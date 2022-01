Commentaires : L’Ukraine est la clé de la sécurité européenne. Et Poutine le veut

La plupart des experts en sécurité ont passé les dernières semaines à observer le comportement de la Russie envers l’Ukraine. À la fois en raison de l’accumulation de troupes russes pour une éventuelle invasion et en termes d’exigences de la Russie vis-à-vis des États-Unis et de l’OTAN concernant la future position géopolitique de l’Ukraine. Les négociations entre diplomates et soldats russes avec l’Amérique et plus tard avec les documents de l’OTAN avec lesquels le Kremlin a tendance à être en désaccord. En agissant, il ne faisait que formuler un ultimatum pour légitimer l’usage de la force militaire. Le point culminant de la crise dans la cyberattaque massive de vendredi en Ukraine a amené les développements juste en dessous du point d’ébullition.

Les sanctions comme prévention

Au cours des négociations, le Kremlin a été averti d’éventuelles sanctions visant directement Vladimir Poutine. Mais les tensions ne semblent pas s’apaiser. L’évolution de ces dernières années a plutôt montré que lorsque les attaques agressives de la Russie sont suivies de sanctions, le Kremlin les absorbe peu à peu, les atténue et défend les territoires occupés. Par conséquent, la question se pose de savoir si, dans la situation actuelle, il ne faut pas utiliser de sanctions avant l’attaque – par exemple, pour déconnecter la Russie et la Russie de l’infrastructure financière, ce qui serait préjudiciable aux oligarques du Kremlin en particulier. Ce sera alors une sanction préventive. Cependant, l’accord international est presque introuvable.

Le Kremlin pourrait exercer une pression militaire sur le lancement du gazoduc Nord Stream II, qui a été bloqué par un tribunal allemand. Ou il veut vraiment soutenir militairement ses revendications territoriales et géopolitiques en Ukraine et en Occident. Cependant, une telle situation rappelle de manière inquiétante la pression allemande d’Hitler sur la France et la Grande-Bretagne sur le territoire et la population des Sudètes en 1938.

Quant au pipeline, il sera bientôt décidé non seulement par le pouvoir judiciaire. La nouvelle coalition allemande n’est pas unie sur cet agenda, et les récents excès de la Russie semblent justifier les opposants au lancement de l’oléoduc.

Exigences territoriales et dictée géopolitique

Une certaine expansion territoriale peut être représentée et en cours sur la carte du Kremlin. Rappelons-nous la suppression brutale des résultats des élections en Biélorussie en soutien au dictateur vaincu Loukachenko, dans l’esprit des normes africaines les plus primitives par une force militaire au franc-parler, dont de nombreux tués et plus d’un millier emprisonnés. Le dictateur biélorusse n’a pas pu s’empêcher de se diriger vers le banc de La Haye. Mais il savait que s’il servait Poutine, le Kremlin le maintiendrait militairement à flot et la Biélorussie ne serait pas menacée par la construction de l’Ukraine ou du Maïdan, après quoi le président fantoche de l’Ukraine devrait fuir en Russie avec son trésor en or.

Viktor Ianoukovitch, le président fugitif de l’Ukraine, n’est pas seulement la marionnette de Poutine. C’est un serviteur russe avec tout ce qui, selon les instructions du Kremlin, participe au démantèlement ciblé de ses propres troupes et défenses, y compris le démantèlement des services secrets – dans la mesure où l’Ukraine est incapable de résister à l’agression russe dans la région . finir. Le pouvoir d’État est littéralement plein d’influence russe et des efforts destructeurs de son propre président. Ce moment doit être rappelé car il signifie beaucoup.

La Russie a accompagné l’agression ukrainienne d’une attaque massive de désinformation contre la « guerre civile » et de « preuves » de la volonté ukrainienne russophone de rejoindre la Russie et de combattre l’orientation occidentale de Kiev les armes à la main. Quel genre de personnes a été révélé lorsqu’une garnison militaire formée professionnellement, qui devait savoir sur quoi elle tirait, a tué 170 personnes à bord du vol civil MH-17 sur ordre du service militaire du Kremlin dans les territoires occupés.

Après tout, nous voyons et entendons beaucoup aujourd’hui dans nos tribunaux avec des citoyens tchèques avec des frais russes. Et il est intéressant de noter qui est prêt à répéter tout ce qui concerne la « guerre civile ukrainienne ». Le président tchèque les a même emmenés au niveau d’un sommet de l’OTAN, où il s’est fait un idiot utile et a interrogé les Alliés sur les preuves de la présence de troupes russes en Ukraine.

Le cas le plus récent de « consolidation » du pouvoir impérial russe est celui du Kazakhstan, où des protestations sociales et civiles ont également émergé. L' »invitation » à l’assistance militaire du Kremlin faisait partie d’un passage du dialogue démocratique à une fusillade dans laquelle plus de 200 civils sont morts. L’entrée de la division aéroportée russe au Kazakhstan a peut-être temporairement réduit l’emprise directe de l’Ukraine, mais elle n’a certainement pas affaibli le désir du Kremlin d’étendre son territoire et de consolider son empire à l’ouest.

Non seulement grâce à l’expérience tchécoslovaque de 1938, les experts en sécurité internationale savent aujourd’hui que l’Ukraine, son indépendance et sa propre géopolitique, est la clé de la sécurité de l’Europe centrale et du Nord au moins. La situation s’est tellement développée que des Européens traditionnellement « neutres » comme la Finlande et la Suède envisagent – sous la pression russe – d’adhérer à l’OTAN.

