élaboré aujourd’hui pour tenter de freiner la forte augmentation de la migration vers l’UE via les Balkans. Selon l’exécutif européen, il est nécessaire de renforcer les efforts existants dans plusieurs directions, y compris le soutien des autorités compétentes des pays des Balkans occidentaux ou l’harmonisation de leurs politiques de visas avec les politiques de l’UE.

L’agence frontalière de l’UE, Frontex, a enregistré 280 000 entrées illégales dans l’UE au cours des dix premiers mois de cette année, près de la moitié de ces personnes arrivant par la route dite des Balkans occidentaux. Plusieurs pays, dont la République tchèque, renouvellent les contrôles aux frontières dans cette optique, et ces développements se reflètent également dans le débat sur l’élargissement de l’espace Schengen, qui se poursuivra également lors d’une réunion des ministres de l’Intérieur jeudi.

L’Autriche a parlé de « migration incontrôlée » et a conditionné l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans la zone de libre circulation au renforcement des contrôles aux frontières, les Pays-Bas ont également exprimé des doutes. La Commission européenne a confirmé que les deux pays sont prêts à rejoindre Schengen et doivent être admis avec la Croatie, qui semble s’orienter vers un assouplissement des contrôles aux frontières avec les autres membres de l’UE à partir du 1er janvier.