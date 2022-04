Dimanche, le chef de l’opposition Liberté et démocratie directe (SPD), Tomio Okamura, soutiendra la candidate à l’élection présidentielle française Marine Le Pen dans son équipe électorale. Viktor Orbán a soutenu Andrej Babi lors de la campagne électorale d’automne en visitant Stí nad Labem. Et comment les politiciens tchèques pro-européens l’ont-ils compris ? Pourquoi le candidat chancelier allemand n’est-il pas venu nous voir, ou pourquoi personne ne soutient publiquement Emmanuel Macron, alors même qu’il savait que la victoire de Marine Le Pen aux élections françaises serait désastreuse non seulement pour l’Union européenne dans son ensemble, mais aussi pour l’Europe centrale L’Europe, ne transférera-t-elle nulle part la coopération de l’État-nation souverain, ni ne l’aidera-t-elle politiquement et économiquement de quelque manière que ce soit ?

Mais il n’y a pas que l’élection présidentielle française qui est si importante pour l’Union dans son ensemble. Il s’agit plutôt d’une situation paradoxale dans laquelle les partis eurosceptiques semblent plus susceptibles de coopérer avec leurs homologues d’autres États membres que les formations pro-européennes. Tomio Okamura a rencontré Le Pen ou les populistes Wilders et Salvin à de nombreuses reprises. Malgré toutes les politiques eurosceptiques de son gouvernement, Andrej Babi, grâce à des députés agiles, s’est enraciné dans le groupe libéral du Parlement européen, dont l’importance est plus grande qu’il n’y paraît en termes de nombre de députés.

Je suis convaincu que le Parti populaire et TOP 09 sont des membres engagés et pleinement opérationnels du Parti populaire européen. Seules leurs attaches européennes sont difficilement visibles pour le grand public, qui n’ont rien à voir avec les détails de la politique européenne du passé. Bien que les démocrates civils aient essayé d’être honnêtes, ils ont souffert du fait qu’ils avaient choisi un partenaire très suspect parmi les factions conservatrices et réformistes européennes, ce qui a pris une forme plutôt étrange après le départ des conservateurs britanniques. Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent que des partis comme le Droit et la Justice polonais utilisent la coopération avec l’ODS comme une feuille de vigne pour dissimuler au moins quelques-unes de leurs propres infractions, et les démocrates civiques en ont très peu.