Non seulement respecter la loi

Mais l’Ukraine reste la clé. Actuellement, l’Ukraine elle-même est déjà aux deux tiers en faveur de l’Occident et soutient l’adhésion du pays à l’OTAN et à l’Union européenne, comme les recherches l’ont montré à plusieurs reprises. Aujourd’hui, il ne s’agit peut-être plus simplement d’une réponse aux pressions du Kremlin, mais d’un accent délibéré sur les conditions démocratiques, légales et sûres en Europe. Aujourd’hui, l’Ukraine semble déterminée à défendre activement et vigoureusement cette perspective. Il a vu en Europe centrale qu’un changement pour le mieux était possible.

L’évolution de la Russie vers une politique territoriale impériale agressive a changé le rôle de l’indépendance ukrainienne de notre point de vue également. L’indépendance de l’Ukraine n’est plus seulement une question de respect du droit du peuple ukrainien à décider de son propre avenir, mais aussi de notre propre sécurité. Rappelons-nous que la France et l’Angleterre étaient également convaincues avant Munich que l’Allemagne n’avait aucune et aucune autre exigence territoriale – c’est pourquoi elles ne sont pas entrées en guerre. Ce parallèle doit être découvert. Si nous laissons tomber l’Ukraine et ne nous battons pas pour son indépendance à tout prix, cela nous arrivera aussi.

Malgré l’indisponibilité de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN en ce moment, nous ne devons pas accepter que le sort de Kiev sera décidé par quelqu’un d’autre que Kiev lui-même. De même, les négociations sur la future adhésion de l’Ukraine à l’UE devraient rester ouvertes dans le cadre de l’accord d’association. C’est cette position que nous devons défendre vigoureusement, car c’est une position directement liée à notre propre sécurité.

Nous n’étions pas du tout hors de danger, parce que nous n’étions pas du tout hors jeu pour l’Ukraine. Bien sûr, la Russie le sait et veut et doit briser le soutien de Kiev en Europe. Il a utilisé tous les moyens disponibles pour le faire, dont certains étaient carrément embarrassants. À la lumière de la nécessité de légitimer les tirs sur des manifestants au Kazakhstan, la Russie s’est directement adressée aux moyens d’influence « soviétiques » et a apparemment forcé le Premier ministre hongrois Viktor Orbán à soutenir le meurtre de civils kazakhs. Et Orbán ne peut pas être laissé seul. Il est remarquable de voir comment, après de vives critiques et des contestations pour les électeurs hongrois, le président de la Chambre des députés tchèque a convoqué la scène politique tchèque et a dû jouer cartes sur table. Oui, le Kremlin n’hésite plus à faire des malfaiteurs ses serviteurs.

Que devrions nous faire

Si nous parlons de la Russie du point de vue de notre sécurité et de notre politique étrangère, nous devons tenir compte de la gravité de la situation et des menaces persistantes. Certaines des exigences de notre politique de sécurité peuvent être formulées assez clairement.

1. Il n’y a pas de temps pour « rafraîchir » ou raviver les relations bilatérales avec Moscou. Non seulement nous n’avons pas le poids national ou géopolitique pour le faire, mais la Russie avance là où nous ne sommes pas un partenaire pertinent. Nos ressources sont principalement l’OTAN et l’UE. Mais s’il vous plaît, ne jouez pas avec des allumettes dans le vestiaire.

2. Le soutien ukrainien est essentiel. Il y a de la place non seulement pour nos activités à travers les deux groupes occidentaux, mais aussi dans le cadre des relations bilatérales et du soutien direct de l’État ukrainien et des Ukrainiens en tant que citoyens des pays voyageant pour travailler avec nous.

3. L’OTAN et l’Union européenne finaliseront cette année leurs nouvelles doctrines et documents stratégiques. Ce sera le concept de défense d’un monde occidental libre dans un nouvel environnement mondial dominé par des défenses géopolitiques contre l’expansion chinoise. Cela peut nous donner plus de responsabilité dans la défense de l’Europe. Connaissons-nous notre nouveau parti politique ? Il nous appartiendra de maintenir une Perspective Est et d’assumer nos responsabilités de défense, notamment en construisant des capacités militaires et en renforçant la coopération entre l’ensemble de l’aile Est de l’OTAN, ce qui n’est vraiment pas facile aujourd’hui en V4.

4. L’une des menaces que le Kremlin combat actuellement, à la fois directement et indirectement (par la désinformation et les prix du gaz), est notre défense contre le changement climatique. Moscou vit et tombe avec ses exportations de pétrole et de gaz, préservant ainsi l’économie du carbone de l’Occident. Le Kremlin s’efforce de réveiller les tendances vertes occidentales en manipulant l’approvisionnement en gaz et les fluctuations des prix de l’énergie. Ce sera notre échec historique une fois de plus à devenir une nation hystérique, non seulement technologiquement arriérée, mais aussi le Kremlin abasourdi dans sa lutte contre la chance commune de survivre à la crise climatique. Il est important de voir comment les éléments pro-Kremlin de la politique tchèque sont impliqués pour éloigner les Tchèques de la restructuration énergétique et économique. C’est aussi une grave menace pour nous. Selon les mots de Václav Havel, « il a servi les meilleurs qui ne savaient pas qu’il servait ».